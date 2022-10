Le Gujarat croise sa meilleure médaille d’or avec une dixième médaille d’or

Le Gujarat est vraiment arrivé en tant qu’État sportif. Alors qu’il reste cinq jours avant la fin des 36e Jeux nationaux, qui ont connu un immense succès, les hôtes ont dépassé leur meilleure performance aux Jeux, justifiant la décision de l’État d’intervenir à court terme et d’organiser les Jeux.

En tant qu’hôte, l’État avait déjà marqué l’histoire en organisant les Jeux nationaux en moins de 100 jours. Le Gujarat a modernisé et embelli tous les sites de six villes et n’a ménagé aucun effort pour offrir à plus de 7 000 athlètes une expérience mémorable. Mais avec leurs athlètes saisissant l’opportunité de montrer leur ascension, la décision du Gujarat a été justifiée.

“Je félicite le gouvernement du Gujarat d’avoir relevé le défi d’accueillir les Jeux en si peu de temps”, a déclaré l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi lors de la cérémonie d’ouverture il y a 10 jours.

Les amateurs de sport du Gujarat seront cependant plus satisfaits des performances de leurs athlètes. Au moment où ils ont remporté leur 10e médaille d’or vendredi soir, avec leur nageuse vedette Maana Patel elle-même en récupérant trois de la piscine, ils avaient enregistré leur meilleur retour aux Jeux nationaux.

« La scène sportive du Gujarat a radicalement changé au cours de la dernière décennie. Le gouvernement a mis en place de nombreux programmes, dont le très populaire programme Shaktidoot. Khel Mahakumbh a motivé les masses à faire du sport », a déclaré Maana Patel, interrogée sur le soutien du gouvernement de l’État.

Plus encourageant encore, l’État, qui ne s’est intéressé au sport que ces derniers temps, a accumulé des médailles dans 11 disciplines différentes, allant des sports aquatiques au yogasana, du badminton à la lutte et du judo au tir. En 2015, la majorité des 20 médailles du Gujarat provenaient du tennis et de la natation.

Pooja Patel qui a remporté la médaille d’or féminine en Yogasana traditionnel, Archer Amita Rathva, qui a remporté une médaille d’argent individuelle et une médaille de bronze par équipe à l’épreuve de tir à l’arc indien, Hinaben Khalifa, qui est devenue la deuxième lutteuse de l’État à remporter une médaille aux Jeux nationaux, sont les premiers exemples du large éventail d’interprètes.

Les olympiens Elavenil Valarivan (tireur), Ankita Raina (tennis) et Maana Patel (natation) sont tous devenus des stars indiennes. En effet, à Tokyo2020, six joueuses, dont trois para-sportives, de l’État faisaient partie du contingent indien, ce qui est hautement louable.

« Nous avons mis en place une politique sportive très progressiste. Il existe plusieurs programmes non seulement pour promouvoir le sport au niveau local, mais aussi pour rechercher des talents et les nourrir », a déclaré Arjun Singh Rana, vice-chancelier de l’Université des sports de Swarnim Gujarat.

Le programme Shaktidoot lui-même soutient actuellement 64 athlètes triés sur le volet dans 14 sports. Le programme DLSS (District Level Sports Course) ainsi que le Khel Mahakumbh ont également été des déclencheurs cruciaux qui ont vu le Gujarat passer d’une mauvaise 28e position au tableau des médailles en 2011.

“Tous ensemble, les meilleurs sportifs du Gujarat bénéficient d’une aide financière à chaque étape de leur carrière, ce qui les prépare à concourir au plus haut niveau du sport mondial”, a ajouté Arjun Singh Rana. “C’est le résultat de tout le travail acharné que nous avons mis au fil des ans, y compris les investissements massifs réalisés dans les infrastructures sportives en accord avec notre politique sportive progressiste.”

Aujourd’hui, le Gujarat se vante également de nombreux centres de haute performance pour entraîner leurs athlètes, en plus de stades de classe mondiale.

“Le stade PDDU de Surat est l’une des meilleures installations couvertes que j’ai vues”, a déclaré PV Sindhu, double médaillée olympique, lors de sa visite au Gujarat. “Il peut accueillir non seulement l’Open d’Inde, mais aussi n’importe quel méga tournoi international”, s’est-elle enthousiasmée à propos du stade, qui a accueilli les meilleurs joueurs de tennis de table et de badminton du pays.

Directeur technique et entraîneur national en chef d’aviron, Ismail Baig ne pouvait s’empêcher de s’extasier sur le parcours de Sabarmati. « C’est de loin le meilleur du pays. Le Gujarat peut maintenant devenir la plaque tournante des événements internationaux », a-t-il déclaré alors même que deux olympiens ont attesté qu’il était encore meilleur que le parcours utilisé aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cela ne peut être qu’en avant et vers le haut pour l’État progressiste.

