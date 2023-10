Le Hamas affirme que des militants ont pris des otages lors d’une attaque contre Israël | Nouvelles du monde

Le Hamas a affirmé que ses militants avaient pris des otages lors de leur attaque contre Israël.

Le groupe militant a publié sur son compte Telegram des images montrant ses combattants sortant des soldats israéliens d’un char.

Sky News a également géolocalisé des images du point de contrôle d’Erez, près de la frontière avec Gaza, dans lesquelles des otages sont vus en train d’être battus, ainsi qu’une vidéo du village de Beeri, où des hommes et des femmes menottés et en civil sont emmenés par des hommes armés.

Vidéo du village de Beeri, où l’on voit des hommes et des femmes menottés et en civil emmenés par des hommes armés.





Une autre vidéo est apparue en ligne, montrant une Israélienne capturée, les mains liées, forcée de monter dans un véhicule à Gaza par des hommes criant « Allahu Akbar ».

Samedi, un porte-parole de l’armée israélienne a confirmé que des civils et des soldats israéliens étaient retenus en otages par des militants du Hamas à Gaza.

Vidéo géolocalisée par Sky News au checkpoint d’Erez à la frontière de Gaza





Selon la chaîne d’information N12, jusqu’à 50 Israéliens ont été pris en otage par des hommes armés du Hamas dans le kibboutz Beeri, près de la frontière avec Gaza.

La chaîne de télévision israélienne Reshet 13 TV News a également rapporté que des militants retenaient des Israéliens en otages dans la ville d’Ofakim, une ville israélienne proche de la frontière avec Gaza.

Saleh al-Arouri, un haut dirigeant du Hamas, a affirmé que le groupe disposait de suffisamment de prisonniers pour permettre à Israël de libérer tous ses prisonniers palestiniens.

Cela survient après que 70 Israéliens ont été tués et des centaines d’autres blessés lors d’une attaque perpétrée par des militants du Hamas samedi.

Au moins 198 Palestiniens ont été tués et 1 610 blessés lors de frappes aériennes de représailles menées par les forces israéliennes, selon des responsables palestiniens.

Un homme court sur une route alors qu’un incendie brûle après le lancement de roquettes sur Ashkelon





Un bâtiment est en feu suite à des attaques à la roquette sur Tel Aviv





Un char israélien détruit près de la barrière de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis. Photo : AP





L’ampleur des blessures, combinée au nombre de morts jusqu’à présent, fait de cette attaque l’attaque la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis des années.

Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le Hamas avait « lancé une guerre » et que ses troupes « combattaient l’ennemi partout ».

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes en guerre et nous gagnerons ».

M. Netanyahu a ajouté : « Notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu ».

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien avait le droit de se défendre contre « la terreur des colons et l’occupation des troupes ».

Un porte-parole militaire d’Israël a déclaré que le Hamas avait tiré 2 500 roquettes lors de l’attaque de samedi, tandis que le commandant militaire du groupe, Mohammad Deif, a déclaré que 5 000 roquettes avaient été lancées.

Des images du téléphone ont montré Hamas des combattants tentaient d’atteindre Israël à bord de petits bateaux et, chose tout à fait inhabituelle, un certain nombre de combattants semblaient avoir traversé la frontière en parapente, atteignant la ville de Sderot où des échanges de coups de feu ont été entendus.

Les images des caméras de sécurité les montraient entrer dans la ville à bord de camionnettes et de motos.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Des sirènes de raid aérien ont retenti dans le sud et le centre d’Israël, et des explosions ont eu lieu dans les villes de Tel Aviv, Ashkelon, Yavné et Kfar Aviv.

Une agence de secours a déclaré qu’une femme de 70 ans avait été grièvement blessée lorsqu’une roquette a frappé un bâtiment dans le sud d’Israël.

L’armée israélienne a averti que « le groupe terroriste du Hamas paiera un prix très lourd », affirmant qu’il lançait une « opération à grande échelle » appelée « Épées de fer » en réponse à l’attaque combinée de roquettes et d’infanterie.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que le Hamas avait « commis une grave erreur ce matin et lancé une guerre contre l’État d’Israël ».

Il a ajouté : « Les troupes de Tsahal combattent l’ennemi partout. J’appelle tous les citoyens israéliens à suivre les instructions de sécurité. L’État d’Israël gagnera cette guerre.

« C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a déclaré M. Deif sur la radio du Hamas.

Il a déclaré que l’attaque était le début de « l’opération Al Aqsa Storm » et était une réponse aux violences israéliennes en Cisjordanie, à Gaza et autour de l’enceinte de la mosquée Al Aqsa à Jérusalem.

« Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution », a-t-il déclaré dans le message enregistré.

« Il faut mettre le feu à la terre sous les pieds des occupants », a ajouté le militant.