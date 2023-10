Le Hamas a tué mes parents, mais la guerre d’Israël n’est pas la solution | Conflit israélo-palestinien

Le matin du 7 octobre, je me suis réveillé vers 7h30 pour trouver un message sur notre groupe WhatsApp familial de mes parents expliquant qu’ils avaient entendu des sirènes et avaient emménagé dans leur coffre-fort. Comme ils font souvent face à des menaces et entendent des sirènes là où ils vivent, je n’ai pas été immédiatement inquiet.

J’ai préparé mon café du matin et j’ai allumé les informations. C’est à ce moment-là que j’ai appris que le Hamas s’introduisait dans les villages israéliens et que je me suis inquiété. J’ai immédiatement appelé mon père. Il était 7h35. Il m’a décroché et m’a dit : « Oui, Maoz, nous sommes dans le coffre-fort. On les entend tirer. C’est ça. »

Je les ai rappelés 10 minutes plus tard, juste après 7h45. Ni mon père ni ma mère n’ont décroché. Je n’ai plus eu de nouvelles d’eux.

Maintenant, je suis un militant pour la paix.

Ce n’était peut-être pas ce que j’étais censé être, mais c’est ce que la mort de mes parents a fait de moi. Il existe dans ma famille une compréhension selon laquelle nous devons préserver l’héritage de nos parents.

Mes parents étaient des gens de paix. Ils ne se souciaient pas de la race, de l’âge ou de la couleur des gens. Ils traitaient tout le monde de la même manière, ils traitaient tout le monde comme ils voulaient être traités. C’étaient des gens d’espoir. Je suis donc devenu un militant pour la paix afin de perpétuer leur héritage.

Aujourd’hui, Israël répète une vieille erreur qu’il a commise à maintes reprises au siècle dernier. Nous devons l’arrêter. La vengeance ne ramènera pas mes parents à la vie. Cela ne ramènera pas non plus d’autres Israéliens et Palestiniens tués.

Cela va faire le contraire. Cela va faire encore plus de victimes. Cela va apporter encore plus de morts.

Nous devons briser le cycle.

Aujourd’hui, je pleure pour tout le monde, chaque être humain qui souffre à cause de ce cycle sanglant.

Je suis contre les jeux de reproches – je suis contre les efforts visant à déterminer qui fait le plus de victimes, qui souffre le plus.

Nous souffrons tous. Concentrons-nous sur l’arrêt de la souffrance.

Arrêtons cette guerre.

