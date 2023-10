Le Hamas affirme qu’il tuera des otages si les attaques israéliennes contre les civils de Gaza se poursuivent | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le mouvement Hamas a menacé de tuer un otage israélien chaque fois qu’Israël bombarde une maison palestinienne sans avertissement, alors qu’Israël a mobilisé quelque 300 000 réservistes et imposé un blocus total de la bande de Gaza, refusant aux millions d’habitants de l’enclave l’accès à la nourriture, à l’eau et au carburant.

L’avertissement du Hamas est intervenu lundi alors que le bilan de l’attaque surprise du groupe armé ce week-end s’est élevé à 900 en Israël et que les attaques de vengeance des forces israéliennes dans la bande de Gaza assiégée ont tué près de 700 personnes et fait plus de 3 700 blessés.

Des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des écoles et une mosquée ont été parmi les sites attaqués par des avions de combat, de l’artillerie et des drones israéliens, selon les médias et des témoins.

Le porte-parole du Hamas, Abu Ubaida, a menacé lundi de tuer les Israéliens parmi les dizaines de prisonniers retenus par le groupe armé. Il a déclaré qu’un otage israélien serait tué pour chaque bombardement israélien d’une maison civile sans avertissement.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré que plus de 100 personnes avaient été capturées par le Hamas lors de l’incursion transfrontalière meurtrière du week-end.

Alors que les forces israéliennes menaient d’intenses attaques de représailles contre Gaza lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a suscité la condamnation internationale en annonçant un blocus total de cette enclave densément peuplée et assiégée, qui abrite 2,3 millions de personnes.

Gallant a déclaré qu’Israël imposerait un « siège complet » à Gaza : « Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de gaz – tout est fermé. »

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est dit « profondément affligé » par l’annonce du siège et a averti que la situation humanitaire déjà désastreuse de Gaza « ne ferait désormais que se détériorer de façon exponentielle ».

Guterres a également déclaré que quelque 137 000 personnes avaient trouvé refuge auprès de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui fournit des services essentiels aux Palestiniens.

Human Rights Watch a déclaré que le blocus total imposé par Israël sur les nécessités de la vie quotidienne des habitants de Gaza était un crime de guerre.

« Les déclarations du ministre de la Défense Gallant sont odieuses », a déclaré Omar Shakir, directeur de la division Israël et Palestine à Human Rights Watch, dans un communiqué.

« Priver la population d’un territoire occupé de nourriture et d’électricité est une punition collective, qui constitue un crime de guerre, tout comme l’utilisation de la famine comme arme de guerre. La Cour pénale internationale devrait prendre note de cet appel à commettre un crime de guerre », a-t-il déclaré.

Odieux. Ceci est un appel à commettre un crime de guerre en @yoavgallant. Le @IntlCrimCourt devrait en prendre note. Citation de @OmarSShakir ⤵️ https://t.co/kKVo6YtpI1 pic.twitter.com/neHQMwnXVn – Human Rights Watch (@hrw) 9 octobre 2023

Shakir a également condamné la menace du Hamas de tuer des otages, avertissant qu’une telle action constituait également un crime de guerre.

« Tous les otages doivent être remis en toute sécurité à leurs familles », a-t-il déclaré.

Grotesque. Ces menaces d’actes constitueraient des crimes de guerre flagrants commis par la branche armée du Hamas. Le @IntlCrimCourt je regarderai. Citation de @OmarSShakir ⤵️ https://t.co/FuNtvHe0YG pic.twitter.com/6cnHODLWyZ – Human Rights Watch (@hrw) 9 octobre 2023

Sur le plan diplomatique, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue turc Tayyip Recep Erdogan ont appelé le Hamas et Israël à mettre immédiatement fin aux violences et à protéger les civils, a indiqué la présidence égyptienne.

Erdogan a exhorté Israël à ne pas attaquer « sans discernement » des civils et a émis des critiques mesurées à l’égard du Hamas, exhortant les deux parties à respecter « l’éthique » de la guerre.

Les gouvernements du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et des États-Unis ont publié lundi une déclaration commune reconnaissant les « aspirations légitimes » du peuple palestinien et soutenant des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens.

Ils ont également déclaré qu’ils resteraient « unis et coordonnés » pour garantir qu’Israël puisse se défendre.

Mais la perspective d’une extension des combats a également alarmé la région et le monde.

Le groupe armé libanais Hezbollah a tiré des roquettes sur le nord d’Israël en réponse à la mort d’au moins trois de ses membres lors des bombardements israéliens sur le Liban.

Israël a également déclaré qu’un de ses commandants adjoints avait été tué lors d’un précédent raid transfrontalier en provenance du Liban.