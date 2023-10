Le Hamas a capturé au moins 64 personnes à Gaza, selon des preuves visuelles

La présence de nombreux prisonniers à Gaza, dont une grande majorité de civils, augmente les risques liés à une éventuelle invasion israélienne. Des preuves visuelles montrent des personnes capturées dans les villes israéliennes et les postes militaires entourant Gaza lors des combats qui ont commencé le 7 octobre. (The Washington Post)

Les combattants palestiniens ont emmené au moins 64 prisonniers dans la bande de Gaza lors de l’incursion sans précédent en Israël qui a débuté samedi matin, indique un examen des preuves visuelles par le Washington Post. Parmi eux se trouvaient 49 personnes qui semblaient être des civils – dont neuf enfants – et 11 qui semblaient être des membres de l’armée israélienne, selon l’étude du Post. Dans quatre cas, il n’a pas été possible de déterminer si le captif était un civil ou un militaire.

Ni le gouvernement israélien ni le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza et qui a lancé l’attaque de samedi, n’ont indiqué exactement combien de personnes sont détenues à Gaza, mais le problème a détruit des familles en Israël et à l’étranger et revêt une grande importance alors qu’Israël se prépare à un éventuel invasion.

Au total, The Post a trouvé des preuves visuelles que les combattants palestiniens ont capturé au moins 106 personnes lors de l’incursion. Outre ceux qui semblaient avoir été emmenés à Gaza, 26 captifs ont été vus détenus dans des lieux qui n’ont pas pu être vérifiés, et 16 n’ont été vus qu’en Israël. Le Hamas a déclaré détenir « des dizaines » de personnes. Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles estimaient que les combattants palestiniens avaient pris en otage entre 100 et 150 personnes.

Le nombre réel de personnes prises en otage et de soldats faits prisonniers à Gaza par les combattants palestiniens est presque certain. supérieurs à ceux vus dans les vidéos et les images examinées par The Post. Ni le Hamas ni l’armée israélienne n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Post a examiné des centaines de vidéos et d’images publiées sur les réseaux sociaux depuis le début des combats. Pour évaluer si des captifs ont été emmenés à Gaza, le Post a géolocalisé certains des images mettant en scène ces individus ou reposant plus généralement sur des indicateurs visuels tels que l’environnement visible ou le fait qu’ils étaient transportés par des combattants palestiniens armés célébrant leur capture. Dans de nombreux cas, les membres des familles des captifs ont confirmé qu’ils avaient été emmenés à Gaza.

Dans plusieurs cas, les preuves visuelles n’ont pas fourni suffisamment d’informations pour déterminer si un captif avait été emmené à Gaza, et d’autres enlèvements rapportés dans les médias n’ont pas du tout été capturés dans des vidéos ou des photographies. Les vidéos examinées par The Post montrent une mère et ses enfants emmenés dans un camion, des travailleurs étrangers détenus dans une pièce souterraine et des jeunes emmenés lors d’une rave nocturne dans le désert, attaqués peu après l’aube samedi. Dans un cas, des combattants ont utilisé le téléphone d’une femme pour se diffuser en direct en l’enlevant avec son mari et ses trois enfants à leur domicile de Nahal Oz, un kibboutz. Le Post a visionné la diffusion en direct et a comparé les vêtements portés par l’une des filles aux images publiées plus tard par des comptes Telegram pro-Hamas de la même fille détenue dans une pièce non identifiable. Les images montrent des captifs capturés depuis de nombreux endroits sur une bande de territoire de plus de 20 miles de large, du village de Nir Oz au sud jusqu’au principal poste frontière d’Erez au nord, reflétant l’ampleur de l’incursion du Hamas sur presque tout le territoire. Frontière de Gaza, dans le sud d’Israël.

La question du nombre de personnes détenues par le Hamas, les groupes armés alliés et d’autres à Gaza sera cruciale dans les prochains jours. Jamais depuis la guerre entre Israël et les États arabes voisins en 1973, autant de civils ou de soldats israéliens n’avaient été retenus captifs. Lundi, le Hamas a menacé d’exécuter un otage pour chaque frappe aérienne israélienne visant des Palestiniens dans leurs maisons « sans avertissement ». L’armée israélienne continue de bombarder des sites à travers Gaza alors qu’elle se prépare à une potentielle invasion qui pourrait placer les otages au milieu d’une guerre terrestre dévastatrice. La campagne aérienne a jusqu’à présent tué 1 100 Palestiniens et en a blessé 5 339, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le Hamas lui-même a perdu le contact avec certains de ses combattants détenant des prisonniers, et des civils de Gaza ont également pris eux-mêmes des otages, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant un haut responsable du Hamas et des responsables égyptiens. Le « siège complet » de Gaza déclaré par les responsables israéliens entraînera également, s’il se poursuit, une détérioration rapide des conditions dans la bande.

Certaines des vidéos examinées par The Post montrent des combattants palestiniens faisant des prisonniers dans plusieurs petites villes situées à quelques kilomètres seulement de la frontière de Gaza, dont plusieurs ont été le théâtre de massacres de civils.

Dans un cas largement médiatisé, une vidéo montre un homme portant un enfant sur une route, entouré de combattants palestiniens armés.

Une vidéo publiée sur Telegram le 8 octobre montre un enfant identifié comme étant Erez Kalderon, 12 ans, pris en otage à Nir Oz, une ville proche de Gaza. (Vidéo : Twitter)

Le Post s’est entretenu avec Gaya Kalderon, une femme de 21 ans originaire du sud d’Israël, qui a déclaré que le garçon dans la vidéo était son jeune frère, Erez, 12 ans. La vidéo a été tournée près de la maison de son père, dans le kibboutz de Nir Oz, a-t-elle précisé. Le Post a confirmé de manière indépendante le lieu dans la vidéo.

Le frère de Kalderon se cachait dans le coffre-fort de la famille avec son père, sa sœur, son cousin et sa grand-mère lors de l’attaque, a-t-elle expliqué. Ils sont tous portés disparus.

Une autre vidéo largement diffusée montre une femme âgée conduite par des combattants armés à travers Gaza dans une voiturette de golf tandis que l’on peut entendre des femmes lui crier leurs salutations.

Une vidéo publiée sur Telegram le 7 octobre montre une Israélienne âgée conduite dans une voiturette de golf à travers la bande de Gaza. (Vidéo : Télégramme)

Adva Adar, qui vit en Israël, a déclaré au Post que la femme était sa grand-mère de 85 ans, Yafa, qui est malade et prend des médicaments, notamment pour gérer la douleur.

« Nous ne savons pas combien de temps elle pourra rester sans ses médicaments », a déclaré Adar.

Même si environ les trois quarts des personnes emmenées par les combattants palestiniens à Gaza semblaient être des civils, les combattants ont également fait des soldats prisonniers lors de leurs attaques contre des postes militaires.

Une attaque à l’aube contre le poste frontière d’Erez, dans le nord de Gaza, a été enregistrée sur vidéo et publiée sur le compte Telegram officiel du Hamas. Elle montre des combattants palestiniens capturant trois hommes présumés être des soldats israéliens.

Une vidéo publiée sur une chaîne Telegram du Hamas le 8 octobre montre des soldats israéliens faits prisonniers sous la menace d’une arme depuis le passage d’Erez. (Vidéo : Télégramme)

Une image fixe prise lors de l’attaque les montre en train de tirer l’un des hommes capturés à travers une brèche dans le mur de béton séparant Israël de Gaza.

Lundi matin, un compte Telegram qui soutient la branche militaire du Hamas et diffuse souvent des informations sur ses actions a publié le nom, la photo et le numéro d’identification militaire de l’un des trois hommes et a déclaré qu’il avait été tué dans une frappe aérienne israélienne à Gaza.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé à la libération de tous les civils capturés. Le responsable des droits humains de l’organisation a dénoncé ces enlèvements, affirmant que la prise d’otages est interdite par le droit international.

Les combattants palestiniens ont également ramené au moins huit corps à Gaza, dont au moins six soldats tués, selon l’analyse du Post. Dans le passé, les corps de soldats israéliens ont fait l’objet de négociations d’échange de prisonniers entre les deux parties.

Lors du dernier échange majeur de prisonniers du conflit, en 2011, le Hamas a échangé Gilad Shalit, un caporal fait prisonnier lors d’une attaque contre un poste israélien cinq ans plus tôt, contre environ 1 000 Palestiniens emprisonnés. Lors du conflit Israël-Gaza de 2014, le Hamas a récupéré les corps de deux soldats israéliens tués lors d’une attaque contre leur véhicule blindé de transport de troupes et conserve leurs dépouilles jusqu’à ce jour.