Les prisonniers civils pourraient être transférés en Iran avec l’aide de la Turquie et du Qatar, selon les médias. Le groupe militant palestinien Hamas est prêt à libérer les non-combattants qu’il détient en captivité depuis le 7 octobre, a révélé jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

« Selon nos négociations, le Hamas est prêt à libérer les prisonniers civils » Amir-Abdollahian a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies, cité par The National, un média basé aux Émirats arabes unis.

« D’un autre côté, le monde devrait soutenir la libération de 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. » il ajouta. Al-Mayadeen, basé au Liban, a rapporté que le Hamas serait prêt à travailler avec la Turquie et le Qatar pour faciliter le transfert des otages sous la garde iranienne. Il n’était pas clair si cette libération serait unilatérale ou en échange des Palestiniens emprisonnés. L’annonce d’Amir-Abdollahian intervient quelques heures seulement après que son adjoint, Ali Bagheri, ait eu des entretiens avec ses homologues russes à Moscou, axés sur la “nécessité d’un cessez-le-feu dans et autour de la bande de Gaza et d’une fourniture rapide d’une aide humanitaire à la population palestinienne touchée”, selon le ministère russe des Affaires étrangères. L’envoyé spécial de la Russie pour le Moyen-Orient, Mikhaïl Bogdanov, et Bagheri ont convenu de « Coordonner étroitement les efforts pour stabiliser la situation » dans la région, a ajouté le ministère. Parallèlement, une délégation de haut rang du Hamas était également à Moscou pour discuter de la question des otages. Moussa Abu Marzouk, un membre haut placé du conseil politique du groupe, a dirigé l’équipe qui a discuté de la libération des otages et de l’évacuation des ressortissants russes et étrangers de Gaza. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé les visites de Marzouk et Bagheri lors de la conférence de presse régulière de jeudi, promettant “Informations Complémentaires” dès qu’il sera disponible. Israël a dénoncé la mission du Hamas à Moscou et a demandé à la Russie de l’expulser immédiatement. Le Hamas a fait plus de 200 prisonniers et tué jusqu’à 1 400 Israéliens lors de l’incursion du 7 octobre en Israël. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a répondu en déclarant la guerre au groupe et en lançant des frappes aériennes et d’artillerie sur Gaza. Selon le Hamas, 50 otages ont été tués jusqu’à présent par les frappes israéliennes, ainsi que plus de 7 000 Palestiniens.