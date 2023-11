Le Hamas affirme qu’une frappe israélienne sur le plus grand hôpital de Gaza a fait 13 morts

Des milliers de manifestants pro-palestiniens appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas ont bloqué la circulation dans le centre de Manhattan jeudi soir, marquant l’une des actions les plus importantes à New York ces dernières semaines.

Plus tôt dans la journée, des dizaines d’étudiants ont manifesté dans les écoles de la ville.

Les manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes sont devenues quotidiennes dans les rues et sur les campus de la ville au cours du mois dernier, alors que la colère face à la guerre monte et que les craintes concernant les préjugés antisémites et anti-musulmans s’intensifient. D’autres conflits sur les campus ont éclaté sur les réseaux sociaux, parfois entre étudiants furieux de la réponse des administrateurs et entre eux. (NYT)