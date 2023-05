Le guide vert officiel 2023 du comté de McHenry est maintenant disponible – Shaw Local

Le guide vert du comté de McHenry 2023, désormais disponible en ligne et en version imprimée, présente les dernières informations sur le recyclage des déchets ménagers dangereux, des appareils électroniques, de l’huile moteur, des batteries, du polystyrène et plus encore.

La nouveauté de la 17e édition de la publication est un guide sur le recyclage des films plastiques et deux articles invités de Kelli Boeckmann, responsable des déchets solides du comté de McHenry, et de Susan Jensen de la McHenry County Foodshed Coop.

Toutes les catégories ont été mises à jour avec les dernières informations sur le recyclage, y compris des conseils sur le recyclage des aérosols, de la peinture, des réservoirs de propane, des livres et plus encore. Les lecteurs trouveront également des détails sur plusieurs événements de collecte, de déchiquetage et de recyclage d’appareils électroniques à l’échelle du comté (dont un au McHenry County College en septembre) et sur la collecte des déchets ménagers dangereux du comté de McHenry le 24 juin (www.mcdh.info enregistrer).

Le Guide Vert est disponible en ligne sur www.mchenry.edu/green et une version imprimée peut être demandée en envoyant un e-mail à [email protected] Des copies imprimées seront également disponibles dans les municipalités et les bibliothèques locales. Une version entièrement traduite en espagnol est également disponible en ligne et des versions imprimées peuvent être demandées par e-mail.

Pour plus d’informations sur le Guide vert ou le Centre de durabilité, envoyez un e-mail à [email protected]