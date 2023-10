La Russie est “notre ami le plus proche”, a déclaré un porte-parole du Hamas, alors que la possibilité d’opérations terrestres israéliennes plus larges plane sur les efforts visant à rapatrier en toute sécurité les otages détenus dans la bande de Gaza depuis plus de trois semaines.

Le Hamas a reçu une liste de citoyens russes qui pourraient être détenus parmi d’autres otages à Gaza, a déclaré Mousa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas, à l’agence de presse RIA Novosti, soutenue par l’État russe. Le groupe militant palestinien tente de localiser huit otages russes et est prêt à les libérer, a-t-il déclaré.

“Du côté russe, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, nous avons reçu une liste de citoyens possédant la double nationalité”, a déclaré Marzouk. “Nous sommes très attentifs à cette liste et la traiterons avec soin, car nous considérons la Russie comme notre ami le plus proche”, a-t-il déclaré, selon RIA.

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour commentaires par courrier électronique.

Le président russe Vladimir Poutine le 26 octobre 2023, à Korolev, en Russie. La Russie est « notre ami le plus proche », a déclaré un porte-parole du Hamas, alors que se profile la possibilité d’opérations terrestres israéliennes plus larges.

Contributeur/Getty Images



Lors d’une réunion à Moscou la semaine dernière, les représentants du Hamas se sont engagés “à répondre, à les aider, à les retrouver et à prendre toutes les mesures pour libérer les Russes”, a déclaré dimanche le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov à l’agence de presse TASS, soutenue par le Kremlin.

“Les contacts et les actions de la Russie au Moyen-Orient et au sein des organisations internationales se concentrent principalement sur la libération immédiate des otages détenus dans la bande de Gaza, ainsi que sur la résolution des problèmes liés à l’évacuation des citoyens russes et étrangers de son territoire”, a déclaré le communiqué. L’ambassade de Russie en Israël l’a déclaré vendredi.

Plus de trois semaines après que le groupe militant palestinien Hamas a lancé une série d’attaques coordonnées contre Israël, plus de 200 otages qui ont été amenés dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas n’ont pas encore été libérés. Quatre otages détenus par le Hamas ont été libérés, dont Yocheved Lifshitz, 85 ans, et le nombre de personnes restant sur le territoire est estimé à 229 ou 230. Le Hamas a déclaré que jusqu’à 50 otages israéliens avaient été tués lors des frappes aériennes des Forces de défense israéliennes (FDI) sur Gaza, mais Semaine d’actualités n’a pas pu le vérifier de manière indépendante.

Israël a mené vague après vague de frappes aériennes sur Gaza, en prévision d’une invasion terrestre prévue de la bande, à l’ouest du sud d’Israël. Samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël entamait une nouvelle phase de la guerre avec le Hamas à Gaza, promettant de “détruire l’ennemi sur terre et sous terre”.

Les forces terrestres israéliennes œuvraient également pour « ramener nos citoyens kidnappés », a déclaré Netanyahu dans des propos rapportés par les médias israéliens. Rencontrant les familles des citoyens enlevés samedi, Netanyahu a déclaré que le pays “exercera et épuisera toutes les possibilités pour les ramener chez eux”.

Israël a lancé une série d’incursions terrestres dans le nord de Gaza, et Tsahal a déclaré dimanche que ses troupes étendaient leurs opérations parallèlement à la poursuite des frappes aériennes.

“Les objectifs de cette guerre nécessitent une opération terrestre”, a déclaré le chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, dans une déclaration vidéo publiée samedi.

Les combattants du Hamas ont ciblé deux chars israéliens dans le nord-ouest de Gaza, ont déclaré dimanche des représentants du mouvement palestinien. Semaine d’actualités a contacté l’armée israélienne pour commentaires par courrier électronique.

Le Forum des otages et des familles disparues, qui fait pression pour la libération des otages, a décrit la « nuit longue et blanche » après qu’Israël a étendu ses opérations dans le nord de Gaza vendredi.

Il existe “une incertitude absolue quant au sort des otages détenus là-bas, qui ont également subi de lourds bombardements”, a indiqué le groupe dans un communiqué. “Les familles s’inquiètent du sort de leurs proches et attendent des explications. Chaque minute semble une éternité.”

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël lors de l’attaque surprise du 7 octobre, selon l’Associated Press, citant le gouvernement israélien. Les autorités sanitaires de Gaza, contrôlées par le Hamas, affirment que le nombre de morts parmi les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza a désormais dépassé les 8 000.