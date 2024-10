Le guitariste du groupe de heavy metal Iced Earth évite une peine supplémentaire derrière les barreaux dans l’affaire du 6 janvier

WASHINGTON– Un guitariste de heavy metal qui faisait partie du groupe extrémiste d’extrême droite Oath Keepers lorsqu’il a rejoint l’émeute au Capitole des États-Unis. 6 janvier 2021a évité une peine supplémentaire derrière les barreaux lorsqu’il a été condamné vendredi à une probation pour son rôle dans l’attaque.

Jon Ryan Schaffer, fondateur du groupe Iced Earth, était le premier accusé du 6 janvier à plaider coupable à des accusations fédérales en 2021. Le juge qui a prononcé sa peine et les procureurs ont crédité Schaffer pour sa décision d’accepter rapidement sa responsabilité et de coopérer avec les responsables du ministère de la Justice enquêtant sur l’émeute.

« La rapidité avec laquelle vous avez accepté vos responsabilités en dit long sur qui vous êtes », lui a déclaré le juge de district américain Amit Mehta lors d’une audience au palais de justice fédéral de Washington avant de le condamner à trois ans de probation.

Debout devant le juge, Schaffer s’est excusé auprès de ses fans et a déclaré qu’il regrettait profondément la « douleur et l’embarras » que ses actions avaient causés.

« Vous avez ma parole : je ne vous laisserai pas tomber », a déclaré Schaffer au juge.

Il a plaidé coupable dans un accord avec les procureurs en avril 2021 à deux chefs d’accusation : entrave à une procédure officielle et entrée et séjour dans un bâtiment à accès restreint avec une arme dangereuse ou mortelle. Il n’a pas été accusé d’avoir participé à une quelconque planification préalable ou coordination avec d’autres membres des Oath Keepers, qui ont été reconnus coupables dans des affaires distinctes de complot séditieux et d’autres accusations graves.

Schaffer est venu à Washington en novembre 2020 pour la « Marche du million MAGA » pour protester contre les résultats des élections. Il y a déclaré à un journaliste qu’un « groupe de voyous et de criminels ont détourné ce pays », ajoutant : « Nous vous voyons, et vous » Je descends, notez mes paroles », selon des documents judiciaires.

Le 6 janvier, Schaffer portait un chapeau sur lequel était écrit « Oath Keepers Lifetime Member » et un gilet tactique et transportait une bombe anti-ours. Il a été l’une des premières personnes à pénétrer dans le Capitole par les portes situées du côté nord-ouest du bâtiment, selon les procureurs.

Il est resté à l’intérieur pendant environ 10 minutes, n’a participé à aucune violence ni destruction et a déjà passé environ trois mois en prison après son arrestation, a déclaré son avocat, Marc Victor. Schaffer pensait que les élections de 2020 étaient frauduleuses et que le pays était « sur le point de prendre le pouvoir » lorsqu’il a pris d’assaut le Capitole, a déclaré Victor au juge.

« Il avait tort mais c’est ce qu’il croyait », a déclaré Victor. « Il a été induit en erreur par des membres du pouvoir exécutif. »

Plus de 1 500 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Environ 1 200 d’entre eux ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables à l’issue de procès tranchés par des juges et des jurys. Et plus de 1 000 accusés ont été condamnés, les deux tiers environ ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement allant de quelques jours à 22 ans.