Le Hamas célèbre son anniversaire et prédit une confrontation avec Israël

Commentez cette histoire Commentaire

GAZA CITY, Bande de Gaza – Des centaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés mercredi dans le centre-ville de Gaza pour marquer le 35e anniversaire de la fondation du groupe militant du Hamas, alors que les dirigeants prévoyaient une année de «confrontation ouverte» avec le gouvernement israélien extrémiste qui devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours.

Le Hamas, un groupe islamiste armé qui dirige la bande de Gaza depuis 2007, a travaillé dur pour mobiliser la forte participation au parc Katiba de la ville, le considérant comme une démonstration de force à un moment où il semble lutter pour sa popularité.

Le Hamas a pris le contrôle de l’enclave appauvrie des forces loyales au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont l’administration a été confinée à la Cisjordanie occupée par Israël.

Israël et l’Egypte ont maintenu un blocus sur Gaza depuis la prise de contrôle du Hamas, contrôlant étroitement la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire dans ce qu’Israël dit être une mesure de sécurité. L’économie de Gaza est entrée en chute libre et le territoire a mené quatre guerres et de nombreuses escarmouches avec Israël depuis que le Hamas a pris le pouvoir.

Pendant le rassemblement, les dirigeants du Hamas ont prédit une «confrontation ouverte» avec Israël en 2023, le gouvernement le plus à droite de tous les temps devant prêter serment plus tard ce mois-ci.

« Nous devons donner la chance d’enflammer la résistance en Cisjordanie », a déclaré Yehiyeh Sinwar, le chef du Hamas à Gaza.

Plus de 150 Palestiniens ont été tués par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, bien que des jeunes lanceurs de pierres et des personnes non impliquées dans les combats aient également été tués. .

Sinwar a critiqué Abbas, appelant à la fin de la coordination de la sécurité de l’Autorité palestinienne avec Israël, qui, selon lui, a nui à la résistance croissante aux raids israéliens en Cisjordanie. L’armée israélienne maintient une coordination discrète avec les forces d’Abbas dans une lutte commune contre les militants islamiques.

Le Hamas a également montré ce qu’il a dit être le fusil d’assaut de Hadar Goldin, un soldat israélien qui, avec Oron Shaul, a été tué dans une guerre de 2014 à l’intérieur de Gaza.

Sinwar a déclaré qu’Israël dispose “d’un temps limité” pour échanger les prisonniers palestiniens qu’il détient contre les restes de Goldin et Shaul “ou nous fermons définitivement ce dossier”.

Tandis que les dirigeants du Hamas tenaient une rhétorique enflammée contre Israël et Abbas, ils ignoraient les souffrances croissantes des 2,3 millions d’habitants de Gaza sous son règne.

Alors que le blocus a étouffé l’économie de Gaza, les critiques notent que le groupe a continuellement amélioré son arsenal, notamment en creusant des tunnels d’attaque vers Israël et en améliorant les capacités des roquettes.

Les critiques disent que le groupe détourne l’argent vers son administration et sa branche militaire, tandis que la communauté internationale et l’AP paient la plupart des services de santé, d’éducation, sociaux et autres pour la population de Gaza.

Le régime autoritaire du Hamas ne laisse aucune place à l’opposition, et le groupe a interdit les manifestations contre lui et emprisonné les critiques.

Bon nombre des principaux dirigeants du groupe ont également quitté Gaza pour des endroits plus confortables dans des endroits comme la Turquie et le Qatar.

Un sondage réalisé ce mois-ci par le Centre palestinien de recherche politique et d’enquête, un groupe de réflexion respecté basé en Cisjordanie, a révélé que le Hamas reste plus populaire que le parti Fatah d’Abbas dans la bande de Gaza. Il a déclaré que 43% des personnes interrogées voteraient pour le Hamas lors d’une élection parlementaire, contre 34% pour le Fatah. Pourtant, le sondage a révélé que seulement 6 % des Gazaouis pensent que la situation sur le territoire est positive, et 69 % pensent que les institutions dirigées par le Hamas souffrent de corruption.