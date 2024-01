Le Guinness World Records enquête sur le titre de Bobi, le chien le plus âgé de tous les temps

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lorsque le chien Bobi est mort l’année dernière, il a été célébré comme le plus âgé à avoir jamais vécu, un titre que le Guinness World Records lui avait décerné neuf mois plus tôt. Son exploit a donné lieu à des nécrologies faisant l’éloge de sa vie pleine de gambades à la ferme et à des articles sur la façon dont les propriétaires de chiens pourraient aider leurs animaux de compagnie à vivre également pendant des décennies.

Mais Bobi a-t-il vraiment vécu jusqu’à 31 ans ?

Mardi, Guinness a confirmé qu’elle avait lancé une « révision formelle » du titre de Bobi et qu’elle « suspendrait temporairement » les candidatures pour les records du chien le plus âgé vivant et du chien le plus âgé de tous les temps. L’enquête, qui comprendra l’examen d’anciennes preuves, la collecte de nouvelles informations et des discussions avec des experts, a lieu un mois après Filaire a publié un article qui soulevait des doutes sur l’âge de Bobi.

Le propriétaire de Bobi, Leonel Costa, n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter. Dans une déclaration à The Associated PressCosta a défendu le titre du chien, qu’il a déclaré que Guinness avait passé un an à confirmer.

Bobi, un Rafeiro do Alentejo né au Portugal, a célébré son 30e anniversaire l’année dernière, battant le record du chien le plus âgé du monde. (Vidéo : Reuters)

En janvier 2023, Guinness annoncé qu’à plus de 23 ans, Spike le mélange Chihuahua était le plus vieux chien vivant au monde. Son règne fut de courte durée. Deux semaines plus tard, après avoir reçu de nouvelles informations, Guinness a remis la nouvelle couronne de Spike à Bobi, qui avait 30 ans à l’époque, ainsi qu’une distinction encore plus précieuse. Bobi était non seulement le plus vieux chien vivant, selon Guinness, mais il était également le plus âgé de tous les temps, battant un record vieux de plusieurs décennies détenu par Bluey, un bouvier australien décédé en 1939 à l’âge de 29 ans et 5 mois.

Dans annonçant Guinness s’est entretenu avec Costa, qui a déclaré à l’organisation que Bobi n’était jamais censé vivre au-delà de quelques jours. Le chien et ses compagnons de portée sont nés en 1992, selon Guinness, dans la ferme familiale au Portugal, à l’intérieur d’un bâtiment où ils stockaient du bois. Costa a déclaré que son père avait décidé qu’ils possédaient déjà trop d’animaux et avait euthanasié les chiots.

Mais Bobi manquait à son père, qui fut bientôt découvert par Costa, qui avait alors 8 ans, selon Guinness. Lui et ses frères ont gardé ce secret pour leurs parents, ne le révélant qu’après que Bobi ait ouvert les yeux, franchissant ainsi le seuil culturellement accepté pour tuer des chiots, a déclaré Guinness. Il est devenu membre de la famille et, au fil des années, a parcouru la ferme, a mangé la nourriture des gens et a généralement profité d’un « environnement calme et paisible… loin des villes » – ce que son propriétaire a attribué à sa longue vie.

Après la mort de Bobi en octobre, Guinness a publié une sorte de nécrologie commémorant ses 11 478 jours – une course remarquable pour un pur-sang. Rafeiro do Alentejoune race originaire du Portugal, dressée pour garder le bétail et dont l’espérance de vie est de 12 à 14 ans.

Mais des doutes sur son âge ont vite surgi.

Quelques jours après la nécrologie, le gardien a cité le vétérinaire anglais Danny Chambers, membre du conseil du Royal College of Veterinary Surgeons, qui a déclaré que « pas un seul de mes collègues vétérinaires ne croyait que Bobi avait en réalité 31 ans ». Chambers a déclaré qu’il rencontre occasionnellement des chiens qui vivent jusqu’à la fin de l’adolescence, mais il s’agit généralement de races plus petites qui, contrairement à Bobi, ne sont pas en surpoids, ce qui rend « encore plus surprenant qu’il vive presque trois fois plus longtemps que la moyenne. »

“Même si mon cœur va aux propriétaires qui ont perdu un chien bien-aimé, cela équivaut à l’équivalent d’un être humain vivant bien au-delà de 200 ans”, a-t-il déclaré dans une déclaration au Washington Post. « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et jusqu’à présent, aucune preuve concrète n’a été fournie. »

Costa, dans une déclaration à la BBC, a attribué le scepticisme quant à la longévité de Bobi à sa description du régime alimentaire du chien, qui, selon lui, allait à l’encontre des recommandations des vétérinaires. Bobi mangeait de la « nourriture humaine » au lieu de la nourriture pour animaux de compagnie, a déclaré Costa à Guinness.

“Tout serait différent si nous avions dit qu’il avait mangé de la nourriture pour animaux pendant trois décennies”, a déclaré Costa à la BBC.

Quelques semaines plus tard, Wired a rapporté que le Sistema de Informação de Animais de Companhia, une base de données gouvernementale portugaise sur les animaux de compagnie, avait confirmé que Costa avait enregistré Bobi en juillet 2022. Bien que le propriétaire ait affirmé à l’époque que le chien était né en 1992, aucune preuve n’avait été fournie. été fourni, selon Wired.

Lorsque Costa a parlé à Guinness l’année dernière, on lui a posé des questions sur le secret de la vie incroyablement longue de son chien. Il a donné quelques raisons mais s’en est finalement remis au détenteur du record.