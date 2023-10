chef du Hamas Khaled Mashall’adresse de via vendredi en mode virtuel pour un rassemblement pro-palestinienorganisé par l’aile jeunesse Solidarity Youth Movement du Jamaat-e-Islami à Malappuram, a provoqué un tollé au Kerala, le BJP ciblant non seulement les organisateurs, mais aussi la gauche et le Congrès et appelant à une enquête de la part des agences centrales et étatiques.

Le Mouvement de la jeunesse solidaire, qui a lancé une campagne pour « déraciner l’Hindutva et le sionisme de l’apartheid », a également annoncé la participation via le mode virtuel du Dr Mohammad Makram Balawi, directeur général de la Ligue des parlementaires d’al-Quds, à un autre rassemblement à Palakkad.

Le discours de Mashal a également suscité une vive réaction de la part de Naor Gilon, l’ambassadeur d’Israël en Inde. Dans un article sur X, Gilon a déclaré : « Incroyable ! Le terroriste du #Hamas Khaled Mashal s’exprime depuis le Qatar lors d’un événement au #Kerala sous le slogan « Déraciner le bulldozer Hindutva et le sionisme de l’apartheid ». Mashal appelle les participants à : 1. Descendre dans la rue et manifester leur colère. 2. Préparez-vous au jihad (sur Israël). 3. Soutenez financièrement le Hamas. 4. Promouvoir le récit palestinien sur les réseaux sociaux. Il est temps d’ajouter également le #HamasISIS à la liste terroriste de l’#Inde.»

Le ministre de l’Union, Rajeev Chandrasekhar, a critiqué ce qu’il a appelé la « politique d’apaisement » du Congrès et du CPM et a déclaré qu’il était « éhonté, même selon les normes de l’alliance Cong/CPM/UPA/INDI, d’inviter le Hamas terroriste à répandre la haine et à appeler au « Jihad » au Kerala ». .

Citant l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, il a déclaré : « Vous ne pouvez pas garder des serpents dans votre jardin et vous attendre à ce qu’ils mordent uniquement vos voisins. Vous savez, un jour, ces serpents vont se retourner contre quiconque les a dans le jardin.

Le chef du BJP, K Surendran, a également critiqué la gauche et le Congrès à propos du discours de Mashal lors du rassemblement de Malappuram.

« Nous avons vu des conventions et des programmes auxquels les dirigeants du Hamas assistent virtuellement dans cet État. Une autre réunion a également donné lieu à un discours virtuel des dirigeants du Hamas », a déclaré Surendran. L’Express indien.

« Les choses ont atteint un tel état dans le Kerala laïc. Les extrémistes du Hamas participent à des programmes au Kerala. Il s’est adressé virtuellement à la réunion uniquement parce qu’il n’avait pas obtenu de visa. L’agenda des organisateurs est très clair. Cela devrait être étudié par les agences centrales et étatiques», a-t-il déclaré.

Surendran a affirmé que de telles réunions et ce soutien à la Palestine faisaient partie des efforts de la gauche et du Congrès pour prendre une part de la base de soutien musulman à la suite de l’interdiction par le gouvernement central du Front populaire indien (PFI) radical.

« Il existe une base de soutien solide pour le PFI dans l’État et le CPM et le Congrès tentent désormais d’en obtenir une part. C’est la raison de ce soutien », a-t-il déclaré :

La chaleur du conflit entre Israël et le Hamas se fait sentir au Kerala, où le Front démocratique de gauche (LDF) dirigé par le CPM et le Front démocratique uni (UDF) dirigé par le Congrès, les deux principales alliances politiques, ont traditionnellement soutenu la cause palestinienne.

L’État a vu des marches et des conventions organisées pour condamner les frappes israéliennes dans la bande de Gaza et déclarer sa solidarité avec les Palestiniens. La LDF et l’UDF ont agi avec prudence pour éviter les allégations d’apaisement.

Dans son message au rassemblement de Malappuram vendredi, Mashal a déclaré : « Nous devrions faire tous les efforts pour la terre palestinienne. Ces activités visent à reconquérir la mosquée Al-Aqsa. Nous devrions faire tous les efforts possibles. Ensemble, nous vaincrons les sionistes et nous resterons unis pour Gaza, qui se bat pour Al Aqsa. Israël se venge de nos résidents. Les maisons sont démolies. Ils ont détruit plus de la moitié de Gaza. Ils détruisent des églises, des temples, des universités et même des institutions des Nations Unies. Ce que signifie cette attaque, c’est l’évacuation de Gaza, et ils ripostent. Parce que les combattants de Gaza les ont vaincus militairement.”

Le président du mouvement Solidarity Youth Movement, organisateur du rassemblement, Suhaib CT, a déclaré : « Dans le passé également, les dirigeants du Hamas avaient pris la parole lors de plusieurs conférences de solidarité au Kerala par vidéoconférence. La cause palestinienne est également maintenue en vie grâce au soutien inconditionnel des mouvements islamiques du Kerala.

Il a déclaré que lorsque « les forces Hindutva se tiennent ouvertement aux côtés d’Israël » et « font d’une autre section (du Hamas) des terroristes, se tenir aux côtés de ces soi-disant terroristes est un combat contre l’Hindutva ».