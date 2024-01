Le Hamas affirme que des “erreurs se sont produites” lors des attaques du 7 octobre, premier rapport depuis le début de la guerre à Gaza

Le Hamas a publié un rapport de 16 pages concernant son attaque du 7 octobre contre des communautés du sud d’Israël, dans lequel il affirme que des « fautes » se sont produites, mais nie avoir délibérément pris pour cible des civils.

« Notre récit : Opération Al-Aqsa Flood », publié dimanche, est le premier compte rendu public de l’opération par le groupe palestinien depuis l’attaque d’il y a trois mois.

L’attaque surprise a tué 1 140 personnes, dont près de 700 civils, et a vu environ 240 personnes emmenées captives à Gaza, dont environ la moitié ont depuis été libérées dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers.

Depuis lors, les bombardements israéliens incessants sur la bande de Gaza assiégée ont tué plus de 25 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants. Au moins 25 otages ont été tués lors de l’offensive israélienne, selon des informations.

“Nous aimerions clarifier (…) la réalité de ce qui s’est passé le 7 octobre, les motivations derrière [it]son contexte général lié à la cause palestinienne, ainsi qu’une réfutation des allégations israéliennes et une mise en perspective des faits”, ouvre le rapport.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

La section d’ouverture présente le contexte historique et actuel de la situation en Palestine, dans une section expliquant pourquoi le groupe pensait que l’attaque était nécessaire.

Il a pointé du doigt la saisie de terres et les déplacements massifs de Palestiniens lors de la Nakba de 1948, ou « catastrophe », et de la guerre au Moyen-Orient de 1967 qui a abouti à l’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza, ainsi que du plateau du Golan en Syrie et de l’Égypte. Région du Sinaï.

Il énumère ensuite les actions israéliennes les plus récentes contre les Palestiniens avant le 7 octobre, notamment cinq guerres contre Gaza depuis le début du siècle et la deuxième Intifada qui, selon lui, a tué plus de 11 000 Palestiniens.

Le Hamas a également déclaré qu’Israël avait fait échouer les accords d’Oslo et la possibilité d’établir un État palestinien « à travers une vaste campagne de construction de colonies et de judaïsation des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem ».

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

« Juste un mois avant l’opération Al-Aqsa Flood, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté une carte d’un soi-disant « Nouveau Moyen-Orient », représentant « Israël » s’étendant du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, en passant par la Cisjordanie et Gaza. ” dit le rapport.

Il a également cité les incursions israéliennes dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, les « agressions et humiliations » des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, ainsi que le blocus de la bande de Gaza qui dure depuis 17 ans.

“Qu’attendait-on du peuple palestinien après tout cela ? Continuer à attendre et continuer à compter sur une ONU impuissante !” Ça disait.

“Ou prendre l’initiative de défendre le peuple palestinien, ses terres, ses droits et son caractère sacré, sachant que l’acte de défense est un droit inscrit dans les lois, normes et conventions internationales.”

“Peut-être que des erreurs se sont produites”

Concernant les événements du 7 octobre, le rapport indique que le Hamas a ciblé des sites militaires israéliens et cherché à « arrêter les soldats ennemis » dans le but de faire pression sur les autorités israéliennes pour qu’elles libèrent des milliers de prisonniers palestiniens.

“Éviter de nuire aux civils, en particulier aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées, constitue un engagement religieux et moral de la part de tous les combattants des Brigades Al-Qassam”, a-t-il déclaré, faisant référence à la branche militaire du Hamas.

À Gaza, les conservateurs de Sunak et les travaillistes de Starmer ont fusionné en un seul parti pro-guerre En savoir plus ”

“Nous réitérons que la résistance palestinienne a été pleinement disciplinée et attachée aux valeurs islamiques pendant l’opération et que les combattants palestiniens n’ont ciblé que les soldats de l’occupation et ceux qui portaient des armes contre notre peuple.”

Le rapport ajoute que les combattants du Hamas étaient désireux d’éviter de blesser les civils « malgré le fait que la résistance ne possède pas d’armes précises ».

Parmi les personnes tuées lors des attaques figuraient plus de 30 enfants et plus de 100 personnes âgées, selon les statistiques officielles israéliennes, ainsi que 60 travailleurs étrangers.

“S’il y a eu des cas de ciblage de civils, cela s’est produit accidentellement et au cours de la confrontation avec les forces d’occupation.”

“Peut-être que certaines erreurs se sont produites lors de la mise en œuvre de l’opération Al-Aqsa Flood en raison de l’effondrement rapide du système de sécurité et militaire israélien et du chaos provoqué le long des zones frontalières avec Gaza.”

Plusieurs groupes de défense des droits humains ont demandé que le Hamas, une organisation interdite dans de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, fasse l’objet d’une enquête sur les événements du 7 octobre.

Amnesty International décrit “des meurtres délibérés de civils, des enlèvements et des attaques aveugles” au cours de l’opération.

Amnesty a déclaré avoir vérifié des vidéos montrant des combattants du Hamas enlevant et tuant intentionnellement des civils dans et autour des communautés résidentielles israéliennes, ainsi que des vidéos montrant des groupes armés tirant sur des civils lors du festival de musique Nova.

Le Hamas affirme qu’Israël a tué ses propres civils

Le Hamas a ensuite réfuté plusieurs affirmations israéliennes concernant ses attaques contre des civils, notamment des affirmations non vérifiées selon lesquelles des combattants palestiniens auraient décapité 40 bébés, ainsi que des allégations selon lesquelles des combattants palestiniens auraient violé des femmes israéliennes.

Il suggère également que des civils israéliens ont été tués par un hélicoptère militaire israélien le 7 octobre, citant des informations des médias israéliens Haaretz et Yedioth Ahronoth.

Guerre israélo-palestinienne : le sort des prisonniers du Hamas pourrait déchirer la société israélienne En savoir plus ”

“Les deux rapports indiquent que les combattants du Hamas ont atteint la zone du festival sans aucune connaissance préalable du festival, où l’hélicoptère israélien a ouvert le feu à la fois sur les combattants du Hamas et sur les participants au festival”, a-t-il ajouté.

Il cite la « directive Hannibal », une règle d’engagement israélienne qui stipulerait que la prise d’otages d’Israéliens doit être évitée à tout prix, même si cela entraîne la mort de son propre peuple.

Le Hamas a également cité Israël ayant révisé le nombre de personnes tuées le 7 octobre de 1 400 à 1 200, après avoir découvert que 200 cadavres brûlés étaient ceux de combattants palestiniens.

“Cela signifie que celui qui a tué les combattants est celui qui a tué les Israéliens, sachant que seule l’armée israélienne possède des avions militaires qui ont tué, brûlé et détruit des zones israéliennes le 7 octobre”, a déclaré le groupe.

Il a ajouté qu’il était convaincu qu’une enquête indépendante « prouverait la véracité de notre récit » et prouverait l’ampleur des « mensonges et des informations trompeuses du côté israélien ».

“Nous rejetons l’exploitation de la souffrance juive”

Plus loin dans le rapport, le Hamas a exhorté la communauté internationale, en ciblant les États-Unis, l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni, à soutenir les efforts visant à ce que les actions israéliennes fassent l’objet d’une enquête devant les tribunaux internationaux.

Il a également affirmé que son conflit ne concernait pas le peuple juif, mais le « projet sioniste ».

“Le Hamas ne mène pas une lutte contre les Juifs parce qu’ils sont juifs, mais mène une lutte contre les sionistes qui occupent la Palestine”, a-t-il déclaré.

Guerre Israël-Palestine : Pour Netanyahu et ses alliés politiques, la paix est plus dangereuse que la guerre En savoir plus ”

“Pourtant, ce sont les sionistes qui identifient constamment le judaïsme et les juifs avec leur propre projet colonial et leur entité illégale.”

Il ajoute que les Palestiniens s’opposent à l’injustice envers les civils, y compris « à ce à quoi les Juifs ont été exposés par l’Allemagne nazie ».

“Ici, nous rappelons que le problème juif était par essence un problème européen, tandis que l’environnement arabe et islamique était – à travers l’histoire – un refuge pour le peuple juif et pour les autres peuples d’autres croyances et ethnies”, peut-on lire.

“Nous rejetons l’exploitation de la souffrance juive en Europe pour justifier l’oppression de notre peuple en Palestine.”

Le rapport ajoute que la résistance armée contre l’occupation est légitime au regard du droit international et affirme que les leçons de l’histoire montrent que « la résistance est l’approche stratégique et le seul moyen de libérer et de mettre fin à l’occupation ».

Ailleurs, le mouvement a également déclaré qu’il « rejette catégoriquement[ed]” tout projet international ou israélien pour l’avenir de Gaza qui ” sert à prolonger l’occupation ” et que les Palestiniens devraient décider de leur propre avenir.

“Nous appelons à nous opposer aux tentatives de normalisation avec l’entité israélienne et à un boycott global de l’occupation israélienne et de ses partisans”, conclut le rapport.