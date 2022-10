Le Gyro Park de Penticton, une célébration de la culture et de la résilience autochtones – Kelowna Capital News

Après la Marche pour les enfants, les événements ont continué de marquer la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation dans le parc Gyro de Penticton.

La Célébration de la culture autochtone et de la résilience, comme la marche plus tôt dans la journée, a apporté une mer de chemises orange pour reconnaître les nombreuses victimes du système des pensionnats, les vivants, les morts et les nombreux disparus.

Le parc était rempli de personnes d’origine autochtone et non autochtone. Ils sont venus pour profiter de la culture des Premières Nations, à travers la danse et le chant, et pour apprendre.

« La façon dont nous voulons garder le message fort est à travers ces types d’événements, et ces événements se produisent dans tout l’intérieur et partout au Canada », a déclaré le chef de la bande indienne de Penticton, Greg Gabriel. « Ces événements sont si importants et je suis étonné du nombre de personnes qui commencent maintenant à sortir, à marcher avec nous, puis à passer la journée avec nous à reconnaître et à honorer nos survivants des pensionnats.

Gabriel a déclaré que même si les conversations en cours sont bonnes, elles doivent être suivies d’actions de la part des responsables gouvernementaux. C’est quelque chose qu’il n’a pas encore vu, et quelque chose qu’il prévoit de continuer à pousser.

La Four Seasons Cultural Society a organisé l’événement, invitant les Aînés autochtones locaux et les survivants des pensionnats indiens à partager leurs histoires entre les célébrations de la culture des Premières Nations.

Des danseurs autochtones non seulement de la nation locale Okanagan Syilx, mais aussi d’autres groupes ont participé, avec le son des Red Spotted Horse Drummers derrière eux.

Trois générations de la famille Jack locale ont chanté la chanson traditionnelle de l’Okanagan pour sonner l’événement.

L’exposition de la culture au Gyro Park était aussi un avant-goût d’un grand événement à Penticton en 2023 : le pow-wow d’Entre deux lacs.

Pour la première fois, le pow-wow se tiendra au South Okanagan Events Centre.

Pour ce faire, la Four Seasons Cultural Society aura besoin de plus de bénévoles, et ils ont lancé l’appel à Gyro Park.

Le pow-wow est prévu pour juin 2023 et aura besoin de 50 à 70 bénévoles pour en faire un succès.

