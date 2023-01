Le guitariste principal de Cheap Trick, Rick Nielson, allumera une guitare géante au centre-ville de Joliet – Shaw Local

1) Le guitariste principal de Cheap Trick, Rick Nielson, «actionnera l’interrupteur» qui allumera une sculpture de guitare faite à la main de 24 pieds au sommet de l’Illinois Rock & Roll Museum sur la route 66 au centre-ville de Joliet à 17 heures vendredi au 9 W. Cass St. à Joliette. Le public est invité à la cérémonie de 30 minutes. Pour plus d’informations sur l’Illinois Rock & Roll Museum sur la Route 66, visitez roadtorock.org.

[ Cheap Trick’s Rick Nielson will light up giant guitar sculpture on top of Illinois Rock & Roll Museum on Route 66 in Joliet. ]

2) Hopeful Tails Animal Rescue organisera une visite libre de ses chiens de 17h30 à 19h30 vendredi dans son refuge, 2303 Oak Leaf St. à Joliet. Aucun rendez-vous nécessaire. Pour plus d’informations, visitez Hopefultailsanimalrescue.org. En savoir plus sur chaque chien sur tinyurl.com/Hopeful-Tails-Adoptions.

3) Le district de Forest Preserve du comté de Will organise un événement «Faire un flocon de neige» de midi à 16 heures samedi et dimanche au centre d’éducation environnementale de Four Rivers à Channahon. Créez un flocon de neige à ramener à la maison avec ce bricolage gratuit et autoguidé pour tous les âges. Des échantillons et des fournitures seront fournis. Pour plus d’informations, visitez reconnectwithnature.org.

4) Wild Birds unlimited est présent “Squirrels: Feed them or Defeat them” à 15h30 au 1149 Essington Road, Joliet. Cette présentation en magasin expliquera comment profiter de l’alimentation des oiseaux tout en gérant les écureuils. Les participants recevront un coupon de 5 $ « bird buck ». Un enregistrement en direct de la présentation sera sur la page Facebook du magasin pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Pour plus d’informations, appelez le 815-744-3800.

5) Le théâtre de la place Rialto accueillera son exposition annuelle sur le mariage de midi à 15 h. Dimanche. Les vendeurs fourniront des informations sur les services liés au mariage, le lieu de la région de Chicago et les ressources pour la planification de mariage. Les billets sont 10 $ à l’avance et 12 $ à la porte. Le Rialto Square Theatre est situé au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets et plus d’informations, visitez rialtosquare.com/event/wedding-expo.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.