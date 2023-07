Le guitariste de Journey George Tickner est mort à 76 ans

George Tickner, le guitariste original et co-fondateur du groupe de rock emblématique des années 80 Journey, est décédé. Il avait 76 ans.

Le guitariste principal et membre cofondateur de Journey, Neal Schon, 69 ans, a partagé la tragique nouvelle de la mort de Tickner.

« Journey Junkies, j’ai une très triste nouvelle. George Tickner, le guitariste rythmique original de Journey et contributeur à l’écriture de leurs trois premiers albums, est décédé. Il avait 76 ans », a écrit Schon sur Facebook accompagné d’un noir et blanc. photo du groupe.

JOURNEY CÉLÈBRE LE 50E ANNIVERSAIRE : LES MEMBRES DU ROCK BAND D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

« Godspeed, George… merci pour la musique. Nous vous rendrons hommage indéfiniment sur cette page.

La cause du décès de Tickner reste inconnue.

« Nos condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à tous les membres passés et présents du groupe. Tellement déchirant… Je pense que nous devons faire un câlin de groupe, JJ’s », a conclu Schon.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Les fans aimants ont rendu hommage à Tickner sur la publication partagée sur les réseaux sociaux.

« Vous avez tellement de précieux musiciens avec vous au fil des ans. Condoléances à George’s et à la famille Journey. J’adore la musique que vous avez tous faite ensemble… et merci pour les contributions de Georges… », a écrit un fan.

Un autre fan de Journey a écrit : « Oh non, je suis vraiment désolé d’apprendre cette nouvelle. Envolez-vous avec les anges et reposez-vous en paix George. »

« Merci pour la bonne musique George Ticker, une autre nouvelle étoile dans le ciel ce soir », lit-on dans un commentaire.

STEVE PERRY IMPRESSIONNE LA FOULE APRÈS 19 ANS D’ABSENCE DE SCÈNE

Schon a également partagé une autre photo de Tickner tenant une plaque de la star du Hollywood Walk of Fame et a expliqué la raison pour laquelle il a quitté le groupe Journey.

« Reposez en paix, Dr George Tickner… vous nous manquerez énormément ! Merci pour vos contributions incomparables aux premières années de Journey. La raison pour laquelle il a quitté Journey était de fréquenter l’Université de Stanford avec une bourse d’études complète, obtenant son doctorat. Volez librement au-dessus des étoiles , Monsieur… Herbie vous attend pour vous saluer.

La nouvelle de la mort de Tickner survient après que le groupe légendaire a célébré son 50e anniversaire en avril.

Journey a été formé en février 1973 par Schon, Gregg Rolie et Herbie Herbert.

STEVE PERRY, L’ANCIEN FRONTMAN DE VOYAGE, RÉVÈLE POURQUOI IL A QUITTÉ LE GROUPE À SON HAUTEUR

Steve Perry a été le leader et l’éminent auteur-compositeur du groupe pendant 10 ans aux côtés de Schon, Rolie, Ross Valory, Jonathan Cain, Aynsley Dunbar et Steve Smith.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le groupe de rock a figuré sur le Billboard Hot 100 avec 25 de leurs chansons à succès – « Don’t Stop Believin' », « Open Arms », « Who’s Crying Now » et « Separate Ways (Worlds Apart). Journey a vendu plus de 100 millions d’albums.

Les membres actuels du groupe incluent Schon, Cain, Deen Castronovo, Arnel Pineda, Jason Derlatka et Todd Jensen.