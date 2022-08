Le guitariste de blues Hector Anchondo jouera Arts on the Green du Raue Center – Shaw Local

Le guitariste de blues primé Hector Anchondo se produira à 19 h le 13 août dans le cadre de la série en plein air Arts on the Green du Raue Center à l’église épiscopale St. Mary à Crystal Lake.

Anchondo a remporté la catégorie solo/duo au International Blues Challenge 2020 et sa sortie de 2017, Roll the Dice, a passé 24 semaines sur le Roots Music Report. Il s’est produit au Chicago Blues Festival, à Big Blues Bender et à October Legendary Rhythm and Blues Cruise, selon un communiqué de presse.

Les billets pour Arts on the Green sont vendus par zone. La zone 1 est la plus proche de la scène et coûte 30 $ par billet, les billets de la zone 2 sont de 25 $ et les billets de la zone 3 sont de 20 $. Les sièges ne sont pas fournis. Les clients sont invités à apporter un pique-nique, des chaises, des couvertures et des boissons au choix. L’espace est limité.

Les billets peuvent être achetés sur rauecenter.org ou via la billetterie au 815-356-9212 ou au 26 N. Williams St. au centre-ville de Crystal Lake.