Le Gujarat frappé par le cyclone le plus grave depuis des décennies, 150000 évacués sous la tempête (VIDEO)

Le cyclone Tauktae a frappé l’État indien du Gujarat lundi soir et devrait causer des dégâts considérables en poursuivant sa route vers l’intérieur des terres. L’œil de la tempête devrait toucher terre à 19h00 heure locale (13h30 GMT), entraînant des vents à 130 miles par heure, mais il cause déjà des dégâts importants.

C’est Mahua, Gujarat en ce moment #CycloneTauktaeMerci de prier pour le Gujarat 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NXGdOrzuSq – Safin #AAPGujaratSOS (@HasanSafin) 17 mai 2021

«Ce sera le cyclone le plus grave à frapper le Gujarat depuis au moins 20 ans. Cela peut être comparé au cyclone de 1998 qui a frappé Kandla et infligé de lourds dégâts ». Le secrétaire d’État au Revenu Pankaj Kumar a déclaré lundi à Reuters. Le cyclone de 1998 a causé la mort de plus de 4 000 personnes et causé des centaines de millions de dollars de dégâts.

Soirée cyclone taukte à Salangpur Botad, Gujarat.#CycloneTauktepic.twitter.com/KdHtEjl2qB – Jenish Patel (@Guj_jenishpatel) 17 mai 2021

Le cyclone a tué au moins 12 personnes et a provoqué des perturbations importantes lors de son déplacement vers le nord le long de la côte ouest de l’Inde, passant devant les États du Kerala, du Karnataka, de Goa et du Maharashtra.

Bien que l’œil de la tempête soit à des kilomètres en mer, Mumbai a été battue par les vents et la pluie dimanche et lundi. Le système ferroviaire de la ville a été touché par les inondations, tandis que deux barges, avec plus de 400 personnes à bord, ont pris la dérive près de la côte de Bombay. Le ministère de la Défense a déclaré que des navires avaient été déployés pour les récupérer.

Scènes à Mumbai! Le cyclone Tauktae est à seulement 150 km de la côte de Bombay! Je n’ai jamais vu une telle rafale de vent et une pluie sauvage ensemble au cours des 20 dernières années ici à Mumbai! Le cyclone va toucher terre dans le Gujarat aujourd’hui!#CycloneTauktae#MumbaiRains#CycloneTauktepic.twitter.com/imKTcuxDSD – Vishal Verma (@ VishalVerma_9) 17 mai 2021

Le Département météorologique indien a décrit le cyclone comme un «Système cyclonique extrêmement sévère», une mise à jour de dimanche quand il a été étiqueté « très sévère. »

