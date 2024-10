Le H5N1 provoque plus de complications que prévu pour les troupeaux laitiers

Alors qu’un nombre rapidement croissant de fermes laitières californiennes souffrent d’épidémies de grippe aviaire H5N1, les experts du secteur affirment que l’on ne sait toujours pas exactement comment la maladie peut affecter l’approvisionnement en lait ou les prix du lait dans le pays.

Au 9 octobre, le plus grand État producteur de lait du pays avait signalé 93 foyers de grippe H5N1 dans des troupeaux laitiers, soit un chiffre qui a presque doublé en l’espace d’une semaine. Le Los Angeles Times rapporte qu’il y a également eu trois cas confirmés et deux cas présumés d’infection humaine. Les cinq cas concernaient des travailleurs laitiers de Central Valley qui n’avaient aucun lien connu.

Les autorités sanitaires des États et fédérales insistent sur le fait que le H5N1 représente peu de menace pour les humains et qu’il est sécuritaire de boire du lait pasteurisé, car le processus tue le virus.

Du côté bovin de la médaille, les producteurs laitiers et les vétérinaires signalent des taux de mortalité bien plus élevés que prévu parmi les troupeaux infectés et de fortes baisses du taux de production laitière parmi les vaches guéries.