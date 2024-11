Le guitariste de As I Lay Dying, Phil Sgrosso, quitte également le groupe

Et puis il y en a eu un. Il y a une semaine, le groupe de metalcore As I Lay Dying a annulé sa tournée après que trois membres ont quitté le groupe, invoquant des divergences dans leur « morale personnelle ». Étant donné que le leader de As I Lay Dying, Tim Lambesis, a déjà purgé une peine pour avoir engagé un tueur à gages pour tuer son ex-épouse, un écart moral ne serait pas surprenant, sauf que tous ses camarades les plus récents ont rejoint le groupe en 2022, lorsque ses crimes étaient bien connus. Mais il semble qu’un nouveau comportement fautif soit en cours.

Dans une publication sur son compte Instagram, le guitariste Phil Sgrosso a annoncé aujourd’hui qu’il quittait lui aussi As I Lay Dying. « En termes simples, les actions récentes ont montré que As I Lay Dying n’offre plus un environnement sain ou sûr pour toute personne impliquée, que ce soit sur le plan créatif, personnel ou professionnel », écrit Sgrosso. « Après avoir été témoin de certains comportements inquiétants, j’ai réalisé que je ne peux plus, en toute bonne conscience, permettre d’autres actions qui pourraient affecter négativement toute personne travaillant dans cet espace. »

Avec le départ de Sgrosso, Lambesis est le seul membre restant du groupe. Sgrosso est également guitariste en tournée pour Saosin et Nails. Sa déclaration complète :