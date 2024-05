Le Hamas affirme avoir kidnappé des soldats à Jabaliah, le porte-parole de Tsahal le nie

Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, a également affirmé que « nos combattants ont mené une opération complexe dans le nord de la bande de Gaza samedi après-midi et ont tendu une embuscade à une force sioniste à l’intérieur d’un tunnel dans le camp de Jabaliyah ». Le membre du bureau politique du Hamas, Mahmoud al-Zahar, a déclaré qu’« Al-Qassam et la résistance palestinienne ont fait des promesses au peuple et aujourd’hui, ils tiennent leurs promesses ».

Ce n’est pas la première fois que le Hamas publie des vidéos de terreur psychologique et de fausses déclarations visant à semer la confusion et à harceler le public. L’organisation terroriste a également revendiqué « la victoire sur les sionistes » et transmis des messages condamnant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement.