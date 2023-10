QUELLE est une réponse « proportionnée » au meurtre de bébés dans leur lit, certains d’entre eux auraient été décapités ?

Ou au massacre massif à la mitrailleuse de 260 personnes assistant à un festival de musique ?

Le Hamas a franchi toutes les lignes rouges dans son déchaînement diabolique en Israël – et maintenant, comme en Irak, nous avons une guerre que personne ne peut gagner Crédit : AFP ou concédants de licence

Soyons clairs : Israël a le droit absolu de se défendre et de défendre son peuple après les attaques monstrueuses d’il y a dix jours. Crédit : EPA

Je crains sérieusement qu’Israël ne tombe dans le même piège dans lequel l’Amérique et ses alliés comme la Grande-Bretagne sont tombés après le 11 septembre, écrit Piers.

Ou à l’enlèvement d’une dame âgée ayant survécu à l’Holocauste, ainsi que de 198 autres otages ?

Ou au meurtre d’une autre grand-mère, puis à la publication de la vidéo de sa mort sur sa page Facebook pour que sa famille la voie ?

Ou de brûler vifs des parents et leurs enfants alors qu’ils se recroquevillaient dans leurs maisons ?

Qu’est-ce qui pourrait être considéré comme « proportionné » au mal hideux et déchirant que les terroristes du Hamas ont infligé à Israël le 7 octobre ?

Honnêtement, je n’ai pas la réponse à cette question. Mais c’est une question qu’Israël doit se poser alors qu’il se prépare à envahir Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime.

Soyons clairs : Israël a le droit absolu de se défendre et de défendre son peuple après les attaques monstrueuses d’il y a dix jours qui ont tué 1 300 personnes et ont constitué l’attaque la plus meurtrière contre le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Hamas a franchi toutes les lignes rouges imaginables avec son déchaînement diabolique, et la plupart des gens raisonnables concluront sûrement que le groupe terroriste doit maintenant être éliminé, tout comme l’EI l’était lorsqu’il faisait preuve du même mépris impitoyable pour la vie humaine il y a quelques années.

La paix dans le conflit le plus durable et le plus douloureux du Moyen-Orient ne sera jamais possible tant que les auteurs de ces horreurs garderont le contrôle du peuple palestinien.

Mais ce qui se passera dans les prochains jours et semaines déterminera si Israël conserve ou détruit l’énorme soutien dont il bénéficie à juste titre depuis le 7 octobre.

Et si la situation actuelle ne dégénère pas en une guerre mondiale beaucoup plus vaste et plus dangereuse.

Je crains sérieusement qu’Israël ne tombe dans le même piège dans lequel l’Amérique et ses alliés comme la Grande-Bretagne sont tombés après le 11 septembre.

Pour venger les attaques effroyables contre des cibles américaines, notamment le World Trade Center et le Pentagone, nous avons envahi illégalement l’Irak – ce qui n’avait rien à voir avec les véritables coupables, le réseau terroriste Al-Qaida d’Oussama Ben Laden – et ce fut un désastre total.

Plus d’un million de personnes sont mortes, l’Irak est devenu un terrain fertile pour l’EI et l’excuse fallacieuse pour la guerre, selon laquelle Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, s’est avérée être un gros mensonge qui tue toute crédibilité.

La situation est désormais différente, mais les périls potentiels sont les mêmes.

Il ne fait aucun doute que le Hamas a commis les attaques terroristes, car il s’en est vanté de manière effrontée et répugnante.

Mais une invasion à grande échelle de Gaza pour se débarrasser du groupe terroriste sera un exercice militaire horriblement difficile.

Comme l’a déclaré au Sunday Times le général américain quatre étoiles à la retraite David Petraeus, qui commandait les forces alliées en Irak, ce sera une « tâche extrêmement ardue ».

Pourquoi?

Il a expliqué : « Vous entrez dans une zone très densément peuplée. Vous avez des immeubles de grande hauteur, pas seulement des appartements ou des maisons à plusieurs étages.

« Vous savez que vous devrez probablement nettoyer chaque bâtiment, chaque étage, chaque pièce, chaque sous-sol. . . ce vaste système de tunnels qu’ils ont construit. . . (Le Hamas a) eu des mois pour s’y préparer, ils sont aussi créatifs en défense qu’en attaque. . . il va y avoir des embuscades diaboliquement difficiles – des salles conçues pour exploser.

Et bien sûr, les terroristes du Hamas ne seront pas les seuls à mourir dans les combats féroces qui font rage.

Les autorités palestiniennes affirment que plus de 3 000 civils ont déjà été tués par les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre.

Le nombre de victimes civiles montera en flèche avec toute invasion terrestre, et chaque image de femmes et d’enfants palestiniens morts exercera une pression internationale accrue sur Israël pour qu’il fasse preuve de plus de retenue, qu’il soit plus « proportionné ».

Dans mon émission Piers Morgan Uncensored hier soir, le commentateur musulman sur YouTube Mohammed Hijab m’a demandé si je condamnais les frappes aériennes d’Israël compte tenu du nombre d’enfants qui en mouraient, et j’ai répondu que je défendais le droit d’Israël à se défendre après ce qui s’est passé le 7 octobre.

Mais Israël ne doit pas abuser de ce droit.

Le général américain David Petraeus affirme qu’une invasion complète de Gaza serait une « tâche extrêmement ardue » Crédit : Getty

Israël pourrait bien finir par anéantir le Hamas, mais le coût sera incroyablement élevé Crédit : Getty

À quel moment la « légitime défense » devient-elle une « punition collective », là où la frontière entre un véritable civil palestinien innocent et un terroriste du Hamas est si floue ? Crédit : AP

À quel moment la « légitime défense » devient-elle une « punition collective », où la frontière entre les véritables civils palestiniens innocents et les terroristes du Hamas est si floue qu’elle est inexistante ?

Où Israël, à travers ses actions, les considère-t-il tous également responsables et redevables ?

Jusqu’où Israël peut-il aller avec son blocus alimentaire, hydrique et énergétique de Gaza avant que le monde ne dise : STOP !

Je suis d’accord avec ceux qui, comme le président Biden et le Premier ministre Sunak, ont exprimé la nécessité d’une aide humanitaire urgente pour les civils palestiniens qui souffrent tant depuis si longtemps.

Comme nous l’avons vu avec l’Irak, la noblesse morale peut rapidement se transformer en opprobre mondial si le monde estime que la punition l’emporte sur le crime.

Et que se passerait-il si Israël finissait par prendre le contrôle de Gaza ?

Le général Petraeus a révélé comment, lorsque la bataille de Najaf, en Irak, s’est terminée le 3 avril 2003, après des jours de guerre urbaine brutale, il a contacté par radio son commandant, le lieutenant-général William Wallace, et lui a dit : « J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. nouvelles. La bonne nouvelle est que nous contrôlons Najaf.

Recette pour le chaos

« Oui. Quelle est la mauvaise nouvelle ?

« La mauvaise nouvelle, c’est que nous contrôlons Najaf. »

Il s’est avéré que nous n’avions aucun plan pour occuper l’Irak et un chaos meurtrier a régné pendant des années.

C’est un avertissement dont Israël ferait très bien de tenir compte.

Juste au moment où il a forgé de nouvelles relations amicales avec de nombreux pays arabes, raser Gaza, tuer Dieu sait combien de Palestiniens dans le processus et occuper tous ceux qui survivent est une recette pour le chaos et pourrait déclencher une guerre bien plus grande avec d’autres pays du genre. de l’Iran.

Il n’y aura pas de gagnant dans cette guerre.

Israël pourrait bien finir par anéantir le Hamas, mais le coût serait incroyablement élevé.

Et pour moi, l’essentiel est le suivant : si vous n’éprouvez aucune sympathie pour les Israéliens innocents assassinés ou kidnappés par les terroristes du Hamas le week-end dernier, vous n’avez aucune humanité.

Si vous n’éprouvez aucune sympathie pour les Palestiniens innocents tués dans les attaques israéliennes sur Gaza, vous n’avez aucune humanité.

Alors que cette guerre infernale se déroule, soyez humain.