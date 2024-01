Le Hamas déclare que deux autres otages israéliens sont morts

Le Hamas a déclaré lundi que deux des otages capturés le 7 octobre avaient été tués lors de frappes aériennes israéliennes et a publié des images montrant leurs corps, mais l’armée israélienne a mis en doute cette affirmation.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole en chef de l’armée israélienne, a déclaré lors d’un point de presse qu’au moins un des otages n’avait pas été tué par ses forces. « C’est un mensonge du Hamas », a-t-il déclaré. Il n’a pas évoqué le sort de l’autre otage.

“Nous enquêtons sur l’événement et ses circonstances, en examinant les images diffusées par le Hamas, ainsi que les informations complémentaires dont nous disposons”, a-t-il ajouté.

L’affirmation de la mort des otages, dans une vidéo publiée par la branche militaire du Hamas, fait suite à deux messages provocateurs du groupe promettant des nouvelles lundi sur le sort de trois otages – les deux, a-t-il déclaré plus tard, ont été tués, et un troisième aurait été tué. blessé.

Un conseiller principal du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé de commenter la vidéo, mais le gouvernement israélien a condamné ces messages comme étant de la guerre psychologique.

La vidéo comprenait des extraits, apparemment enregistrés plus tôt, des deux otages qui, selon elle, avaient été tués, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itai Svirsky, 38 ans, parlant tout en regardant une caméra vidéo, puis montrait une vidéo montrant apparemment leurs corps. Il comprenait le récit de l’otage qui aurait survécu, Noa Argamani, 26 ans, qui a raconté la mort de ses compagnons et a décrit avoir elle-même été blessée.

Il n’a pas été possible de déterminer quand et où les scènes de la vidéo ont été enregistrées.

L’amiral Hagari, sans confirmer les décès, a déclaré que « ces derniers jours », l’armée avait rencontré les familles des hommes « et avait exprimé de graves inquiétudes quant à leur sort, en raison des informations dont nous disposions ».

Une vidéo précédente, diffusée dimanche, montrait les trois otages s’identifiant par leur nom et leur âge, et se terminait par une légende qui disait : « Demain, nous vous informerons de leur sort. »

Une autre vidéo, diffusée tôt lundi, présentait des photos des trois otages et disait : « Ce soir, nous vous informerons de leur sort. »

Les vidéos semblaient destinées à narguer les Israéliens désespérés d’avoir des nouvelles des otages et à accroître la pression sur le gouvernement israélien pour qu’il fasse des concessions afin d’obtenir leur libération. Dans le même temps, les vidéos semblent démontrer l’influence que le Hamas peut exercer sur la société israélienne à travers les otages.

Dans une troisième vidéo annonçant les deux décès, Mme Argamani s’adressait à une caméra alors qu’elle était assise sur un fond blanc. Il n’a pas été possible de déterminer si elle parlait à partir d’un scénario qui avait été préparé pour elle ; Mia Schem, une otage libérée fin novembre, a déclaré que le Hamas lui avait dicté quoi dire dans une vidéo publiée en octobre.

Les vidéos précédentes publiées par le Hamas sur les otages ont omis ou déformé des détails cruciaux.

Les groupes de défense des droits et les experts en droit international affirment que toute vidéo de prise d’otages est, par définition, réalisée sous la contrainte et peut constituer un crime de guerre.

Dans la dernière des trois vidéos, Mme Argamani a déclaré qu’elle se trouvait dans un bâtiment avec les deux autres personnes lorsqu’il a été touché par trois missiles tirés par un avion de guerre israélien, dont deux ont explosé et les ont ensevelis sous les décombres. Elle a déclaré que les combattants du Hamas l’avaient déterrée, elle et M. Svirsky, mais que M. Sharabi avait été tué. Elle n’a pas précisé quand l’attaque a eu lieu.

Elle a déclaré que deux nuits plus tard, elle et M. Svirsky avaient été transférés vers un autre endroit. En route, M. Svirsky a été tué par une frappe israélienne, a-t-elle déclaré, et elle a reçu des éclats d’obus à la tête et au corps. La vidéo se terminait par des images de ce qui semblait être les cadavres des deux hommes gisant sur des draps blancs.

L’amiral Hagari a déclaré plus tard que M. Svirsky n’avait pas été touché par les forces israéliennes.

« Le bâtiment où ils étaient détenus n’était pas une cible et n’a pas été touché par nos forces », a-t-il déclaré. « Nous ne connaissions pas leur localisation en temps réel ; nous ne faisons pas grève dans des endroits où nous savons qu’il peut y avoir des otages. Avec le recul, nous savons que nous avons frappé des cibles proches de l’endroit où ils étaient détenus. »