Un musicien indie pop a été accusé d’avoir agressé sexuellement une fille de moins de 16 ans après s’être enfui lorsque son cliché policier est devenu viral en ligne.

Christian O’Brien, 36 ans, le guitariste du groupe australien Alpine, a fui Melbourne pour Brisbane après que la police a publié une image de lui dans le cadre de leur enquête.

La police de Victoria a publié une image d’un homme « ventru » avec une barbe en lien avec une agression sexuelle présumée sur un enfant.

La photo a été prise le jour de l’agression sexuelle présumée en plein jour dans Little Bourke Street, dans le quartier central des affaires de Melbourne, le 2 août de l’année dernière.

Alpine s’est formée en 2009 et a récemment sorti une chanson en mai de l’année dernière. Ils ont été nominés pour les prix ARIA et APRA, y compris l’artiste de percée et la meilleure vidéo (les membres photographiés d’Alpine jouent à Triple J, avec Christian O’Brien au milieu)