Le Hamas accusé d’utiliser des boucliers humains

Des frappes israéliennes ont pilonné la ville de Gaza jeudi tandis que les forces terrestres affrontaient des militants du Hamas près d’un hôpital où les Israéliens affirment que les civils palestiniens sont utilisés comme “boucliers humains”.

L’armée israélienne, confrontée à une réaction mondiale pour sa destruction incessante de Gaza, a accusé le Hamas d’exploiter les hôpitaux, les ambulances, les cliniques, les mosquées et les écoles pour cacher des militants et des armes. Les forces israéliennes se rapprochaient du plus grand hôpital de Gaza, Shifa, où des dizaines de milliers de civils palestiniens se seraient réfugiés aux côtés de patients.

Un militant capturé par Israël aurait déclaré que les ambulances étaient utilisées pour transporter des « personnes importantes » comme les commandants du Hamas parce que « les Juifs n’attaquent pas les ambulances », selon une traduction du Hamas. Temps d’Israël.

“La plupart des hauts responsables politiques et militaires du Hamas se cachent dans les hôpitaux, notamment à l’hôpital Shifa”, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. déclaration. “C’est un autre exemple de la manière dont l’organisation terroriste Hamas exploite les infrastructures civiles et utilise les civils comme boucliers humains.”

Les médiateurs se rapprochent d’un éventuel accord pour un cessez-le-feu de trois jours en échange de la libération d’une douzaine d’otages détenus par le Hamas, ont déclaré à Associated Press deux responsables égyptiens, un responsable de l’ONU et un diplomate occidental. L’accord permettrait également au carburant d’entrer à Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre.

Les militants détiendraient environ 240 otages, pour la plupart des Israéliens. Ils ont été saisis le 7 octobre lorsque des militants se sont écrasés de l’autre côté de la frontière depuis Gaza et ont saccagé les communautés israéliennes, tuant 1 400 personnes et en blessant des milliers d’autres. Cela a alimenté la volonté israélienne d’écraser le Hamas, les attaques qui en ont résulté étant imputées à plus de 10 000 morts palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Des avions de combat américains frappent la Syrie :Frapper les installations de la milice en réponse aux attaques

Développements :

∎Un avion de combat israélien a tué Ibrahim Abu-Maghsib, chef de l’unité de missiles antichar du Hamas, a annoncé l’armée israélienne. Maghsib a dirigé et effectué de nombreux lancements de missiles antichar dirigés contre des civils et des soldats israéliens, a indiqué l’armée.

∎Israël affirme que 32 de ses soldats ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre il y a deux semaines.

∎ On estime que 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer les communautés proches de Gaza et du Liban, où les forces israéliennes et les militants du Hezbollah se sont affrontés.

∎ Des responsables occidentaux et arabes se sont réunis jeudi à Paris pour discuter des moyens de fournir davantage d’aide aux civils à Gaza. Ces pourparlers interviennent un jour après que le Groupe des Sept démocraties a appelé à un acheminement sans entrave de la nourriture, de l’eau, des médicaments et du carburant, ainsi qu’à une pause humanitaire dans les combats.

Les dirigeants allemands s’engagent à lutter contre la recrudescence « honteuse » d’un antisémitisme violent

Le chancelier allemand Olaf Scholz a marqué le 85e anniversaire des émeutes de la Nuit de Cristal alimentées par les nazis et qui ont fait plus de 100 morts en s’engageant jeudi à protéger les Juifs allemands d’une recrudescence « honteuse » de l’antisémitisme. Des dizaines de synagogues ont été incendiées, des centaines de commerces juifs ont été détruits et des maisons ont été saccagées lors de la « Nuit de cristal », connue plus tard sous le nom de « Nuit du verre brisé ».

L’Allemagne, comme de nombreux autres pays, a connu une recrudescence des violences antisémites depuis l’éclatement de la bande de Gaza. Scholz a assisté à un événement commémoratif dans la synagogue Beth Zion de Berlin, attaquée le mois dernier lors d’une tentative d’incendie criminel avortée. La promesse de « plus jamais ça » faite par l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale signifie que le pays doit protéger les institutions et les communautés juives, a-t-il déclaré.

“Le putsch (coup d’État) hitlérien a commencé à Munich il y a 100 ans ce soir”, a écrit Scholz sur les réseaux sociaux. “Notre leçon : nous devons protéger et défendre notre démocratie contre quiconque veut la saper. Cela s’applique à chacun d’entre nous et particulièrement de nos jours.”

Contributeur : Associated Press