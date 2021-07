Le gymnaste Artur Dalaloyan en lice malgré Achille

TOKYO — La gymnastique de niveau olympique est déjà assez difficile quand on est en bonne santé. Imaginez maintenant le faire sur un Achille déchiré.

C’est exact. Le Russe Artur Dalaloyan a enregistré le quatrième meilleur score lors de la première séance de qualification samedi trois mois après une blessure si grave que son pied rebondissait de manière incontrôlable alors que sa femme le conduisait à l’hôpital.

« Je ne pouvais pas contrôler mes émotions », a déclaré Dalaloyan par l’intermédiaire d’un traducteur, expliquant pourquoi il s’est effondré et a enfoui son visage dans ses mains après avoir terminé l’exercice au sol, son avant-dernier événement. « Un côté de moi était plein de joie et de confiance. J’étais un peu fier d’avoir pu y arriver, de pouvoir en arriver là et de faire tous les exercices comme je le voulais vraiment.

« L’autre partie de moi a ressenti de la déception dans un sens parce que je comprends que je ne pouvais pas faire tous les exercices parfaitement », a-t-il déclaré. « Il y avait quelque chose que j’aurais probablement pu améliorer. »

Dalaloyan est le champion du monde 2018 et devait affronter son coéquipier et champion du monde en titre Nikita Nagornyy pour l’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais il a soufflé son Achille à la mi-avril alors qu’il s’entraînait pour les championnats d’Europe, compromettant ses chances de participer à ses premiers Jeux olympiques.

Les responsables de la gymnastique russe ont insisté sur le fait que Dalaloyan ferait partie de l’équipe de Tokyo et, bien sûr, il est revenu pour la Coupe de Russie en juin. Mais il n’y a fait que quatre épreuves et n’a toujours pas pu faire de sorties.

Dalaloyan n’avait initialement pas prévu de faire du saut au sol ou du saut à Tokyo et, après s’être entraîné sur le podium mercredi, il n’était pas sûr de participer du tout. Un discours d’encouragement de ses entraîneurs et coéquipiers vendredi l’a cependant fait changer d’avis.

« Pour moi, les Jeux Olympiques sont une très grande priorité. Pour la plupart des sportifs et des personnes qui font de la gymnastique, ils n’ont pas la chance d’être ici. C’est une expérience unique dans une vie », a-t-il déclaré. « Grâce à ma famille, en particulier ma femme et mes enfants, et le soutien de toute l’équipe russe, j’ai pu trouver la force de continuer. »

Bien sûr, mais c’est une chose d’être compétitif. C’en est une autre d’afficher l’un des meilleurs scores aux Jeux olympiques.

La Russie a commencé la journée sur des anneaux immobiles et Dalaloyan a débarqué sans aucun signe de douleur. Mais le vrai test est venu ensuite, lorsque la Russie est passée au saut, ce qui a obligé Dalaloyan à sprinter sur une piste de 82 pieds et à atterrir avec une force sept fois supérieure à son poids corporel.

Il était dernier dans l’alignement de quatre, et certains pensaient que la Russie pourrait le sauter si ses trois premiers scores étaient suffisamment élevés. (Les équipes peuvent perdre leurs scores les plus bas en qualifications.) Mais Dalaloyan s’est échauffé sans aucun problème évident et a réussi son seul saut solidement.

Les deux événements suivants n’ont pas mis beaucoup de stress sur la cheville réparée chirurgicalement de Dalaloyan, mais chaque seconde d’exercice au sol allait être atroce. Bien qu’il ait réussi ses passes avec précaution – ou aussi prudemment que possible lorsque vous descendez de 10 pieds dans les airs – et avec ses pieds larges pour aider à absorber le martèlement, il luttait déjà contre ses larmes en sortant du podium .

Il a sangloté pendant plusieurs minutes sur la touche avant de relever la tête et de s’essuyer les yeux. Puis il a rejoint ses coéquipiers pour l’épreuve finale.

Le score de 85,957 de Dalaloyan l’a placé quatrième, derrière Nagornyy et les Chinois Xiao Ruoteng et Sun Wei. Dit qu’il participerait à la finale du concours général, Dalaloyan a brièvement mis sa main sur ses yeux puis a souri.

« OK », a-t-il dit en anglais. « Ce n’est pas un problème pour moi. Oui j’y vais. »

Sur une jambe ou deux.

Suivez Nancy Armor sur Twitter @nrarmour.