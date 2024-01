Le Hamas a trompé les Juifs israéliens pour qu’ils transfèrent des armes aux Palestiniens

Une opération de Tsahal qui a pénétré dans un quartier général des services de renseignement du Hamas le 18 décembre a conduit à la saisie d’appareils électroniques, ce qui a aidé le Shin Bet à ouvrir une cellule terroriste spéciale du Hamas utilisant des Juifs pour transférer des armes et des explosifs.

Les citoyens juifs israéliens, principalement dans la région de Jérusalem, ont été trompés en leur faisant croire qu’ils travaillaient pour les Juifs vivant à l’étranger sans se rendre compte qu’ils travaillaient pour le Hamas.

Toutes les instructions pour récupérer et déposer des colis, des fonds ou pour acheter divers cadeaux – qui étaient finalement liés à des armes ou des explosifs pour le Hamas – ont été transmises aux agents juifs involontairement par voie électronique.

Les tentatives du Hamas de recruter des Juifs comme espions

Ce n’était pas la première fois que le Hamas tentait de recruter ou d’utiliser des Juifs comme espions, mais il s’agissait de l’une des opérations à plus grande échelle signalées où le Hamas trompait un plus grand nombre de personnes en utilisant des identités en ligne au lieu de s’en prendre à un ou deux individus avec des damiers. arrière-plans et en essayant de les compromettre pour espionner en connaissance de cause.

Chaque fois qu’un agent juif cherchait à parler à ses responsables par téléphone, ceux-ci prétendaient que c’était trop difficile à coordonner en raison du fait de vivre à l’étranger et du décalage horaire.

Faux profils Facebook d’Israéliens utilisés par le Hamas (crédit : SHIN BET)

La percée initiale est venue d’une combinaison du Shin Bet et du bureau de renseignement de Tsahal pour collecter les objets saisis au Hamas pour les inspecter, les cataloguer et les traduire en renseignements opérationnels.

Les deux unités ont utilisé les percées obtenues grâce aux ordinateurs, aux téléphones portables et à d’autres objets à la mi-décembre pour mener une opération de contre-espionnage contre les responsables du Hamas, bien que l’annonce concernant la démolition du complot ne mentionne pas les arrestations.

Publicité

Un communiqué indique que les services de renseignement israéliens ont découvert qu’un certain nombre de responsables du Hamas faisaient partie d’un groupe d’élite qui vivait en Cisjordanie, avait ensuite été arrêté par Tsahal, puis expulsé vers Gaza lors de l’accord d’échange d’otages de Gilad Schalti en 2011. .

Les documents récupérés par les services de renseignement israéliens ont identifié septembre 2023, le mois précédant l’invasion du Hamas du 7 octobre, comme une période d’activité accrue, même si le plan d’espionnage du Hamas pourrait remonter plus loin dans le temps.

Les services de renseignement israéliens ont souligné que les citoyens israéliens ne devraient pas recevoir d’instructions de personnes non identifiées en ligne.

Le 28 décembre, l’armée israélienne a amené Poste de Jérusalem et quelques autres médias pour une visite spéciale au centre du catalogue du renseignement militaire.

Du 7 octobre à fin décembre, le bureau, composé d’environ 350 personnes, en majorité des réservistes, a trié plus de 65 millions de dossiers électroniques et 500 000 documents physiques, le rythme actuel des nouveaux dossiers électroniques entrants atteignant environ un million par jour.

En utilisant les conclusions du bureau du catalogue des renseignements de Tsahal, il y a eu un grand nombre de cas où des soldats de Tsahal sur le terrain ont été sauvés des embuscades du Hamas.