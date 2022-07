Le Hajj est de retour et l’Arabie saoudite espère en tirer profit

Malgré les prix élevés du pétrole, le royaume le sait et s’est lancé dans un projet ambitieux de diversification de ses sources de revenus pour un avenir post-pétrole. L’une de ces sources est le pèlerinage, un monopole éternel qui a un marché potentiel de près de deux milliards de musulmans.

“Contrairement à [the energy sector]où l’Arabie saoudite doit toujours se soucier de ses futurs concurrents, dans le domaine du Hajj et de la Omra, ils sont assurés d’avoir une concurrence nulle à perpétuité », a déclaré Omar Al-Ubaydli, directeur de recherche au groupe de réflexion Derasat basé à Bahreïn.

Les musulmans du monde entier retournent en Arabie saoudite cette semaine pour effectuer le pèlerinage annuel du Hajj après une interruption de deux ans causée par les restrictions de Covid-19. C’est une opportunité pour les musulmans de remplir une obligation religieuse unique, mais aussi une chance pour l’économie des villes saintes d’Arabie saoudite de prendre un bon départ.

La pandémie a fait chuter le nombre de pèlerins du Hajj à 1 000 en 2020, mais il est passé à environ 60 000 en 2021, lorsque le Hajj n’a été ouvert qu’aux résidents d’Arabie saoudite. Cette année, le royaume a autorisé un million de musulmans à accomplir les rites.

Les experts disent qu’avec des prix du pétrole brut oscillant autour de 100 dollars le baril, générant des milliards de dollars par jour, le bénéfice économique du pèlerinage est marginal en comparaison. Mais son grand potentiel inexploité pourrait apporter des richesses importantes au royaume à long terme.

“Le tourisme religieux en Arabie saoudite n’a peut-être pas la capacité actuelle de génération de revenus du secteur pétrolier et gazier, mais l’importance religieuse de La Mecque et de Médine ne s’éteindra jamais”, a déclaré Robert Mogielnicki, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington. “Il sert de base cruciale pour développer le secteur touristique saoudien au sens large et le commercialiser auprès d’un public local, régional et international.”

Le potentiel d’expansion est important, déclare Steffen Hertog, professeur associé à la London School of Economics. Les pèlerins pourraient, par exemple, être incités à prolonger leurs voyages dans le pays pour visiter d’autres sites religieux ou s’adonner à des activités récréatives, en particulier pendant le pèlerinage mineur qui dure toute l’année, la Omra, où les goulots d’étranglement liés au Hajj peuvent être évités, a-t-il déclaré.

Selon le dernier Global Destination Cities Index de Mastercard, La Mecque a attiré 20 milliards de dollars en dollars touristiques en 2018, juste derrière Dubaï.

Avant la pandémie, les revenus des pèlerinages devaient atteindre en moyenne environ 30 milliards de dollars par an et créer 100 000 emplois pour les Saoudiens d’ici 2022. C’est à ce moment-là que le royaume attirait environ 21 millions de fidèles par an pendant les pèlerinages de 10 jours du Hajj et de la Omra, selon les données officielles citées. par Reuters.

Le nombre de pèlerins a considérablement diminué pendant la pandémie, mais le gouvernement vise 30 millions de pèlerins d’ici 2030, ce qui, selon certains analystes, est un chiffre ambitieux.

Le pèlerinage a été une ponction sur les finances du gouvernement en raison du coût des infrastructures, de l’entretien et de la sécurité, selon Hertog, mais il a rapporté beaucoup d’argent au secteur privé.

L’horizon de La Mecque autour du site de pèlerinage millénaire est encombré de gratte-ciel chics abritant des chaînes hôtelières occidentales surplombant la Kaaba, la structure en forme de cube vers laquelle les musulmans se tournent pour prier cinq fois par jour. Une nuit dans l’emblématique Fairmont Makkah Clock Royal Tower, qui surplombe la Kaaba, coûte jusqu’à 4 000 $ pour ses suites les plus somptueuses pour la saison du Hajj de cette année.

Mais le gouvernement a essayé d’obtenir une part de ce gâteau. Dans deux ans, le Fonds public d’investissement public prévoit d’ouvrir le projet Rou’a Al Haram Al Makki à moins d’un kilomètre de la Kaaba, avec 70 000 nouvelles chambres d’hôtel et 9 000 unités résidentielles. Il devrait apporter 8 milliards de riyals (2,1 milliards de dollars) à l’économie saoudienne.

Dans un coup porté aux agences de voyages privées à l’étranger qui organisent des pèlerinages pour les musulmans en Occident, le gouvernement saoudien a annoncé cette année une nouvelle plateforme de réservation qui oblige les pèlerins étrangers à s’inscrire et à payer le processus directement via le nouveau système géré par le gouvernement appelé “Motawif”. ”

Le système est conçu pour rationaliser le processus de demande, mais il a mis les agences de voyages à l’étranger en faillite. Rien qu’au Royaume-Uni, le secteur vaut environ 240 millions de dollars, et de nombreux opérateurs du Hajj y sont actuellement menacés de liquidation, selon le journal Independent.

Les autorités saoudiennes n’ont pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

La seule menace pour les ambitions de l’Arabie saoudite de capitaliser sur le pèlerinage “est la diminution de la religiosité à travers le monde”, a déclaré Al-Ubaydli. “Mais tant que les musulmans continueront à vouloir visiter ces sites, ils représenteront d’énormes opportunités économiques pour l’Arabie saoudite.”

Nadeen Ebrahim de CNN a contribué à ce rapport

Le résumé

L’Iran ajoute des exigences aux pourparlers sur le nucléaire, selon les États-Unis

L’Iran a ajouté des demandes “sans rapport” à la table de discussion lors du dernier cycle de pourparlers sur son programme nucléaire, a déclaré mardi l’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, dans une interview à la radio publique nationale, ajoutant qu’il avait fait des progrès “alarmants” dans son champ d’enrichissement d’uranium qui lui permettrait de fabriquer une arme nucléaire “en quelques semaines”.

Arrière plan: Le dernier cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis a eu lieu à Doha, au Qatar, la semaine dernière, et a été négocié par l’Union européenne. Les pourparlers étaient le dernier espoir d’amener les deux parties à un accord qui relancerait un accord nucléaire de 2015 visant à limiter les capacités d’armes nucléaires de Téhéran. Les pourparlers de deux jours se sont toutefois interrompus, Malley les décrivant comme “une occasion perdue”.

Pourquoi est-ce important: L’Iran se rapproche de la quantité d’enrichissement nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire, Malley affirmant qu’il ne leur faudrait que « quelques semaines » pour en atteindre une. “Ils vont devoir décider tôt ou tard”, a déclaré Malley, “parce qu’à un moment donné, l’accord appartiendra au passé.”

Ben & Jerry’s poursuit Unilever pour bloquer la vente d’une entreprise israélienne

Ben & Jerry’s poursuit sa société mère pour tenter d’annuler la vente de ses activités en Israël à un partenaire local qui continuerait à distribuer ses produits en Cisjordanie.

Arrière plan: Le fabricant de crème glacée basé au Vermont a déposé une plainte mardi devant le tribunal de district américain de New York, où il a demandé une injonction contre Unilever “pour protéger la marque et l’intégrité sociale que Ben & Jerry’s a mis des décennies à construire”. La semaine dernière, Unilever a annoncé avoir vendu l’activité israélienne de Ben & Jerry’s pour un montant non divulgué à American Quality Products (AQP), qui distribue la crème glacée en Israël.

Pourquoi est-ce important: Depuis 2021, Ben & Jerry’s s’oppose farouchement à la vente de ses produits en Cisjordanie, estimant que ce serait “incohérent” avec la marque. Ben & Jerry’s fait des affaires en Israël depuis 1987, mais ces dernières années, il a subi des pressions pour vendre dans les colonies de Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international.

Le criminel de guerre nazi Eichmann a entendu se vanter de son rôle dans l’Holocauste dans des enregistrements audio

Des enregistrements audio ont émergé du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann se vantant de son rôle dans l’Holocauste. Les enregistrements, réalisés en 1957, montrent Eichmann saluant son rôle dans la tentative nazie d’exterminer le peuple juif.

Arrière plan: Eichmann a été capturé par des agents secrets israéliens en Argentine en 1960 et emmené en Israël où il a été jugé pour crimes contre l’humanité. Pour sa défense, il a fait valoir qu’il ne faisait que suivre les ordres et que les décisions clés étaient prises par d’autres dirigeants nazis plus âgés. Eichmann a été reconnu coupable lors de son procès et mis à mort en 1962.

Pourquoi est-ce important: Les enregistrements, qui se trouvent dans des archives allemandes depuis des décennies, ont été diffusés pour la première fois dans le cadre d’un nouveau documentaire sur Eichmann intitulé “The Devil’s Confession”. On peut l’entendre dire que cela défierait ses croyances les plus intimes de nier que les nazis ont fait quelque chose de mal. “Si nous avions tué 10,3 millions de Juifs, je dirais avec satisfaction : ‘Bien, nous avons détruit un ennemi.’ Alors nous aurions rempli notre mission”, a-t-il déclaré.

Autour de la région

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur est entrée dans l’histoire sur les courts en gazon de Wimbledon mardi en devenant la première femme arabe à atteindre les demi-finales d’un grand chelem.

La n ° 3 mondiale a surmonté un début nerveux pour se rallier après un set down et a battu Marie Bouzková 3-6 6-1 6-1 sur le court central.

Après avoir atteint les quatre derniers, elle a dit que cela avait mis longtemps à venir pour elle personnellement.

“J’espérais pouvoir arriver à ce stade depuis longtemps déjà. J’ai eu du mal à plusieurs reprises en quart de finale”, a déclaré Jabeur aux médias par la suite.

“Je parlais un peu à (l’ancien numéro 22 mondial) Hicham Arazi, et il m’a dit : ‘Les Arabes perdent toujours en quart de finale et nous en avons marre. S’il vous plaît, arrêtez ça'”, a-t-elle ajouté.

Le joueur de 27 ans affrontera Tatjana Maria, demi-finaliste pour la première fois, pour une place en finale.

Par Ben Morse

Capsule temporelle

L’Algérie a fêté cette semaine les 60 ans de son indépendance de la France à la suite d’une sanglante guerre d’indépendance dont les blessures ne sont pas encore cicatrisées.

La France a commencé son règne sur l’Algérie en 1830. La ville d’Alger a été prise à l’origine par les Français comme mesure militaire, mais à mesure que de plus en plus de colons arrivaient avec la protection française, les frontières de la France ont continué à avancer.

En 1954, le Front de libération nationale algérien (FLN) a été formé en tant que groupe de guérilla pour libérer le pays de son colonisateur. Cela a déclenché un soulèvement qui a duré les sept années suivantes, connu sous le nom de guerre d’Algérie, qui a conduit la Tunisie et le Maroc à obtenir l’indépendance de la France en échange de la militarisation de leurs frontières avec l’Algérie.

Le 16 mars 1962, un accord a été signé en France promettant l’indépendance de l’Algérie en attendant un référendum national et le 5 juillet, l’Algérie a célébré son indépendance de la France.

Après son indépendance, la plupart du million d’Européens sont retournés dans leur pays. Plus de 100 000 musulmans ont été tués pendant la guerre d’Algérie qui a duré sept ans. L’Algérie dit que plus de 5,6 millions ont été tués plus de 130 ans de colonisation. L’année dernière, le président français Emanuel Macron a accusé l’Algérie de “réécrire l’histoire”, incitant la nation nord-africaine à rappeler son ambassadeur à Paris. A ce jour, la France ne s’est pas excusée pour son rôle dans la colonisation de l’Algérie. Il n’y aura “pas de repentir ni d’excuses”, a déclaré le bureau de Macron l’année dernière.

Par Mohamed Abdelbary