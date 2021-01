Le gouvernement dirigé par le BJP dans le Gujarat a inspiré une nouvelle tendance bizarre sur Twitter après que le ministre en chef Vijay Rupani a déclaré mardi que le fruit du dragon sera désormais appelé « Kamalam » dans l’État.

Selon Rupani, la décision était basée sur la forme du fruit du dragon qui ressemble à une fleur de lotus. «Kamalam» est le mot sanscrit pour le lotus. Soit dit en passant, le lotus est aussi le symbole de fête du BJP.

« Nous avons demandé que le brevet du fruit du dragon soit appelé Kamalam. Mais à partir de maintenant, nous, le gouvernement du Gujarat, avons décidé d’appeler le fruit comme Kamalam », a déclaré Rupani.

Le CM a ajouté que le mot «dragon» ne décrivait pas correctement le fruit, ajoutant que le mouvement n’était pas motivé par des considérations politiques.

« Même si le fruit est connu sous le nom de fruit du dragon, cela ne semble pas approprié. Le mot Kamalam est un mot sanscrit et le fruit a la forme du lotus, nous avons donc décidé de l’appeler Kamalam, et il n’y a rien de politique à propos de », a déclaré Rupani en interagissant avec les médias mardi lors du lancement de la mission de développement de l’horticulture du ministre en chef.

Cette décision a conduit à plusieurs blagues et mèmes sur Twitter. Et certains d’entre eux étaient hilarants. Mais la tendance la plus bizarre était la «banane». Le mot a commencé à être tendance sur Twitter mercredi après que la nouvelle du changement de nom soit devenue virale. Appliquant la logique du gouvernement du Gujarat en changeant le nom de «fruit du dragon» sur la base de son apparence, beaucoup se sont demandé si la banane serait la prochaine.

La blague n’a échappé à personne et Twitter a rapidement été rempli de mèmes espiègles sur les bananes.

En annonçant le changement de nom, Gujarat CM a ajouté que le nouveau nom ne devrait «alarmer» personne. Selon lui, le fruit est depuis longtemps cultivé comme forme de cactus dans le pays. « Personne ne doit être alarmé par le mot Kamalam », a ajouté Rupani.

Le siège du BJP à Gandhinagar est également nommé «Shri Kamalam».