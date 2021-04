Les tendances de la mode évoluent constamment et les passionnés de style sont accrochés aux dernières collections et options disponibles dans les magasins de vêtements en ligne et hors ligne. Ces vêtements traditionnels peuvent passer du niveau maximaliste au minimaliste, et vont bien avec tous les types de corps et de peau. Cependant, l’idée est de sélectionner le Kurti qui peut être facile à coiffer et complimenter le porteur sans être écrasant.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et guides rapides d’Anuj Mundra, président et directeur général de Jaipurkurti.com, basés sur chaque type de corps pour obtenir le look traditionnel avec la manipulation des dessins et des couleurs.

Corps en forme de pomme

Si le haut du corps est large par rapport au bas du corps avec des épaules arrondies, un buste moyen à gros ou une plénitude autour du milieu, il est préférable d’opter pour des teintes plus foncées avec des tissus en coton et en soie car ils ne collent pas au corps. Les décolletés en forme de V ou ornés auront tendance à attirer l’attention sur le buste très doté. Les manches évasées et à revers aideront à mettre en valeur les meilleurs atouts tout en accentuant vos meilleures caractéristiques.

Corps en forme de banane

Le corps en forme de banane ou le type de corps rectangulaire est une forme uniformément proportionnée, ce qui signifie que les épaules, les hanches et la taille sont uniformément proportionnées. La taille peut varier d’un buste petit à moyen mais la taille n’est pas définie. Les caractéristiques du bon Kurti qui complimenteront ce type de corps incluent un décolleté large et profond avec une taille resserrée. On peut opter pour des détails de panneau avec des plis et une patte de boutonnage avant. En choisissant les bas, sélectionnez des bas légèrement minces et élégants tels que des churidars ou des leggings pour compléter le look.

Corps en forme de poire

Les types de corps en forme de poire sont un avec des hanches et des cuisses pleines avec une taille définie et des épaules étroites. Porter des bas de couleur foncée, faire équipe avec des Kurtis plus clairs attirera l’attention sur le torse. Les décolletés avec des motifs de cols, des bateaux ou des coupes carrées rehausseront le look. Pour les manches, on peut opter pour un évêque et des bras rugueux. Le Kurtis droit et long ajoutera de la longueur à votre corps.

Corps en forme de sablier

Ce type de corps comprend une taille et un buste définis ainsi que le bas et les hanches. Avec ce type de corps, vous pouvez emporter les Kurtis de tous types. Associez-les avec des palazzos et / ou des pantalons droits et vous obtiendrez un look époustouflant. N’allez pas pour des Kurtis mal ajustés. Un Kurti évasé peut être le meilleur choix car il donnera un look plus complet. De plus, une coupe profilée s’avérerait parfaite pour ce type de corps.

Corps en forme de triangle inversé

Ce type de corps nécessite une ligne d’épaule droite et carrée avec un fond plus petit. Choisir des Kurtis évasés qui s’ajustent bien sur le buste et des décolletés légèrement bas qui détourneront l’attention des épaules larges. Les manches de style raglan créent l’illusion d’un look uniformément réparti sur tout le corps et seraient parfaites pour ce type de corps. Assurez-vous d’opter pour des Kurtis plus longs et superposez-les avec Patiala ou une jupe. On peut éviter tout ce qui a des détails d’épaule ou des décolletés hauts pour passer à un style attrayant.