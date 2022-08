Le guitariste de Teenage Head, Gord Lewis, retrouvé mort dans un appartement de Hamilton; fils accusé de meurtre au 2e degré

La police de Hamilton a accusé un homme de 41 ans de meurtre au deuxième degré après qu’une personne soupçonnée d’être le guitariste de Teenage Head, Gord Lewis, a été retrouvée morte dans son appartement.

Brian Lewis, l’un des six frères et sœurs de Gord, a déclaré à CBC Hamilton que le musicien punk rock est décédé dimanche.

La police a déclaré lundi après-midi que Jonathan Lewis avait été inculpé. La famille de Gord a confirmé à CBC que Jonathan est son fils.

Brian a décrit Gord, 65 ans, comme “doux, artistique, inspirant musicalement, aimant et loyal”.

Lou Molinaro, promoteur de musique dans la ville et propriétaire de l’ancienne salle This Ain’t Hollywood, a déclaré lundi à CBC Hamilton qu’il était attristé et choqué par la nouvelle, qualifiant Gord de “légende” de la scène musicale de Hamilton et du Canada.

« Gord avait un grand cœur, il était doux et très attentionné », a déclaré Molinaro.

E-mails envoyés aux médias apparemment par son fils

Dét.-Sgt. Sarah Beck a déclaré aux journalistes que le service de police avait appris plusieurs courriels envoyés à divers organes de presse au sujet de la mort de quelqu’un.

Les courriels envoyés dimanche à CBC Hamilton et à d’autres par un nommé Jonathan Lewis indiquaient que son père était mort.

Beck a déclaré que sur la base des informations contenues dans les e-mails, les agents ont visité l’appartement de Catharine Street South dans le quartier de Corktown. La police est toujours sur les lieux, mais ne recherche aucun autre suspect.

Une photo du tournage de la pochette du premier album de Teenage Head. Nick Stipanitz, Steve Mahon, Frankie Venom et Gord Lewis sont représentés de gauche à droite. (Tête adolescente/Facebook)

Beck a déclaré que la police pensait connaître l’identité de la victime, mais devait procéder à une autopsie pour une “confirmation positive” en raison du “niveau de décomposition”. La victime serait décédée il y a deux ou trois jours, a indiqué la police.

La police a déclaré qu’il semblait que le père et le fils vivaient ensemble.

“Jonathan a été arrêté peu de temps après l’arrivée de la police dans l’immeuble”, a déclaré Beck, ajoutant qu’il vivait dans l’appartement, mais qu’il appartenait à son père.

La famille du « punk originel » dévastée

Brian a déclaré que la famille était “dévastée et en conflit”.

“C’est la perte d’un frère bien-aimé et une situation très compliquée”, a-t-il déclaré.

Brian a dit que Gord aimait Andy Griffith, Les jeunes mariés et Les Flintstone.

Il s’est consacré toute sa vie à la musique.

Gord Lewis, à l’extrême droite, était le guitariste du groupe de punk rock de Hamilton Teenage Head. Il avait 65 ans. (Soumis par Brian Lewis)

“Il a toujours voulu faire partie d’un groupe”, a déclaré Brian.

Teenage Head a été formé dans les années 1970 et est considéré comme un pionnier de la scène punk rock canadienne.

Le publiciste musical Eric Alper a déclaré lundi à CBC Hamilton que Gord était “le punk d’origine”.

Plus à venir