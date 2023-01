Le ” hack ” de sécurité astucieux d’une femme lors d’un trajet solo en Uber devient viral

Porter du gaz poivré, garder les parents en numérotation abrégée, faire de faux appels ou apprendre l’autodéfense – les femmes ont tendance à proposer des mesures de sécurité vives lorsqu’il s’agit de voyager ou de vivre seules, même si c’est dans les parties les plus sûres du monde. Dans une offre similaire, une femme a partagé un autre conseil de sécurité qui est maintenant devenu viral. Dans le clip, posté à l’origine sur TikTok, la femme fait en sorte de laisser ses traces chaque fois qu’elle doit se déplacer seule en taxi. Elle suit son hack pour s’assurer qu’elle devient au moins traçable avec son ADN au cas où les choses tourneraient mal.

Dans le clip viral, on peut voir la femme laisser quelques mèches de cheveux tout en laissant ses empreintes digitales sur la vitre du taxi. Tout en expliquant sa tactique dans les légendes insérées, la femme dit : « Depuis qu’une fille sur TikTok a dit qu’elle laissait des cheveux et des empreintes digitales dans tous ses Ubers. Je laisse mes cheveux et mes empreintes digitales dans tous mes Ubers. Une autre femme, qui semble passer en revue son hack de sécurité, dans un court métrage YouTube, semble initialement confuse.

“Que fait-elle avec ses mèches de cheveux”, demande la femme.

En lisant les sous-titres insérés, elle comprend la tactique et continue : « C’est vraiment intelligent. Bouleversé que nous devions même penser à le faire.

Regardez le hack de sécurité ici:

Le piratage de sécurité a récolté plus de 27 millions de vues sur TikTok jusqu’à présent. La tactique qui a été popularisée sur diverses plateformes de médias sociaux, laissant Internet divisé. Une section a fait l’éloge de la nouvelle méthode, une autre estime qu’elle est inutile. Un utilisateur tout en répondant à l’astuce sur les courts métrages YouTube a déclaré: “C’est intelligent.”

Un autre a partagé une opinion complètement contrastée: “Je comprends le concept de cela, mais ce n’est pas nécessaire car si le chauffeur Uber devait faire quelque chose, je suis sûr qu’il essaierait de le nettoyer et en plus, ils ne peuvent pas vérifier l’ordre de l’Uber.”

Seriez-vous prêt à essayer cette mesure de sécurité ?

