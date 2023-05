Le Hamas appelle les Palestiniens à affronter le défilé de la victoire israélien à Jérusalem

Le groupe militant du Hamas de Gaza a appelé mercredi les Palestiniens à faire face à un défilé prévu par des nationalistes juifs qui se déroulerait sur la principale route palestinienne de la vieille ville de Jérusalem.

Les commentaires du Hamas ont ajouté aux tensions déjà exacerbées avant la marche de jeudi et ont menacé de relancer les combats entre Israël et les militants palestiniens à Gaza, quelques jours seulement après l’instauration d’un cessez-le-feu. Il y a deux ans, une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas a éclaté lors de la marche annuelle.

Alors que le Hamas est resté à l’écart de la dernière série de combats, des responsables du groupe militant islamique au pouvoir ont exhorté les Palestiniens à s’opposer au défilé de jeudi.

« Nous demandons aux habitants de Jérusalem de mobiliser les masses pour faire face à la marche des drapeaux à Jérusalem demain », a déclaré Mushir al-Masri, un responsable du Hamas à Gaza.

Le Hamas a également exhorté les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à l’intérieur d’Israël à « se heurter à l’occupation » et a déclaré qu’il organiserait une manifestation avec des drapeaux palestiniens le long de la frontière fortement fortifiée de Gaza avec Israël.

Le défilé est censé marquer le « Jour de Jérusalem », la célébration annuelle par Israël de sa prise de Jérusalem-Est, y compris la vieille ville et ses lieux saints, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Israël considère la ville entière comme sa capitale éternelle. Mais la communauté internationale ne reconnaît pas l’annexion de Jérusalem-Est par Israël, et les Palestiniens revendiquent la région comme la capitale d’un futur État.

« Nous nous engageons à sauvegarder la sécurité de Jérusalem, à assurer sa prospérité et à poursuivre sur sa lancée », a-t-il déclaré. « Nous le faisons également contre toutes les menaces qui nous entourent. »

Chaque année, des milliers de nationalistes israéliens participent à la marche, agitant des drapeaux israéliens bleus et blancs et chantant des chansons alors qu’ils traversent le quartier musulman et se dirigent vers le quartier juif et le mur occidental, le site le plus sacré où les juifs peuvent prier.

Les Israéliens décrivent le défilé comme un événement festif. Mais ces dernières années, il a été gâché par chants racistes anti-arabes et la violence contre les Palestiniens locaux par certains des marcheurs.

Ajoutant à l’atmosphère inflammable, un grand nombre de Juifs devraient visiter le lieu saint le plus sensible de Jérusalem tôt jeudi avant le défilé.

Le complexe au sommet d’une colline est connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, qui abrite les temples juifs bibliques, et est le site le plus sacré du judaïsme. Les Palestiniens l’appellent le Noble Sanctuaire et abritent aujourd’hui la mosquée Al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam.

En vertu d’accords de longue date, les Juifs sont autorisés à visiter l’enceinte mais pas à y prier. Mais une augmentation de ces visites ces dernières années, ainsi que des scènes de certains Juifs prier tranquillementont fait craindre aux Palestiniens qu’Israël tente de modifier le statu quo – une accusation qu’Israël nie.

Les revendications concurrentes sur le site sont au cœur du conflit israélo-palestinien et se transforment souvent en violence.

Le surintendant en chef Yoram Segal, un haut responsable de la police à Jérusalem, a déclaré que la police déploierait quelque 2 500 officiers jeudi pour s’assurer que la journée se passe sans violence.

« Nous allons traiter durement quiconque tente de troubler la paix », a-t-il déclaré aux journalistes.

La marche intervient moins d’une semaine après Israël et le Groupe militant du Jihad islamique à Gaza ont conclu un cessez-le-feu qui a mis fin à cinq jours de violents combats.

Le Hamas, le gouvernement de facto de Gaza responsable du sort des 2,3 millions d’habitants du territoire, est resté en dehors des combats, tandis qu’Israël a évité d’attaquer le groupe militant.

Reham Owda, un analyste indépendant basé à Gaza, a déclaré qu’aucune des parties ne semble intéressée par la reprise de la violence transfrontalière.

« Personne n’est intéressé par une escalade féroce », a-t-elle déclaré, mais elle a déclaré que le défilé pourrait déclencher des tirs de roquettes « limités et symboliques » qui pourraient à leur tour déclencher des frappes aériennes israéliennes en représailles.

Si la violence éclate à Jérusalem, le Hamas pourrait sauter dans la mêlée, comme il l’a fait il y a deux ans.

« La résistance est prête à protéger la mosquée Al-Aqsa et à empêcher la judaïsation de Jérusalem », a déclaré al-Masri.