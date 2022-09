Le hack TikTok Clay Pot Heater fonctionne-t-il?

L’hiver arrive, comme le disait une émission télévisée autrefois adorée. Et avec cela, il y a des factures de chauffage qui augmentent, des soucis croissants et un certain nombre de hacks et de conseils qui se concentrent sur la réduction de vos factures d’électricité et vous aident à chauffer votre maison.

En ce moment, il y a une astuce tendance sur TikTok qui consiste à fabriquer un radiateur à partir de pots en terre cuite – essentiellement des pots de plantes – et des bougies chauffe-plat pour aider à réchauffer une pièce sans utiliser de radiateur électrique ou de chauffage central.

Cela pourrait signifier un peu de chauffage à la maison pour aussi peu que 4 pence par heure. Mais cela fonctionne-t-il et cela pourrait-il être mauvais pour votre santé ? J’ai essayé.

Comment fabrique-t-on un chauffe-pot en argile ?

Voici ce dont vous aurez besoin :

Un pack de bougies chauffe-plat: Si vous êtes au Royaume-Uni, Wilko vend un paquet de 100 bougies chauffe-plat blanches non parfumées pour 3,75 £. C’était l’option la plus économique que nous ayons pu trouver. L’utilisation de bougies chauffe-plat non parfumées est également importante, à moins que vous ne vouliez être assommé par un faux arôme floral alors que vous êtes penché sur un pot de fleurs au milieu de votre salon.

Deux pots de fleurs: L’un doit être suffisamment grand pour tenir sur l’autre. De plus, toutes les vidéos que j’ai vues impliquaient des pots de fleurs immaculés. Après être allé à mon conservatoire pour les obtenir, je me suis rappelé que je n’avais pas de conservatoire. Au lieu de cela, j’ai vidé quelques plantes mortes dans la poubelle et j’étais prêt à partir. Si vous souhaitez apprendre de mon expérience, vous voudrez peut-être commencer par nettoyer un peu les pots de plantes usagés – car apparemment, des morceaux de plantes mortes peuvent facilement s’enflammer dans la flamme d’une bougie chauffe-plat, causant à votre partenaire menacer de déménager.

Une surface ignifuge: Je ne saurais trop insister sur l’importance de cela. (Encore une fois, à cause du feu.) J’ai vu une vidéo dans laquelle un homme pose les bougies sur son tapis et bien que j’admire son attitude optimiste face à la vie, je ne le recommanderais pas. J’ai utilisé une planche à découper avec un couvercle en forme de moule à biscuits.

De quoi rehausser les pots de fleurs de la surface antidéflagrante et aérez suffisamment les bougies. Les briques sont idéales si vous construisez quelque chose dans votre salon. Devine quoi? Je ne suis pas. J’ai utilisé des ramequins allant au four.

Quelque chose pour couvrir le trou dans le pot de fleurs s’il y en a un, pour empêcher la chaleur de s’échapper. Il aide également à transférer la chaleur de la flamme de la bougie vers le pot intérieur puis vers l’extérieur. Idéalement, vous utiliseriez un écrou et un boulon, qui chaufferaient directement et rapidement. Mais comme les briques et les pots de fleurs immaculés, ce sont des choses que je n’ai pas à traîner. Pourtant, j’ai vu que quelqu’un d’autre avait utilisé des tasses à thé en aluminium, alors j’ai copié cela sans vergogne, en plaçant une entre les deux pots et une sur le dessus, et cela a bien fonctionné.

Comment le configurer

Idéalement, vous aurez deux ou même trois pots de tailles différentes. C’est le moyen idéal de le configurer, car l’air chaud entre les pots contribuera à en faire un appareil de chauffage plus efficace. Il y a des variations après ce point, certaines personnes utilisant un boulon à travers les trous dans les pots pour créer un échangeur de chaleur, et d’autres utilisant le trou supérieur comme évent de chaleur.

Installez vos bougies sur une surface ininflammable, allumez-les et placez des supports autour d’elles (comme des briques ou des ramequins) pour soulever les pots de fleurs de la surface. Placez ensuite les pots de fleurs dessus.

Emma Rowley / Fonderie

Un chauffe-pot en argile fonctionne-t-il ?

J’ai utilisé trois bougies chauffe-plat, et après un certain temps, les pots de fleurs sont devenus trop chauds au toucher et la chaleur qui en émanait était apparente.

Mais ce n’est pas un tour de magie. Les pots de fleurs ne peuvent pas rendre les bougies chauffe-plat plus chaudes qu’elles ne le sont. Quoi que vous fassiez, les bougies chauffe-plat ne donneront qu’environ 32 watts. Mais ce qui se passe, c’est que les pots de fleurs empêchent la chaleur de s’échapper des bougies et de flotter jusqu’au plafond, où elle ne peut pas être ressentie.

Au lieu de cela, la chaleur réchauffe les pots de fleurs, qui agissent un peu comme une batterie de chaleur, emmagasinant et irradiant doucement la chaleur. Et surtout, gardez-le près de vous.

Il n’y a aucun moyen qu’il puisse chauffer une pièce entière, mais il pourrait être utilisé en douceur comme appareil de chauffage personnel. Mais, il y a des inconvénients.

Emma Rowley / Fonderie

Cela pourrait-il être mauvais pour votre santé ?

Nous pensons certainement qu’il y a certaines choses à considérer. Tout d’abord, il y a un risque d’incendie. Tout ce qui implique que vous fassiez de petites tours enflammées de choses dans votre maison devrait faire l’objet d’une réflexion. Si vous l’installez correctement, les pots de fleurs deviendront trop chauds au toucher, vous ne pourrez donc pas démonter votre radiateur en terre cuite instantanément. Laissez des gants de cuisine à proximité pour pouvoir le manipuler.

Deuxièmement, nous nous méfions de tout piratage qui implique de brûler des bougies – ou quoi que ce soit – pendant de longues périodes dans une pièce scellée, ce que vous ferez si vous souhaitez utiliser des bougies chauffe-plat comme source de chaleur.

Les bougies chauffe-plat sont généralement fabriquées à partir de cire de paraffine, qui dégage des COV (composés organiques volatils), notamment du benzène et du toluène. Ce ne sont pas bons pour votre santé. Les personnes vulnérables comme les malades et les personnes âgées – les mêmes personnes qui pourraient avoir du mal à payer le chauffage cet hiver – sont les personnes les plus susceptibles de souffrir d’une mauvaise qualité de l’air à la maison.

Dans l’ensemble, nous pensons que cela pourrait être un hack pratique pour les personnes assises à des tables extérieures, ou pour les personnes qui veulent garder leurs mains au chaud dans un hangar, mais nous espérons que les gens n’auront pas besoin de compter dessus pour chauffer leur maison ce l’hiver.

Nous avons d’autres conseils techniques pour économiser de l’argent cet hiver. Découvrez si vous pouvez économiser de l’argent sur le chauffage intelligent, quels appareils consomment le plus d’énergie dans votre maison et pourquoi des cycles plus longs de lave-vaisselle et de lave-linge peuvent vous faire économiser de l’argent.