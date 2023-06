Le guide ultime des friteuses à air : le four de comptoir préféré des Américains

Friteuses à air profitent d’un moment prolongé en tant qu’appareil de cuisine incontesté pour les années 2020. En fait, ils ont été populaires depuis même avant. Si vous avez réussi à éviter les prêches d’un fanatique de la friteuse à air mais que vous souhaitez secrètement suivre la tendance, vous voulez probablement savoir exactement ce que fait une friteuse à air et comment elle est utilisée. Une friteuse à air fait-elle vraiment frire? Et les friteuses à air sont-elles plus faciles à utiliser, peut-être même plus sûres, que les grands fours, comme beaucoup le prétendent ? De plus, que pouvez-vous faire dans une friteuse à air et quel type de four à friteuse à air est préférable d’acheter ? Plus important encore, une friteuse à air vaut-elle la peine d’être achetée avec tant d’autres appareils de cuisine disponibles, ou ces cuisinières de comptoir à la mode ne sont-elles qu’un tas d’air chaud ?

Qu’une friteuse à air vous convienne ou non est en fin de compte une décision que vous devrez prendre. Mais en tant que personne ayant la chance d’essayer la plupart des derniers gadgets de cuisine, je peux dire que la friteuse à air est l’un de mes petits appareils électroménagers préférés. C’est celui que j’allume au moins quelques fois par semaine et que je recommande aux personnes qui envisagent d’en acheter un. Les friteuses à air cuisent d’une manière que rien d’autre dans ma cuisine ne fait. Ils sont également incroyablement simples à utiliser et faciles à nettoyer. De plus, les friteuses à air ne coûtent pas très cher, surtout si vous savez ce que vous voulez et ce qu’il faut rechercher.

Dans cet explicatif et guide d’achat de friteuse à air, j’explorerai les meilleures utilisations de la friteuse à air à la mode et décomposerai les différents types de fours à friture à air ainsi que les coûts moyens pour vous aider à faire un achat plus éclairé.

Tout d’abord, un peu de contexte.

Qu’est-ce qu’une friteuse à air ?

Contrairement à son nom, une friteuse à air ne fait pas frire du tout. Au lieu de cela, la friteuse à air fonctionne plus comme un four à convection, faisant circuler de l’air chaud avec un ventilateur. La principale différence entre un four à convection ordinaire et une friteuse à air est que le ventilateur de la friteuse à air souffle plus rapidement et que le compartiment dans lequel les aliments sont cuits est souvent (mais pas toujours) plus petit. Grâce à ces deux éléments, tout cet air chaud atteint les aliments plus rapidement et ne perd donc pas autant de chaleur en transit. La plupart des friteuses à air sont équipées d’une grille râpée ou d’un panier perforé pour que l’air puisse circuler et frapper les aliments de tous les côtés.

Le panier perforé aide l’air chaud à frapper les aliments de tous les côtés et à les rendre croustillants de manière uniforme. Getty

Cette torréfaction rapide et chaude ou « super convection » fera dorer rapidement le poulet, les pommes de terre, les collations surgelées, les légumes et le poisson sans trop cuire l’intérieur. C’est très similaire au fonctionnement de la friture, d’où proviennent à la fois la comparaison et le nom.

Bien que ce ne soit pas le cas pour tout, j’ai frit à l’air de nombreux aliments qui ont un goût presque identique à s’ils avaient été frits. En fait, certaines choses ont meilleur goût (à mon avis) car elles ne sont pas saturées d’huile lourde qui peut dominer la saveur des aliments.

Les friteuses à air sont-elles saines ?

Tout dépend de ce que vous faites dans votre friteuse à air, mais cuire quelque chose dans une friteuse à air est presque universellement plus sain que de le faire frire ou de le faire frire dans de l’huile. Moins d’huile signifie moins de matières grasses et moins de calories aussi.

Que pouvez-vous cuisiner dans une friteuse à air?

Si vous pensez aux meilleurs aliments frits – ailes de poulet, poulet frit, frites, bâtonnets de mozzarella – ce sont tous d’excellents candidats pour une friteuse à air. Vous obtiendrez des extérieurs tout aussi croustillants et dorés avec des intérieurs qui ne cuisent pas trop.

La friteuse et le multicuiseur Instant Pot Duo Crisp se sont avérés un excellent poulet frit à l’air. David Watsky/Crumpe

Une friteuse à air peut en fait faire un peu plus qu’une friteuse à air solo puisqu’il s’agit en réalité d’un four. Vous pouvez faire cuire du poisson (le saumon est un choix de friteuse à air populaire), des légumes, de la pizza et du pain. Vous pouvez également réchauffer des aliments ou réchauffer des restes et bien plus encore.

Une partie de mon les favoris de tous les temps à cuisiner dans une friteuse à air incluent le poulet « frit » avec la peau ; juste un dragage rapide d’œuf et de farine assaisonnée, puis 25 minutes en haut. J’aime aussi les quartiers de pommes de terre dans la friteuse à air ainsi que les choux de Bruxelles, les boulettes (avec une légère couche d’huile) et les champignons assaisonnés avec de l’ail haché.

En savoir plus: Friture à l’air vs cuisson au four : quelle méthode de cuisson est la meilleure ?

Avez-vous besoin d’utiliser de l’huile dans une friteuse à air?

Réponse courte : non, vous n’avez pas besoin d’huile. Mais certains aliments se portent bien avec une légère pulvérisation ou une couche d’huile de cuisson. Les légumes, y compris les haricots verts, le brocoli, les asperges et même les pommes de terre, se dessècheront si vous les faites sauter dans une friteuse à air, de sorte qu’un léger jet d’avocat ou d’huile d’olive peut faire beaucoup.

N’oubliez pas que vous utilisez toujours beaucoup moins d’huile que la friture ou même la poêle à frire dans laquelle les aliments reposent dans l’huile ou sont immergés tout au long de la cuisson. Tout ce qui a une certaine teneur en huile inhérente, comme le poulet ou le saumon, aura beaucoup d’huile naturelle pour s’arroser pendant la cuisson.

Lorsque vous faites frire des légumes à l’air, une légère couche d’huile suffit. Getty

Combien coûtent les friteuses à air?

Comme toute autre chose, vous pouvez payer très cher pour une friteuse à air, mais d’après notre expérience, les friteuses à air les plus chères ne sont pas nécessairement les meilleures. Une friteuse à air de base n’est en fait pas une machine très complexe, vous n’avez donc vraiment pas besoin de vous ruiner. Les petits modèles de friteuses à air sans fioritures commencent à 25 $ ou 30 $ et j’ai trouvé qu’ils feront un travail utile. Cela dit, si vous augmentez encore 30 $ ou 40 $, vous obtiendrez une meilleure construction, un look plus net et généralement un peu plus de puissance aussi.

Dans le haut de gamme se trouvent les fours de comptoir hybrides avec fonctions de friture à l’air. Ceux-ci peuvent aller jusqu’à 300 $, mais vous pouvez obtenir des modèles moins avancés de marques bon marché ou de ceux qui sont en vente pour environ 150 $.

Quelle doit être la taille d’une friteuse à air? Environ un litre par personne, mais plus gros n’est pas toujours meilleur.

Si vous cuisinez pour une ou deux personnes, une friteuse à air de 2 ou 3 pintes devrait être assez grande. À partir de là, je suggérerais d’ajouter un litre de capacité pour chaque personne pour qui vous cuisinez régulièrement. Donc, si vous prévoyez de faire frire régulièrement à l’air libre pour cinq personnes, optez pour un modèle de 5 pintes.

La taille compte quand il s’agit de prouesses de friteuse à air, mais peut-être pas de la manière que vous attendiez. Une friteuse à air plus petite signifie que les aliments seront soufflés plus rapidement et plus souvent qu’à l’intérieur d’un modèle plus grand où l’air a plus de chemin à parcourir et plus de temps pour perdre de la chaleur. J’ai découvert que les friteuses à air petites et puissantes, y compris la Modèle Magic Bullet 2-5 pintes et Duo Crisp d’Instant Pot (qui a en fait une petite capacité de friture à l’air une fois que vous avez chargé le panier de friture à l’air) fonctionne exceptionnellement bien et très rapidement.

Les friteuses à air plus petites signifient une capacité globale moindre, vous devrez donc peut-être cuisiner par lots.

Je trouve que les friteuses à air plus petites comme le modèle 2-5 pintes de Magic Bullet (60 $) font un excellent travail, mais le compromis est moins d’espace de cuisson. Balle magique

En utilisant des cuisses de poulet moyennes comme unité de mesure, une friteuse à air de 2,5 pintes peut contenir trois cuisses. Un modèle de 5 pintes s’adaptera confortablement à six cuisses et ainsi de suite. Si vous optez pour un four hybride à plusieurs grilles, vous pouvez cuire jusqu’à 10 ou 12 cuisses de poulet à la fois, mais cela prendra plus de temps qu’avec une friteuse à air plus petite.

Quels sont les différents types de friteuses à air ?

Friteuse à air solo : la meilleure pour la plupart des gens (et la plus économique)

La plus basique des friteuses à air ressemble à un petit robot. Ils ne sont généralement qu’une base cylindrique avec un panier pour contenir les aliments qui entrent et sortent. Ceux-ci viennent aussi petits que deux quarts et peuvent être aussi gros que six ou sept. Ces modèles sont équipés de commandes numériques ou de cadrans manuels. Il existe également des friteuses à air avec deux compartiments pour que vous puissiez préparer simultanément deux types d’aliments à des températures différentes. Ninja en fait un particulièrement bon avec deux paniers de cuisson de 4 pintes (8 pintes au total).

Les friteuses à air solo sont également les moins chères et peuvent être achetées pour aussi peu que 30 $. Je dirais que si vous voulez juste essayer la friture à l’air mais que vous ne voulez pas engager beaucoup d’argent ou d’espace dans la cuisine, optez pour l’un d’entre eux.

Le four à friteuse à air de base de Ninja est l’un des meilleurs que nous ayons testés. Crumpe/Ninja

En savoir plus: Les meilleures friteuses sans huile en 2022

Four grille-pain à air: Cuire, griller, rôtir et griller

Ces modèles ressemblent et fonctionnent un peu comme un four grille-pain de comptoir standard, mais ils ont également une fonction de friture à l’air. Une version avancée revient presque à ajouter un deuxième four principal à votre cuisine, car ils peuvent griller, rôtir, cuire, griller et bien plus encore. Certains viennent même avec une fonction de rôtisserie. Pour quelqu’un qui organise Thanksgiving ou de grandes réunions de famille, l’espace de four supplémentaire qu’ils offrent peut sembler une aubaine. De plus, ils font frire à l’air; bien qu’en raison de leur plus grande taille, ces modèles ne cuisent généralement pas aussi rapidement ou aussi intensément que les petits fours à friteuse à air solo.

Breville fait un excellent (et grand) modèle tout comme KitchenAid et Cuisinart. Mon préféré dans un test de ces types de fours grille-pain à friture à air était La nourriture de Ninja, qui a soufflé des ailes de poulet et des frites à la perfection dorée croustillante – je soupçonne que c’était important en partie à cause de la cavité de cuisson plus petite qui aide la fonction de friture à l’air à fonctionner correctement. Il a également fait du saumon grillé merveilleux et des toasts parfaits.

Ces friteuses à air commencent à environ 150 $ et augmentent à partir de là.

Si vous magasinez pour un grille-pain de comptoir, pourquoi ne pas en acheter un qui frit aussi ? Crumpe/KitchenAid

En savoir plus: Meilleur four de comptoir et friteuse à air en 2022

Friteuse à air et multicuiseur : Une friteuse à air qui fait tout

Ce sont les friteuses à air les plus avancées et les plus polyvalentes et elles font bien plus que la friture à l’air. Pensez à Instant Pot, mais avec une fonction de friteuse à air également. Multicuiseur Ninja’s Foodi et le Instant Pot Duo Crisp sont deux modèles populaires, et si vous voulez une friteuse à air et un multicuiseur ou un autocuiseur mais que vous n’avez pas beaucoup d’espace de cuisine à abandonner, l’un d’entre eux est une excellente option. J’ai beaucoup utilisé le Duo Crisp de 6 pintes et je trouve qu’il fonctionne très bien, en produisant certains des poulet frit le plus délicieux jamais (sans aucune friture.) Ces modèles se vendent généralement entre 175 $ et 250 $

L’accessoire de friteuse à air pour votre Instant Pot est une excellente option

Si vous avez déjà un Instant Pot, vous pouvez acheter un Couvercle de friteuse à air Instant Pot (90 $) à joindre ou un Meal (60 $) qui se fixe sur le dessus et fait frire les aliments à l’air en dessous. J’ai trouvé que les couvercles de la friteuse à air fonctionnaient exceptionnellement bien, bien qu’ils n’aient pas une grande capacité de cuisson.

Le Duo Crisp est une friteuse à air puissante, mais c’est aussi un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz et plus encore. Crumpe/Instant Pot

Devriez-vous acheter une friteuse à air numérique plutôt qu’analogique? Euh, pas vraiment.

Cela dépend de vos préférences personnelles, mais les commandes n’ont pas grand-chose à voir avec les performances ou le résultat final. Les friteuses à air numériques ont des préréglages pour des choses comme les ailes de poulet, les frites, le poisson et autres, mais je trouve que même si les préréglages existent, il ne me faut que quelques courses pour savoir combien de temps les choses ont besoin et les bonnes températures, et je finis par les contournant de toute façon. Les friteuses à air numériques ont tendance à coûter un peu plus cher et vous courez le risque de court-circuiter le panneau, mais avoir une lecture numérique de la température et du temps de cuisson peut être agréable.

Alors, quelle est la meilleure friteuse à air?

Une autre question qui dépend de vos besoins et de votre budget. Heureusement, nous avons testé le meilleures friteuses à air en 2023 et le meilleurs fours grille-pain à air chaud avec des choix de différentes tailles, styles et prix pour vous aider à décider.

Plus de recommandations de cuisine