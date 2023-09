Le guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, est « radioactif » après des traitements « nucléaires » contre le cancer

Andy Taylor, surtout connu pour avoir joué de la guitare avec Duran Duran, a une nouvelle vie cinq ans après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade quatre.

Le musicien s’est montré ouvert à l’idée de suivre un nouveau type de traitement cette année, un traitement qui, selon lui, peut cibler les cellules cancéreuses tout en évitant les cellules saines. L’inconvénient, a-t-il révélé dans une nouvelle interview, est que la médecine nucléaire le laisse « radioactif » pendant un certain temps.

Il a commencé le traitement il y a deux mois, expliquant dans « The Zoe Ball Breakfast Show » : « J’ai reçu deux injections de médecine nucléaire, et c’est littéralement ça, et c’est un médicament ciblé qui chasse simplement les cellules cancéreuses et les tue. »

« C’est un cycle de 17 jours, donc tu dois faire trois jours avant d’aller à l’hôpital pour ne pas avoir de COVID, et puis il y a 14 jours où tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas dormir de la même manière. au lit, vous devez limiter vos contacts… en fait, COVID était une brillante formation pour cela.

Il a poursuivi : « C’est une médecine nucléaire… vous allez aux soins intensifs et au service nucléaire et toutes ces infirmières arrivent avec des écrans et des équipements, pas tout à fait dangereux, et puis tout ce que vous touchez, mangez, tout est jeté, vos vêtements sont jetés. » gardez-les en tas pendant deux semaines pour qu’ils puissent dé-radier. Vous devez juste être vraiment conscient des autres personnes et vous vous sentirez bien après environ cinq jours.

Il a déclaré qu’il subirait six cycles de ce traitement et qu’après le premier, son médecin l’avait appelé pour lui dire qu’il était asymptomatique.

« Cela n’existait pas il y a cinq ans », a poursuivi Taylor à propos de ce traitement. « Il y a cinq ans, lorsque j’ai reçu mon diagnostic, stade quatre, c’était » Vous avez cinq ans au compteur. Maintenant, il me reste encore cinq ans. Je me demande toujours : « Est-ce vraiment arrivé ? Ai-je vraiment esquivé une balle ? »

« La façon dont j’ai atterri est assez étonnante. »

Il a ajouté qu’il n’avait « aucune douleur » et qu’il était « asymptomatique après des années ».

« Je ne devrais pas être ici, mais le fait que je le sois est assez époustouflant pour moi et ma famille. »

Taylor a souligné l’importance pour les hommes de « se fraterniser un peu », car, comme il l’a dit, les hommes sont plus réticents que les femmes à parler de leurs problèmes de santé entre eux. Pour sa part, il a exhorté ses amis à passer des tests PSA, qui peuvent détecter le cancer de la prostate, et à œuvrer pour briser la stigmatisation autour de ce type particulier de cancer, ce qui, selon lui, est difficile à faire pour certains hommes.

« Les garçons, ne soyez pas timides », a-t-il insisté. « Vous n’êtes pas timide quand vous avez bu quelques pintes, alors prenez quelques pintes et allez chez le médecin. »

Dans une interview avec Rolling Stone, Taylor a révélé que des années après avoir quitté Duran Duran, il reviendrait jouer de la guitare pour un prochain album.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de jouer à nouveau avec le groupe, il a répondu : « Cela dépend d’eux. Le fait que je sois ici signifie que je ne vais pas vraiment dire non… Ce n’est pas comme si je le ferais un jour. frappez à la porte et dites : « Devrions-nous… » S’ils veulent faire ça, je suis une porte très ouverte à ce sujet. Mais vraiment, il faut qu’on vous le demande.

Il a ajouté qu’il y avait « d’autres choses en cours qui sont réellement réalisées et sur lesquelles nous travaillons sous contrat », et bien qu’il n’y ait aucun projet actif de jouer ensemble, Duran Duran est actuellement en tournée pour le reste du mois. – il pense qu’ils devraient le faire pour les fans.

Pourtant, Taylor a déclaré qu’il y avait « une réelle possibilité » que le groupe se réunisse pour une tournée.

« Des gens proches de nous ont demandé : ‘Quel serait le problème ?' », a-t-il déclaré. « Je me dis : ‘Eh bien, pour moi, il n’y en aurait pas. C’est juste que tout le monde doit être en phase avec un objectif commun. Pourquoi faisons-nous ça ? Cela ne pourrait être que pour faire sauter le couvercle. » la base de fans.' »

« J’adorerais aussi rejouer au Madison Square Garden », a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il avait prévu une petite exposition personnelle pour le 30 septembre, mais au-delà de cela, il s’engage dans ses traitements contre le cancer pour le reste de l’année et ne peut naturellement pas faire beaucoup de projets avant que cela ne soit terminé.