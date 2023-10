Washington a accordé une « couverture illimitée » à Israël depuis le début de sa campagne aérienne contre Gaza, a déclaré le chef militant Ismail Haniyeh

En permettant à Israël « brutalité, » Les États-Unis sont en fin de compte responsables du bombardement de l’hôpital Al-Ahli à Gaza, a déclaré le chef du Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh a déclaré que le bombardement «constituer un tournant» dans la lutte de son groupe contre l’État juif.

« Les Américains qui ont accordé une couverture illimitée portent la responsabilité des Baptiste [Hospital] massacre. Quiconque soutient Israël est responsable de ses violations à Gaza. » a-t-il déclaré dans une déclaration télévisée mardi soir.

« Le massacre de l’hôpital confirme la brutalité de l’ennemi et l’ampleur de son sentiment de défaite. » Haniyeh a poursuivi, ajoutant que « Ce massacre constituera un tournant et un déluge s’ajoutant au déluge d’Al-Aqsa », faisant référence au nom de l’opération en cours du Hamas contre Israël.

L’hôpital Al-Ahli, géré par des chrétiens, également connu sous le nom d’hôpital baptiste, a été détruit mardi lors d’une frappe de missile. Les responsables palestiniens ont accusé Israël d’avoir pris pour cible l’installation, tandis qu’Israël a imputé l’explosion à une roquette tirée par le groupe militant du Jihad islamique, bien qu’un porte-parole du gouvernement ait apparemment prendre la responsabilité immédiatement après la grève.

Quelque 471 Palestiniens ont été tués et plus de 314 blessés lors de cette frappe, a déclaré mercredi le ministère palestinien de la Santé, qualifiant l’attaque « un massacre israélien ».

Au moment de l’attaque, les avions militaires israéliens menaient des frappes aériennes continues sur Gaza depuis plus d’une semaine. Tout au long de cette période, les responsables américains ont exprimé leur solidarité avec Israël et ont promis une aide militaire accrue à l’État juif. S’adressant mercredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, le président américain Joe Biden a affirmé que l’attaque « a été fait par l’autre équipe, et non par vous. »

Biden a expliqué qu’il s’était rendu en Israël « pour une raison simple : je veux que le peuple d’Israël et les peuples du monde sachent où se situent les États-Unis. »

La destruction de l’hôpital a déclenché des manifestations et des émeutes dans tout le monde musulman et a conduit la Jordanie à annuler un sommet prévu entre Biden et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Face aux condamnations des gouvernements arabes, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré mercredi que le « responsabilité finale » pour le « crime de guerre » à l’hôpital « repose sur ceux qui gagnent cyniquement de l’argent grâce aux guerres… À ceux qui distribuent inconsidérément des sommes colossales pour acheter des armes afin de charger son complexe militaro-industriel de travail et proclament faussement leur mission mondiale de protection des valeurs démocratiques. Les Etats-Unis d’Amérique. »