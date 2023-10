Le Hamas décapite les soldats israéliens capturés et présente les exécutions en vidéo alors qu’il menace de tuer davantage à chaque frappe aérienne

Les sauvages du Hamas ont commencé à décapiter les soldats israéliens capturés et menacent d’en tuer davantage à chaque frappe aérienne israélienne, a-t-on affirmé.

Les responsables des Forces de défense israéliennes ont qualifié le groupe terroriste islamiste prescrit de « pire que l’Etat islamique » alors que des images horribles des meurtres sont apparues en ligne.

Les responsables des Forces de défense israéliennes ont qualifié le groupe terroriste islamiste de « pire que l’EI » Crédit : AFP

Des images montrent apparemment des exécutions brutales avec des épées et des couteaux similaires à celles vues en ligne au plus fort du règne de terreur de l’État islamique en Irak et en Syrie.

Les forces israéliennes ont qualifié le Hamas de « sauvages, d’animaux et de bouchers » alors qu’ils continuent de bombarder en tapis les bastions ennemis dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a déclaré : « Le Hamas a diffusé des images d’eux décapitant des soldats capturés.

« Nous ne le partagerons pas, mais le monde doit savoir que leur dépravation dépasse celle de l’EI – nous vous le disons depuis des années.

« Que les précieuses âmes de nos hommes et de nos femmes soient pour toujours dans nos cœurs. »

Le chef des Forces de défense israéliennes a déclaré hier qu’Israël était dans un « état de guerre » et a promis de se venger terriblement du Hamas.

Il a déclaré : « Il s’agit d’un terrorisme meurtrier. Nous attaquons, repoussons et frappons tous ceux qui y ont participé.

« Je sais que le dernier jour a été difficile, le prix à payer est élevé, je sais qu’il y a beaucoup de questions et beaucoup de frustration.

« Mais nous nous concentrons désormais sur la résolution du problème. Nous avons des civils et des membres des forces de sécurité, dont certains sont aux mains de l’ennemi.

« L’heure est donc à la guerre. Pas une ronde, pas une opération, c’est l’heure de la guerre.

« Et dans cette guerre, Tsahal sera fort et gagnera. Des journées de combat longues et complexes nous attendent. Nous resterons prêts dans tous les domaines.

Les attaques brutales du Hamas en Israël ont été qualifiées de 11 septembre après que des familles innocentes aient été massacrées dans leurs maisons, abattues dans les rues et plus de 100 personnes prises en otages à Gaza.

