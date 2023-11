Le Hamas a « perdu le contrôle du Nord » selon Tsahal

Le Hamas est en déroute dans le nord de Gaza, ont annoncé mercredi les Forces de défense israéliennes (FDI).

“Nous avons vu 50 000 Gazaouis se déplacer du nord de la bande de Gaza vers le sud. Ils se déplacent parce qu’ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord”, a déclaré le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari. a déclaré lors d’une émission en soirée. “Le Hamas a perdu le contrôle et continue de perdre le contrôle dans le nord.”

Le succès tactique de Tsahal jusqu’à présent dans son incursion terrestre de près de deux semaines dans Gaza – coupant le nord du sud et pénétrant dans la ville de Gaza avec des pertes limitées – a surpris certains observateurs. Il y a eu 32 soldats israéliens tués lors de l’incursion, selon Le temps d’Israël, ce qui est bien moins que prévu. L’armée israélienne a déclaré qu’elle tuait des combattants et détruisait de nombreux puits de tunnel et autres infrastructures du Hamas au cours de son avancée qui a atteint la côte de la mer Méditerranée. Néanmoins, le nombre croissant de victimes et le déplacement de civils restent une grave source de préoccupation alors que l’indignation grandit et que les appels à un cessez-le-feu se multiplient.

“Je suis surpris par leurs progrès”, a déclaré John Spencer, président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute (MWI) à West Point. La zone de guerre Mercredi. « Ils utilisent de bonnes tactiques et une bonne équipe d’armes interarmes – ingénieurs, blindés, ennemis mécanisés et débarqués.

L’armée israélienne « détruit les tunnels au fur et à mesure et se dirige méthodiquement vers ses positions de combat, ce qui isole efficacement les objectifs », a-t-il déclaré.

Le Hamas « n’est étonnamment pas doué pour résister », a déclaré Spencer, qui était l’un des experts avec lesquels nous avons discuté dans notre évaluation des défis auxquels Israël serait confronté en cas d’incursion terrestre. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

L’analyse de Spencer mercredi s’aligne sur les déclarations faites par un ancien ambassadeur israélien aux États-Unis et un ancien responsable de la sécurité nationale israélienne. donné à Le temps d’Israël.

“Je suis surpris de voir à quel point l’invasion terrestre semble se dérouler”, a déclaré à la publication Michael Oren, ancien ambassadeur israélien aux États-Unis. « Cela semble se dérouler sans problème et progresser lentement. Il n’y a pas eu d’incident majeur jusqu’à présent.

« Je pense que les choses se passent légèrement mieux que ce à quoi je m’attendais en termes de rythme d’avancée et de nombre de victimes », a reconnu Eran Lerman, vice-président de l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité et ancien directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale d’Israël. “Compte tenu des conditions extrêmement complexes, ils le font avec beaucoup de sagesse et de prudence.”

« L’aspect agressif des opérations israéliennes leur a permis de prendre le contrôle de lieux clés et de concentrer leurs effets militaires sur le réseau du Hamas », a déclaré le général à la retraite Joseph Votel, ancien commandant du commandement central américain. La zone de guerre.

Votel, maintenant chercheur émérite au Institut du Moyen-Orientestime que les combats pourraient durer un certain temps.

« Difficile de savoir combien de temps cela pourrait prendre », a-t-il déclaré, « mais mon estimation est de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous nous sommes déplacés très délibérément vers l’est de Mossoul (la zone qui ressemble le plus à la ville de Gaza) et cela a pris environ neuf mois.

Même s’il reste difficile d’avoir une idée précise de l’endroit où les forces israéliennes opèrent, les résidents en fuite ont dit Le Washington Post que “les troupes avaient atteint le rond-point d’Ansar, dans le centre de la ville de Gaza, à un pâté de maisons de son port principal”.

Images de l’horizon de la ville de Gaza posté par Hamdan Dahdouh, un caméraman avec Al Jazeera réseau, était rempli de bruits de coups de feu et de sifflements de balles, le Poste noté. Il a déclaré que des « affrontements violents » avaient lieu autour des quartiers d’Ansar et d’al-Azhar, au centre de la ville.

L’armée israélienne affirme que le vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas constitue une cible majeure.

“Depuis le début des combats, 130 puits de tunnel ont été détruits”, a indiqué mercredi l’armée israélienne. “Les ingénieurs de combat qui combattent à Gaza détruisent les armes de l’ennemi et localisent, exposent et font exploser les puits des tunnels. Avec l’expansion des opérations terrestres dans la bande de Gaza, les soldats contrecarrent l’infrastructure terroriste du Hamas. Dans le cadre de l’activité des forces terrestres Dans la bande de Gaza, les soldats de Tsahal travaillent actuellement à découvrir et à détruire les tunnels du Hamas. »

Cette incursion marque la première fois depuis la Première Guerre du Liban de 1982 qu’une division entière de réserve de Tsahal manœuvre en territoire ennemi.

“C’est un moment déterminant pour la division et pour l’ensemble de la réserve dans lequel une division de réserve manœuvre aux côtés des divisions régulières et prouve la force et la qualité de Tsahal, tant dans le service régulier que dans la réserve”, a déclaré le commandant de la 252e Division. , BG Moran Omer. “Nous nous y préparons depuis des années, il est de notre devoir de restaurer désormais la paix et la sécurité de nos civils. Nos réservistes et leurs familles sont l’expression de notre unité, de notre volonté de défendre notre peuple autant que nécessaire et de obtenir un seul résultat – déterminé à chaque rencontre avec l’ennemi – jusqu’à la victoire. »

Reuters a rapporté que Tsahal affirme que le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza.

Pourtant, comme l’ont dit les dirigeants politiques et militaires israéliens, un long combat reste à mener.

Le Hamas a affirmé mercredi via Telegram avoir détruit de nombreux chars israéliens et autres véhicules blindés au cours des combats.

Le Jihad islamique palestinien a publié la première vidéo montrant ses forces combattant à Gaza.

Il y a également une pression croissante sur Israël pour qu’il se retire alors que le nombre de civils tués à Gaza par les bombardements israéliens massifs augmente. L’armée israélienne affirme avoir mené plus de 14 000 frappes aériennes et attaques d’artillerie depuis le 7 octobre. Cela représente près de trois fois le nombre de munitions larguées sur l’Irak et la Syrie en un mois au plus fort de la campagne contre l’EI sur une zone de 100 000 habitants. fois la taille de Gaza, a déclaré Charles Lister, chercheur principal et directeur de @MEI_Syrie et @MEI_CTEprogrammes à @MiddleEastIns.

“Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 569 personnes ont été tuées, dont 40 % d’enfants”, Reuters rapporté mercredi. “Le niveau de mortalité et de souffrance est ‘difficile à appréhender’, a déclaré à Genève le porte-parole de l’agence de santé des Nations Unies, Christian Lindmeier.”

Les gens pleurent un enfant alors qu’ils récupèrent les corps des Palestiniens tués lors des raids aériens israéliens le 8 novembre 2023 à Khan Yunis, Gaza. (Photo par Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Le Hamas a accusé Israël de cibler des écoles et des mosquées à Gaza.

La vidéo ci-dessous montre “le moment de l’attentat à la bombe contre la mosquée Al-Mustafa dans le quartier Cheikh Nasser, au centre de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza”, a déclaré le groupe affilié au Hamas. Agence Shehab a déclaré le média sur Twitter.

Shehab a également déclaré qu’une école avait été bombardée.

“Des avions d’occupation détruisent la mosquée Khaled bin Al-Walid dans la région d’Al-Maskar, à l’ouest de Khan Yunis, quelques minutes après la destruction de la mosquée Al-Sahwa, à l’ouest de la ville”, selon Chehab.

L’armée israélienne a déclaré mercredi avoir heurté un puits de tunnel près d’une école.

« Les soldats de Tsahal de la 551e brigade, en coopération avec les soldats de l’unité Yalam, opèrent dans la région de Beit Hanon, localisant et détruisant les tunnels terroristes », a déclaré Hagari. “Les combattants ont localisé un puits de tunnel terroriste près d’une école de l’UNRA et ont détruit le tunnel.”

Les deux camps ont commis des crimes de guerre, a déclaré mercredi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

“Les atrocités perpétrées par les groupes armés palestiniens le 7 octobre étaient odieuses, elles constituaient des crimes de guerre – tout comme la détention continue d’otages”, a déclaré Volker Turk au terminal de Rafah en Égypte, à la frontière avec Gaza. selon Reuters. “La punition collective infligée par Israël aux civils palestiniens est également un crime de guerre, tout comme l’évacuation forcée illégale de civils”, a-t-il ajouté.

Turk a également appelé à un cessez-le-feu.

Mercredi à Tokyo pour le sommet du G7, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré l’appel de l’administration Biden à une pause temporaire dans les combats pour aider les civils palestiniens.

“Nous sommes tous d’accord sur le fait que des pauses humanitaires feraient progresser les objectifs clés consistant à protéger les civils palestiniens, à accroître le flux soutenu de l’aide humanitaire, à permettre à nos citoyens et aux ressortissants étrangers de sortir et à faciliter la libération des otages”, a déclaré Blinken aux journalistes. “J’ai informé mes collègues de mes conversations avec les dirigeants israéliens sur les pauses et les mesures concrètes visant à minimiser les dommages causés aux civils palestiniens à Gaza et à mettre fin à la violence extrémiste en Cisjordanie.”

“La réalité est qu’une période de transition sera peut-être nécessaire à la fin du conflit, mais il est impératif que le peuple palestinien soit au centre de la gouvernance à Gaza et en Cisjordanie également, et que, encore une fois, nous ne Je ne vois pas de réoccupation”, a-t-il déclaré. “Et ce que j’ai entendu de la part des dirigeants israéliens, c’est qu’ils n’ont pas l’intention de réoccuper Gaza et d’en reprendre le contrôle.

“La seule question est donc la suivante : y a-t-il une période de transition qui pourrait être nécessaire, et quels pourraient être les mécanismes que vous pourriez mettre en place pour garantir la sécurité ? Mais nous sommes très clairs sur l’absence de réoccupation”, a-t-il ajouté. tout comme nous sommes très clairs sur le fait qu’il n’y aura pas de déplacement de la population palestinienne et, comme nous l’avons déjà dit, nous devons voir et parvenir effectivement à une unité de gouvernance lorsqu’il s’agit de Gaza et de la Cisjordanie, et, en fin de compte, à un État palestinien. »

Blinken a également tracé une série de lignes rouges qu’aucune des deux parties ne doit franchir.

« Les États-Unis estiment que les éléments clés ne devraient inclure aucun déplacement forcé des Palestiniens de Gaza – ni maintenant, ni après la guerre », a-t-il déclaré. “Pas d’utilisation de Gaza comme plate-forme pour le terrorisme ou d’autres attaques violentes. Pas de réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Aucune tentative de blocus ou de siège de Gaza. Aucune réduction du territoire de Gaza. Nous devons également garantir qu’aucune menace terroriste ne puisse émaner de Gaza. la Cisjordanie.”

Les commentaires de Blinken font suite à l’exhortation du président Joe Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’accepter une pause de trois jours dans les combats pour permettre de progresser dans la libération de certains des otages détenus par le Hamas à Gaza, ont déclaré deux responsables américains et israéliens. dit Axios mardi.