Le Hamas a reçu des armes et un entraînement de l’Iran avant une attaque contre Israël

Les militants palestiniens à l’origine de l’attaque surprise du week-end contre Israël ont commencé à planifier l’attaque il y a au moins un an, avec le soutien clé des alliés iraniens qui ont fourni une formation militaire et une aide logistique ainsi que des dizaines de millions de dollars pour l’achat d’armes, d’anciens et actuels pays occidentaux et moyens. Des responsables du renseignement de l’Est ont déclaré lundi.

Même si le rôle précis de l’Iran dans les violences de samedi reste flou, ont déclaré les responsables, l’attaque reflète l’ambition de Téhéran depuis des années d’entourer Israël de légions de combattants paramilitaires armés de systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués, capables de frapper profondément à l’intérieur de l’État juif.

Le Hamas, l’organisation militante palestinienne basée à Gaza qui a mené l’attaque, a historiquement maintenu un certain degré d’indépendance par rapport à Téhéran par rapport aux véritables groupes mandataires iraniens tels que le Hezbollah basé au Liban. Mais ces dernières années, le Hamas a bénéficié d’injections massives d’argent iranien ainsi que d’une aide technique pour fabriquer des roquettes et des drones dotés de systèmes de guidage avancés, en plus d’une formation aux tactiques militaires – dont certaines ont eu lieu dans des camps à l’extérieur de Gaza, ont indiqué les responsables.

Les responsables américains et israéliens ont déclaré qu’ils n’avaient jusqu’à présent aucune preuve solide que l’Iran avait autorisé ou coordonné directement l’attaque qui a tué plus de 900 Israéliens et en a blessé des milliers. Mais les responsables actuels et anciens du renseignement ont déclaré que l’attaque portait la marque du soutien iranien, et ont noté des responsables à Téhéran. se sont vantés publiquement des énormes sommes d’aide militaire fournies au Hamas ces dernières années.

« Si vous formez les gens à l’utilisation des armes, vous vous attendez à ce qu’ils finissent par les utiliser », a déclaré un responsable des renseignements occidentaux qui, comme d’autres personnes interrogées, a demandé que son nom et sa nationalité ne soient pas divulgués pour pouvoir discuter librement des événements qui se déroulent rapidement dans le sud d’Israël. Le responsable, ainsi qu’un deuxième analyste occidental ayant accès à des renseignements sensibles, ont déclaré que l’analyse menée à la suite de l’attaque faisait état de plusieurs mois de préparation par le Hamas, commençant au moins dès la mi-2022.

Lors d’entretiens, plus d’une douzaine d’analystes du renseignement et d’experts militaires ont exprimé leur étonnement face à la furtivité et à la sophistication de l’attaque du Hamas, qui impliquait des raids coordonnés à travers la frontière israélienne par des centaines d’hommes armés voyageant par voie terrestre, maritime et aérienne – y compris des parapentes motorisés. L’offensive terrestre a été accompagnée d’essaims de roquettes et de drones qui ont commencé à traverser la frontière tôt samedi, frappant des cibles avec un degré de précision jamais vu lors des attaques précédentes du Hamas. Même si le groupe palestinien dispose d’une milice compétente et de chaînes de montage locales de roquettes et de drones, une attaque de l’ampleur de samedi aurait été extrêmement difficile sans une aide extérieure considérable, ont déclaré des analystes.

« La quantité de formation, de logistique, de communication, de personnel et d’armes nécessaires représente une empreinte massive », a déclaré Marc Polymeropoulos, un ancien officier supérieur des opérations de la CIA qui a servi dans des rôles de lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. « Cela suggère à la fois une implication iranienne, compte tenu de la complexité de l’attaque, et met en évidence l’échec colossal des services de renseignement. » L’utilisation de parapentes – qui rappelle une attaque spectaculaire du Front populaire de libération de la Palestine en Israël en 1987 qui a tué plusieurs soldats – « nécessitait sûrement un entraînement en dehors de Gaza », a déclaré Polymeropoulos.

Ce point de vue a été repris lundi par Jonathan Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche. « Ce que je peux dire sans aucun doute, c’est que l’Iran est largement complice de ces attaques », a déclaré Finer. dans une interview avec CBS News. « L’Iran est le principal soutien du Hamas depuis des décennies. Ils leur ont fourni des armes. Ils leur ont dispensé une formation. Ils leur ont apporté un soutien financier. Et donc, en termes de large complicité, nous sommes très clairs sur le rôle de l’Iran.»

L’Iran a nié tout rôle direct dans l’attaque de samedi, tout en louant également les militants du Hamas qui l’ont perpétrée. « Nous ne sommes pas impliqués dans la réponse palestinienne, car elle est prise uniquement par la Palestine elle-même », a déclaré la mission de Téhéran auprès des Nations Unies dans un communiqué publié lundi. Mais d’autres responsables iraniens ont publiquement célébré l’attaque tout en soulignant leurs relations étroites avec le Hamas.

« Vous avez vraiment rendu la Oumma islamique heureuse avec cette opération innovante et victorieuse », a déclaré l’agence de presse officielle iranienne IRNA, citant le président Ebrahim Raisi, utilisant le mot arabe désignant la communauté musulmane au sens large.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a reconnu dans une interview l’année dernière que son groupe avait reçu 70 millions de dollars d’assistance militaire de l’Iran. Selon un rapport du Département d’État de 2020, l’Iran fournit environ 100 millions de dollars par an aux groupes terroristes palestiniens, notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général.

Des responsables actuels et anciens du renseignement ont confirmé que l’Iran avait fourni une aide technique au Hamas dans la fabrication de plus de 4 000 roquettes et drones armés lancés sur Israël depuis samedi. Au moins certains militants du Hamas ont également suivi une formation aux tactiques militaires avancées, notamment dans des camps libanais dotés de conseillers techniques du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et du Hezbollah, ont indiqué les responsables.

Les militants du Hamas qui ont reçu une formation étaient probablement des officiers d’élite qui ont transmis leurs compétences à d’autres combattants à l’intérieur même de Gaza, a déclaré Michael Knights, expert des milices soutenues par l’Iran et fondateur du blog Militia Spotlight.

« Il s’agit d’une approche de « formation des formateurs » », a déclaré Knights. « Il n’est pas nécessaire de faire grand-chose pour former quelqu’un pour qu’il soit capable d’utiliser un système de drone, ce qui n’est plus compliqué. » D’un autre côté, a-t-il ajouté, la capacité de percée interarmes démontrée lors de l’assaut de samedi « a clairement été pratiquée et soigneusement planifiée quelque part. De nombreuses positions fortifiées sont tombées sous le coup d’attaques combinées sophistiquées de violation des armes. Et vous ne vous contentez pas de faire ça.

Pendant des années, la principale milice alliée de l’Iran à Gaza était un groupe différent : le Jihad islamique palestinien. Mais progressivement, Téhéran a commencé à renforcer ses liens avec les dirigeants du Hamas et à accroître son soutien, a déclaré Ray Takeyh, chercheur principal en études sur le Moyen-Orient au Council on Foreign Relations.

« Cette relation s’est approfondie au cours des dernières années », a déclaré Takeyh. « C’est financier, politique, à un certain niveau opérationnel. »

Michael Eisenstadt, directeur du programme d’études militaires et de sécurité du Washington Institute, a déclaré que les relations avec l’Iran se sont développées à la suite du processus de paix d’Oslo au début des années 1990, lorsque Téhéran cherchait des moyens de faire échouer les efforts visant à forger un accord de paix entre les Palestiniens. et Israël. C’est à cette époque que l’Iran a fourni pour la première fois le savoir-faire nécessaire aux ceintures explosives utilisées par les kamikazes palestiniens.

Les campagnes d’attentats-suicide du Hamas et du Jihad islamique ont eu un « impact significatif » sur le processus de paix, a-t-il déclaré. Le Hamas a lancé sa première roquette artisanale, la Qassam, en 2001, lors de la deuxième Intifada. Mais c’était très rudimentaire, utilisant des tuyaux et un mélange de carburant fait maison à base de sucre et d’autres composants courants.

« Au fil des années, l’Iran a fourni une aide considérable au Hamas en termes de capacités de fusées », a déclaré Eisenstadt. « L’arme emblématique des mandataires iraniens sont les roquettes, et de plus en plus les missiles. Vous voyez cela partout – en Irak, au Hamas, aux Houthis, au Hezbollah. C’est très inspiré de l’exemple et des conseils iraniens.»

Mais d’autres analystes ont souligné le bilan du Hamas en tant qu’acteur indépendant, capable de mener des opérations terroristes sophistiquées sans instruction ni supervision extérieure.

« Il s’agit d’une guerre entre le Hamas et Israël dans laquelle l’Iran soutient le Hamas, mais c’est le Hamas qui mène la barque », a déclaré Bruce Riedel, ancien expert antiterroriste de la CIA et aujourd’hui chercheur principal à la Brookings Institution.

S’il ne fait « aucun doute » que le Hamas se coordonne avec l’Iran, la relative indépendance du groupe en fait une cible plus difficile pour les agences de renseignement israéliennes et occidentales, a ajouté Riedel. « Ils ne fournissent pas systématiquement d’informations aux conseillers iraniens qui les communiquent ensuite à leur pays », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de conseillers à Gaza. »

Les roquettes et missiles lancés par le Hamas ont peut-être été produits localement, mais ils possèdent un pedigree iranien clair, ont déclaré des analystes et des experts en armement.

Il y a des années, des roquettes iraniennes ont été introduites clandestinement depuis l’Égypte via le Sinaï jusqu’à Gaza. Mais après l’arrivée au pouvoir du président Abdel Fatah El-Sisi, l’Égypte a fermé de nombreux tunnels reliant le Sinaï à Gaza, et l’Iran a commencé à aider le Hamas à développer une capacité locale.

« Il est préférable de donner à vos mandataires la capacité de produire ces choses eux-mêmes plutôt que d’avoir à vous soucier de pipelines logistiques qui peuvent être interdits et coupés », a déclaré Eisenstadt.

Certaines des roquettes produites par le Jihad islamique palestinien et le Hamas comportent des termes en farsi dans leurs plans, a déclaré Eisenstadt. Et un drone utilisé par le Hamas, appelé Shahab, est basé sur l’Iranien Ababil-2, une munition errante qui, selon Eisenstadt, est presque identique à un modèle utilisé au Yémen par les Houthis, un autre mandataire iranien.

Bien que les Forces de défense israéliennes aient déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de l’implication opérationnelle iranienne dans l’attaque, les tactiques utilisées sont tout à fait « conformes au concept d’opérations de l’Iran », visant à créer un « carrefour de tirs » – lancer une attaque tous les quelques mois ou années pour « saper le moral israélien, saper la résilience israélienne » dans le but de « saper la viabilité à long terme d’Israël », a déclaré Eisenstadt.