Les lentilles de contact peuvent être un problème si vous n’êtes pas un pro dans son application. Il est difficile à appliquer et encore plus difficile à retirer de vos yeux. Beaucoup de gens finissent même par avoir les larmes aux yeux ou les yeux rouges après l’avoir retiré. Par conséquent, même s’ils conviennent à tout le monde, les supprimer peut être une tâche ardue que même les utilisateurs réguliers peuvent trouver décourageants. Il est fortement conseillé aux porteurs de lentilles de contacter immédiatement un ophtalmologiste en cas d’urgence.

Mais y a-t-il un moyen de retirer les lentilles de contact en toute sécurité, sans infliger aucune menace aux yeux et sans réduire le contact physique avec les globes oculaires? A tous ceux qui posent cette question, il y a une réponse.

Lala, une utilisatrice de TikTok, a trouvé un moyen très efficace de retirer ses lentilles de contact sans exercer de pression sur ses yeux. La vidéo a déjà recueilli plus de deux millions de vues.

Dans une vidéo TikTok, Lala peut être vue en train de démontrer un moyen simple et efficace d’enlever les lentilles de contact. Le TikToker explique que le porteur n’est pas censé bouger ses yeux avant de retirer les lentilles. Ils devraient plutôt regarder de leur côté et cligner doucement des yeux.

Lala a tiré sans effort ses paupières supérieures et inférieures de haut en bas, avant de commencer à regarder de côté. On peut la voir clignoter par la suite et les lentilles sont sorties d’elles-mêmes sans aucun contact physique.

Tout en élaborant son hack dans le clip, elle dit: «Alors vous tirez et tirez et regardez sur le côté et clignez des yeux. Et voilà! C’était le moyen le plus simple de supprimer des contacts. » Elle a ajouté qu’elle avait encore du mal à les mettre parfois, mais au moins elle est une pro pour les supprimer.

Le piratage peut ou non fonctionner sans heurts pour tous les porteurs de lentilles, mais cela vaut vraiment la peine d’essayer et facilitera certainement la vie de nombreux porteurs de lentilles.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici