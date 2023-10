Le Hamas a « trompé » Israël avant une attaque dévastatrice – Reuters — RT World News

Le groupe militant palestinien a prétendu qu’il n’était pas prêt à attaquer Israël, a déclaré une source à l’agence de presse.

Un rapport de Reuters a affirmé que le Hamas « dupé » Israël alors qu’il préparait et exécutait son raid surprise sur le territoire israélien samedi. L’agence de presse a parlé à des initiés des deux côtés de ce que les responsables israéliens ont décrit comme la version nationale de l’échec des services de renseignement du 11 septembre.

L’attaque était planifiée depuis les hostilités israélo-palestiniennes de mai 2021, dans lesquelles le Hamas était un acteur majeur, a affirmé une source proche du mouvement militant radical dans l’article de lundi. Israël a été trompé en lui faisant croire que les dirigeants du Hamas étaient plus intéressés par la reprise économique à Gaza que par la reprise des combats.

Les 1 000 combattants entraînés pour l’attaque de samedi ne savaient pas à quoi ils se préparaient, tout comme de nombreux dirigeants de l’organisation, a affirmé la source. Même lorsque les militants menaient ouvertement des exercices de guerre urbaine dans une fausse colonie israélienne construite à Gaza, leurs opposants considéraient la menace comme relativement faible.

Une source de sécurité israélienne a déclaré à Reuters qu’Israël avait déplacé des troupes en Cisjordanie pour renforcer la protection des colonies juives.















Le gouvernement israélien a tenté d’encourager la détente perçue en levant le blocus de Gaza, en place depuis 2007. Il a délivré quelque 15 000 permis aux résidents de la bande côtière pour travailler en Israël et en Cisjordanie.

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza lors d’affrontements violents avec son rival, le Fatah, un an après sa défaite aux élections de 2006. Plus de 2 millions de personnes sont entassées sur une zone de 365 km².

L’offensive éclair de samedi a impliqué le tir de 3 000 roquettes du Hamas pour submerger les défenses aériennes israéliennes et permettre une incursion en deltaplane au-dessus du mur frontalier de Gaza, a indiqué la source. La force avancée a sécurisé la zone et a donné le temps de percer la fortification avec des explosifs.

Une unité d’élite du Hamas à moto a ensuite submergé les troupes israéliennes surprises. Ils ont brouillé les communications israéliennes, ajoutant à la confusion et ralentissant la réponse. Les combattants du Hamas ont attaqué des civils en Israël et pris des centaines d’otages, qu’ils envisagent d’échanger contre des prisonniers détenus par Israël.

L’Iran nie avoir aidé le Hamas à planifier une attaque contre Israël

Un article du New York Times publié dimanche affirmait que les armes de conception iranienne avaient joué un rôle clé dans l’opération du Hamas. L’attaque a utilisé de nouveaux missiles « Rajum », qui auraient pu être plus difficiles à intercepter que les projectiles plus anciens, a-t-il ajouté.

Les services de renseignement américains ont déclaré qu’ils évaluaient l’implication présumée de l’Iran. Téhéran a félicité le Hamas pour son raid, mais a nié les affirmations selon lesquelles il l’aurait directement aidé.