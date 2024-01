Le Hamas affirme que le nombre de morts à Gaza dépasse les 25 000 alors qu’Israël poursuit son offensive

LONDRES : L’offensive israélienne dans la bande de Gaza n’a épargné personne, ensevelissant des familles entières sous les décombres de leurs maisons, paralysant les établissements de santé essentiels et traumatisant les 2,3 millions d’habitants de l’enclave palestinienne, dont, selon l’Euro-Med Monitor, au moins 130 000 personnes vivaient avec un handicap permanent avant le conflit.

Au milieu des bombardements persistants, un segment croissant de la société gazaouie – les personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux – doit simultanément naviguer dans une communauté largement inaccessible et surmonter les obstacles qui l’empêchent de mener une vie digne et pleine de sens.

« Ils sont également confrontés à des menaces directes non seulement pour leur dignité, mais aussi pour leurs droits humains », a déclaré à Arab News Lise Salavert, responsable du plaidoyer humanitaire à Handicap International, une organisation caritative travaillant avec des personnes handicapées et vulnérables dans des circonstances extrêmes.

« Il n’y a aucun « risque » que ces personnes soient laissées pour compte – cela se produit déjà. »

Cette photo montre des Palestiniens blessés arrivant à l’hôpital al-Shifa à la suite des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza le 16 octobre 2023. Les hôpitaux et les infrastructures de santé de Gaza ont été dévastés par la guerre. (AP/Fichier)

Décrivant la guerre contre Gaza comme une « horrible catastrophe », Salavert a déclaré que tandis que l’ensemble de la population palestinienne souffre, « à Gaza, environ 300 000 personnes handicapées sont confrontées à des défis supplémentaires et aigus.

« Dans ce contexte spécifique, ils sont confrontés à des difficultés pour rester en sécurité, manger, se loger et accéder aux produits de base et spécifiques dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. »

Depuis l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas dans le sud d’Israël, au cours de laquelle des militants ont tué plus de 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris 240 autres otages, Israël a mené son attaque la plus meurtrière contre la bande de Gaza à ce jour.

Les attaques de représailles d’Israël auraient jusqu’à présent tué plus de 25 100 personnes, blessé 60 000 autres et déplacé plus de 85 pour cent de la population de l’enclave.

Des Palestiniens traversent les destructions provoquées par les bombardements israéliens dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans la bande de Gaza, le 19 janvier 2024. (AP)

Alors que les bombardements intenses ont réduit des pans de Gaza en ruines, les Palestiniens ont été contraints d’évacuer leurs maisons et de fuir souvent à plusieurs reprises en quête de sécurité.

Les critiques estiment que les vastes destructions prouvent que les attaques israéliennes sont disproportionnées et ne parviennent pas à limiter les pertes civiles. Israël affirme ne pas cibler les civils et accuse le Hamas de mener des opérations militaires et de lancer des roquettes depuis des zones résidentielles surpeuplées.

Alors que l’armée israélienne a ordonné aux civils d’évacuer vers des « zones de sécurité » désignées, les coupures de courant, les coupures prolongées de communication et le manque d’accès à la technologie ont empêché beaucoup d’entre eux d’accéder à ces informations.

Même lorsque ces instructions étaient accessibles, elles prêtaient à confusion. Les enquêtes menées par les médias internationaux ont révélé qu’Israël avait fréquemment émis de vagues instructions d’évacuation et avait ensuite ciblé des zones qu’il considérait comme sûres.

Cependant, pour de nombreuses personnes handicapées, en particulier celles ayant des difficultés motrices, fuir l’offensive israélienne est pratiquement impossible.

Dimanche, des Palestiniens déplacés déplacent leurs biens vers un camp de tentes de fortune à Rafah, près de la frontière avec l’Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. (AFP)

« Les personnes handicapées sont séparées de leur famille. Leurs amis. Leurs réseaux de soutien », a déclaré Salavert. « Certains ne peuvent pas physiquement évacuer leur maison, s’ils le souhaitent. D’autres ne peuvent pas traiter ou accéder aux ordres d’évacuation.

« Les habitants sourds de Gaza ne peuvent pas entendre les roquettes qui arrivent – ​​ne sachant pas comment se mettre à l’abri. Beaucoup ont perdu leurs appareils fonctionnels, leurs médicaments.

Le blocus de la bande de Gaza imposé par Israël depuis 16 ans a également privé les personnes handicapées des appareils fonctionnels nécessaires, tels que les fauteuils roulants et les membres artificiels. Et aujourd’hui, avec l’aide humanitaire limitée qui parvient à l’enclave, les besoins particuliers de ce groupe ne sont toujours pas satisfaits.

DANS NOMBRES • 130 000 Personnes de la bande de Gaza vivant avec un handicap permanent avant la guerre. • 21% Ménages à Gaza comptant au moins une personne handicapée avant la guerre. • 9 000 Nombre d’enfants blessés pendant la guerre, dont beaucoup ont perdu des membres. (Source: Observateur Euro-Med, Handicap International)

La peur de devoir survivre à cette guerre avec un handicap hante presque tout le monde dans la bande de Gaza. Un rapport publié le mois dernier par Handicap International a révélé que les blessures subies par les Palestiniens lors de l’attaque comprennent des fractures, des lésions des nerfs périphériques, des amputations, des lésions de la moelle épinière et du cerveau, ainsi que des brûlures.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), bon nombre des 9 000 enfants blessés à Gaza sont aux prises avec la perte d’un ou de plusieurs membres. Même avant la guerre, 21 pour cent des ménages de Gaza comptaient au moins une personne handicapée.

Une jeune fille blessée est transportée en fauteuil roulant vers un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023. AFP)

Salavert estime que l’utilisation massive d’armes explosives lourdes à Gaza, à ce niveau d’intensité, « n’a pas de précédent ces derniers temps ».

Elle a déclaré à Arab News : « Ces bombes n’ont pas seulement détruit des hôpitaux et fracturé des écoles. Ils ont volé les bras et les jambes des civils. Ils ont percé la moelle épinière. Ils ont infligé des traumatismes au cerveau et aux yeux.

« Ces bombes ont privé les civils du son, les tympans se brisant. À l’intérieur, à l’abri des regards, les ondes de choc des bombes ont endommagé les organes.

« Les bombes détruisent l’intégrité du corps, de l’esprit et du sentiment d’identité, d’autonomie et de dignité des gens. Les bombes empêchent également la guérison de ces corps… alors que la guérison est même possible… de manière à prévenir les effets à long terme des blessures.

Le manque d’accès aux soins de santé et aux services humanitaires aggrave encore la situation.

Cette photo prise le 3 août 2021 montre des joueurs palestiniens amputés s’affrontant lors d’un match de football au stade Yarmouk, dans la ville de Gaza, le 3 août 2021. Le blocus de la bande de Gaza par Israël depuis 16 ans et son offensive militaire en cours ont privé les personnes handicapées. des appareils fonctionnels nécessaires, tels que des fauteuils roulants et des membres artificiels. (AFP)

Les hôpitaux ont été submergés de blessés, tandis que beaucoup auraient été endommagés lors des combats. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, 304 attaques ont directement touché les infrastructures et le personnel de santé, touchant 94 établissements et 79 ambulances.

Le blocus de Gaza par Israël a également empêché les médicaments nécessaires, tels que les analgésiques, les antibiotiques et les anesthésiques, d’atteindre l’enclave, ce qui signifie que les professionnels de la santé sont incapables de soulager la douleur de leurs patients ou de traiter les infections.

Selon le rapport de Handicap International de décembre, bon nombre des personnes blessées à Gaza pourraient développer inutilement des handicaps à long terme qui auraient pu être évités.

“De nombreuses personnes blessées par les bombardements et les bombardements souffrent de fractures, nécessitant des soins orthopédiques urgents pour éviter des complications irréversibles telles que des douleurs, des contractions musculaires et des déformations”, a déclaré Florence Daunis, directrice des opérations de l’ONG, dans le rapport.

Les conséquences de ces blessures sont également supportées par les proches des survivants, pour la plupart des femmes, qui se retrouvent contraintes à « un rôle évitable de soignant à vie », a déclaré Salavert à Arab News.

Une Palestinienne veille sur sa fille Lama Al-Agha, âgée de 14 ans, à l’hôpital Nasser de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 31 octobre 2023, où elle est soignée pour des blessures résultant d’une frappe israélienne. Sarah, la sœur de Lama, est dans un lit adjacent non montré sur la photo. Elle a été blessée lors d’une frappe du 12 octobre qui a tué le jumeau de Sara, Sama, et son frère Yahya, 12 ans, dit leur mère, assise entre les deux lits d’hôpital. (AFP)

Aux souffrances des soignants s’ajoutent les conditions économiques désastreuses, les conséquences sur la santé mentale causées par la guerre et la pression exercée pour soutenir les proches handicapés.

« Ces armes imposent des troubles de stress post-traumatiques, de l’anxiété et de la dépression à la majorité des 2,3 millions d’habitants de Gaza, dont la moitié sont des enfants », a déclaré Salavert, qui s’attend à ce que les conséquences de la guerre sur la santé mentale persistent pendant des générations à venir.

Elle a averti que l’utilisation par Israël d’armes telles que des bombes de 2 000 livres « sème le désespoir et le ressentiment » chez les Palestiniens.

Alors qu’Israël s’engage à poursuivre ses opérations militaires dans la bande de Gaza pendant « plusieurs mois encore » malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu immédiat, la population handicapée de l’enclave, qui a besoin de bien plus que de l’aide humanitaire, fait face à un triste sort.

Un obusier israélien M109 tire des obus de 155 mm sur la bande de Gaza alors qu’il poursuit son offensive contre les militants du Hamas. Malheureusement, ce sont les civils qui souffrent des bombardements. (Photo Shutterstock)

« Les agences humanitaires comme la nôtre ont besoin d’un accès sûr et sans entrave à toutes les zones de Gaza et de Cisjordanie, afin de pouvoir atteindre ces personnes », a déclaré Salavert.

« Au lieu de cela, la guerre fait obstacle, bloquant les appareils fonctionnels, la thérapie physique, le soutien psychosocial et toute autre aide à laquelle ils ont droit. Les personnes handicapées ont besoin que les lois et les politiques conçues pour les protéger soient respectées.

Avant le 7 octobre, en moyenne 500 camions humanitaires entraient quotidiennement dans la bande de Gaza assiégée, selon Handicap International. Ce nombre a chuté au cours de la période du 20 octobre au 21 novembre à moins de 100 camions.

Après la réouverture du poste frontière égyptien de Rafah en novembre, environ 100 à 300 camions sont entrés chaque jour à Gaza. Mais « les besoins ont considérablement augmenté », a déclaré Salavert, ajoutant qu’au moins 500 camions sont nécessaires chaque jour pour aider la population affamée de Gaza.

Les organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, ont mis en garde contre une famine à Gaza si une aide adéquate est…