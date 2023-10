Le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël. Voici ce que vous devez savoir.

Le Hamas a lancé samedi une vaste attaque bien coordonnée contre Israël depuis le territoire qu’il contrôle à Gaza après des mois de mijotage. conflit entre Israël et les Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza.

Un groupe de militants du Hamas est entré en Israël samedi – une violation sans précédent de l’appareil de sécurité qui contrôle les mouvements palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël – tuant au moins 40 Israéliens et en blessant au moins 779, selon le New York Times. Des rapports ont également fait état de combattants du Hamas ayant repris des otages à Gaza et de fusillades dans des villes du sud d’Israël. Le chef militaire du Hamas, Mohammad Deif, a également affirmé que le groupe avait lancé 5 000 roquettes sur Israël ; L’armée israélienne a estimé ce nombre à 2 200 samedi en fin de matinée. Pourtant, ce chiffre indique l’ampleur massive de cette opération ; Au cours de la guerre de 50 jours entre le Hamas et Israël en 2014, le groupe a lancé un total de 4 564 roquettes et mortiers sur Israël.

« Notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos des attaques. « Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. » Sous la direction de Netanyahu, Israël est devenu de plus en plus hostile aux Palestiniens et a encouragé les colonies israéliennes dans certaines parties de Cisjordanie, une autre enclave palestinienne.

Les forces de défense israéliennes ont déjà riposté par des frappes aériennes contre Gaza, qui subit depuis des années le blocus israélien et égyptien et est décrite comme une « prison à ciel ouvert ». Pendant ce temps, l’Iran et le Hezbollah, le groupe militant chiite soutenu par l’Iran et basé dans le sud du Liban, ont salué ces attaques.

Les attaques ont eu lieu le dernier jour de Souccot, une célébration juive de la récolte, ainsi que le 50e anniversaire du début de la guerre du Kippour en 1973, au cours de laquelle l’Égypte et la Syrie ont attaqué Israël, menaçant l’existence de la jeune nation.