Le guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, révèle un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4

Le guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4.

Le musicien était absent de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame à Los Angeles samedi soir. Taylor n’a pas pu voyager en raison de son état de santé, selon le groupe.

Le reste de ses camarades du groupe Duran Duran, qui étaient à la cérémonie, ont partagé que Taylor luttait contre des problèmes de santé résultant d’un cancer de la prostate métastatique de stade 4. Le groupe l’a honoré lors de la cérémonie en lisant le discours d’acceptation qu’il avait écrit.

“Il y a un peu plus de quatre ans, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate métastatique de stade 4”, a partagé le groupe au nom de Taylor. “De nombreuses familles ont connu la combustion lente de cette maladie et bien sûr, nous ne sommes pas différents ; donc je parle du point de vue d’un père de famille mais avec une profonde humilité envers le groupe, les plus grands fans qu’un groupe puisse avoir et cette distinction exceptionnelle.

“Je suis vraiment désolé et extrêmement déçu de ne pas avoir pu venir”, ont-ils poursuivi. « Qu’il n’y ait aucun doute que j’ai été ravi de tout cela, j’ai même acheté une nouvelle guitare avec le whammy essentiel. Je suis tellement fier de ces quatre frères ; je suis étonné de leur durabilité et je suis ravi d’accepter ce prix. J’ai souvent douté que le jour viendrait. Je suis sûr que je suis très heureux d’être là pour voir le jour.

Après la cérémonie d’intronisation, Taylor a mis en ligne son discours complet à Duran Duran’s site officiel.

“J’ai les Rodgers et Edwards des médecins et des traitements médicaux qui, jusqu’à très récemment, me permettaient de continuer”, a-t-il écrit. “Bien que mon état actuel ne mette pas immédiatement la vie en danger, il n’y a pas de remède. Récemment, j’allais bien après un traitement très sophistiqué qui prolongeait ma vie, c’était jusqu’à il y a environ une semaine lorsque j’ai subi un revers, et malgré les efforts exceptionnels de mon équipe, je devais être honnête dans la mesure où physiquement et mentalement, je repousserais mes limites. Cependant, rien de tout cela ne doit ou ne devrait nuire à ce que ce groupe (avec ou sans moi) a réalisé et soutenu pendant 44 ans .”

