Le Guinness World Records nomme le nouveau piment le plus fort

Le poivre X est entré dans le livre des records en tant que nouveau piment le plus fort du monde, a annoncé lundi le Guinness World Records.

Ed Currie, l’expert en poivre qui a croisé et cultivé du Pepper X, avait déjà battu le record du piment le plus fort de la planète il y a dix ans avec le Faucheuse de Caroline. Currie a développé Pepper X il y a des années, mais ne l’a pas publié tout de suite, a-t-il déclaré dans un First We Feast. vidéo publié sur YouTube lundi. Il a dit qu’il gardait Pepper X dans sa poche arrière au cas où d’autres producteurs publieraient quelque chose de plus chaud que le Carolina Reaper. Lorsque personne ne s’est manifesté, il a décidé de faire sortir Pepper X.

« C’est l’aboutissement de beaucoup de travail de la part de nombreuses personnes », a déclaré Currie dans la vidéo First We Feast. « Les gens disaient que c’était impossible, ils nous traitaient de menteurs, et nous leur avons prouvé que le Pepper X est en fait le piment le plus fort du monde, officiellement issu de la Guinness. »

Que sont les unités de chauffage Scoville ?

La chaleur d’un poivre est déterminée par la quantité de capsaïcine qu’il contient, cette chaleur étant exprimée à l’aide d’un outil appelé échelle de Scoville. Le pharmacologue Wilbur Scoville a inventé la balance en 1912. Elle mesure la quantité d’eau nécessaire pour diluer un poivre avant que sa chaleur ne puisse plus être goûtée.

Pepper X a été testé par l’Université Winthrop en Caroline du Sud. Il a évalué en moyenne 2 693 000 unités thermiques Scoville. À titre de comparaison, un Carolina Reaper contient en moyenne 1,64 million d’unités thermiques Scoville et un jalapeño environ 3 000 à 8 000 unités thermiques Scoville. Un habanero dépasse généralement les 100 000.

Comment Currie a-t-il créé Pepper X ?

Ed Currie a battu son propre record Guinness en créant Pepper X, le plus populaire au monde. Avec l’aimable autorisation de First We Feast

Currie a commencé à cultiver des piments forts comme passe-temps, pour finalement les cultiver à plein temps. Le producteur de poivrons a cultivé 800 plants de piments forts « dans chaque centimètre carré de sa maison et dans les maisons de sa famille, de ses amis et de ses voisins » dans les années 1990, selon son site Web Puckerbutt Pepper Company.

Currie a cultivé Pepper X dans sa ferme pendant plus d’une décennie, selon Guinness World Records. Il l’a croisé avec certains de ses piments les plus forts pour augmenter sa teneur en capsaïcine.

« Lorsque nous avons sélectionné ce poivre, la première chose que nous avons recherchée était quelque chose qui augmenterait ce niveau de chaleur à ce que nous pensions être le maximum, et la deuxième chose était la saveur », a déclaré Currie à First We Feast.

Une partie du processus de développement consistait également à protéger Pepper X. Currie a déclaré que des gens essayaient de le voler depuis des années.

Pepper X est considéré comme un poivre exclusif, donc les gousses et les graines ne seront pas vendues, selon un communiqué de presse. La seule façon d’avoir un avant-goût pour le moment est d’utiliser les sauces piquantes Pepper X.

Currie travaille déjà sur son prochain poivre potentiel, selon Guinness World Records.

Actualités tendances