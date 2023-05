Le guitariste de Earth, Wind & Fire, Sheldon Reynolds, est mort à 63 ans

Sheldon Reynolds, guitariste et chanteur du groupe Earth, Wind & Fire, est décédé à 63 ans, peut le confirmer Fox News Digital.

Reynolds a rejoint le groupe populaire en 1987 et est resté membre jusqu’en 2002.

« Sheldon était un excellent ajout au groupe, un grand écrivain et producteur, et une personne gentille et aimante », a écrit Philip Bailey, membre actuel du groupe et chanteur, sur les réseaux sociaux. « Il nous manquera. Nos condoléances à sa famille. »

FRED WHITE, BATTEUR DE LA TERRE, DU VENT ET DU FEU, MORT À 67 ANS

Reynolds est apparu sur les albums Heritage, Millennium et In the Name of Love.

Earth, Wind & Fire a commencé en 1970 sous la direction de Maurice White, qui a créé un groupe qui pouvait combiner des éléments de jazz, de funk, de R&B, de soul, de danse, de pop et de rock, et a célébré la musicalité et le spiritisme africains.

Earth, Wind & Fire a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2000. Parmi ses autres réalisations, citons la performance lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2005.

Le groupe, parmi les plus vendus de tous les temps, a remporté six Grammys, dont le prix Grammy pour l’ensemble de ses réalisations.

Les plus grands succès de Earth, Wind & Fire sont encore largement diffusés, notamment « September », qui contient les paroles toujours populaires « Vous souvenez-vous de la nuit du 21 septembre ? »

Le batteur du groupe, Fred White, est décédé en janvier à l’âge de 67 ans. Il s’est produit en tant que chanteur, percussionniste et bassiste pour le groupe.

