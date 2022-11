Le guide ultime des cocktails de Thanksgiving de BOSSIP

Eh bien, les vacances de Thanksgiving sont arrivées et il est temps d’accueillir et de servir vos proches. Vous êtes probablement stressé de vous assurer que tout le monde s’amuse, mais une chose que nous voulons aider à rendre insouciante, ce sont les cocktails.

Guide des cocktails de Thanksgiving 2022 de Bossip

Laissez-nous vous présenter tout ce dont vous avez besoin pour préparer des boissons incroyables ou pour que vos invités se servent eux-mêmes, ou vous pouvez choisir un membre de la famille pour être votre barman de vacances. Une chose est sûre, nous avons une fois de plus une vaste sélection de cocktails triés sur le volet avec quelque chose pour le plaisir de tous.

Des margaritas Cranberry DeLeón aux cocktails Hennessy Honey, consultez le guide des cocktails de Thanksgiving 2022 de BOSSIP ci-dessous.

Limonata

Ingrédients:

2 parties Averne

1 dose de jus de citron

3⁄4 partie de sirop simple infusé à la sauge

3 parties d’eau gazeuse

Méthode: Mélanger tous les ingrédients à l’exception de l’eau gazeuse dans une boîte secouante. Secouez vigoureusement, filtrez sur de la glace fraîche dans un verre highball, ajoutez de l’eau gazeuse et décorez d’une feuille de sauge fraîche.

L’Aperol Spritz “3-2-1”

Ingrédients:

Glaçons

Apérol

Cinzano Prosecco

Eau gazeuse (servie à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, mélanger 3 parties de Cinzano Prosecco suivies de 2 parties d’Aperol. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

Le Macallan Speyside Sipper

Ingrédients:

1 ½ oz The Macallan Double Cask 12 ans

½ oz de membrillo

¼ citron vert

3 oz de thé Sprite’s Delight

1 pamplemousse

Méthode: Dissoudre ½ oz de Membrillo dans le thé Sprite’s Delight. Ajouter 1 oz de pamplemousse frais et 0,25 oz de citron vert. Servir haut sur glace dans un verre highball. Garnir d’une tranche de membrillo.





DELEÓN Maragarita aux canneberges

Ingrédients:

1 ½ oz – DeLeón Reposado

½ oz – Liqueur d’orange

¾ oz – Sirop de canneberge épicé

½ oz – Jus de citron frais

½ oz – Jus de citron vert frais

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker. Secouer et filtrer dans un verre à whisky avec de la glace. Garnir d’une rondelle d’orange et de canneberges fraîches. Gagnez du temps et commandez le kit cocktail ici.

Tarte à la citrouille Patrón Martini

Ingrédients:

2 onces d’argent PATRÓN

1,5 oz de jus d’orange

1,5 oz de purée de citrouille

0,75 oz de jus de citron

1 0z de sirop d’épices au miel et à la citrouille*

Mélange d’épices pour tarte à la citrouille pour la garniture

Torsade d’orange pour la garniture

Méthode: Dans un shaker, ajouter tous les ingrédients du martini tarte à la citrouille, sauf le mélange d’épices et le zeste d’orange, et secouer. Filtrer le cocktail dans un verre à martini. Saupoudrez du mélange d’épices pour tarte à la citrouille et décorez d’un zeste d’orange, puis servez.

*Recette de sirop d’épices à la citrouille et au miel :

1 tasse d’eau

1 tasse de miel

2 c. à thé de mélange d’épices pour tarte à la citrouille

Dans une petite casserole, fouetter ensemble tous les ingrédients des épices à citrouille. A feu vif, porter le mélange à ébullition. Une fois à ébullition, éteignez le feu et laissez le sirop refroidir complètement.

Bol à punch du Jubilé

Ingrédients:

6 portions de gin Hendrick’s

2 parties de liqueur de marasquin

2 parts de jus de citron

2 parts de Cordial de Fleur de Sureau

12 parties de cidre de pomme pétillant

Tranches de fruits (pommes, citrons, concombre) pour garnir

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un bol à punch sur un bloc de glace. Verser le punch sur de la glace à quelques reprises, garnir et servir. L’essence de concombre et de rose du gin Hendrick’s complète magnifiquement les notes d’agrumes qu’il contient, créant le cocktail le plus merveilleux à partager avec vos amis et votre famille en cette saison des fêtes.

Lumière naturelle « Maison pour le punch des fêtes »

Ingrédients (12 portions):

1 tasse de vodka Natural Light à la fraise et à la limonade

2 tasses de jus de grenade

2 tasses de jus d’orange

2 tasses de jus de canneberge

½ tasse de jus de citron vert

2 tasses de soda au gingembre

Glace

Garnir:

Graines de grenade

1 orange en tranches

1 citron vert tranché

Méthode : Dans un grand bol à punch, ajouter la vodka Natural Light Strawberry Lemonade, le jus de grenade, le jus d’orange, le jus de canneberge, le jus de citron vert et le soda au gingembre. Ajouter les tranches d’orange, les tranches de citron vert, les graines de grenade et la glace. Servir dans des verres remplis de glace.

Dram de récolte

Ingrédients:

2 onces d’Aberfeldy 12

0,5 oz de sirop de vin chaud

2 traits d’amers aromatiques

2 traits d’Orange Bitters

Garnir: Zeste d’orange aux clous de girofle

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans le moule, à l’exception du prosecco, secouer longuement et vigoureusement et filtrer dans le verre. Garnir de prosecco

Dragon Rouge d’Ussé

Ingrédients:

2 Parties D’USSÉ XO Cognac

¾ de jus de citron frais

¾ de sirop simple

¼ poudre de cinq épices chinoises

4 traits de Bitters Peychaud

Verre & Garniture : Rochers à l’anis étoilé

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter vigoureusement et filtrer sur des rochers remplis de glace

Punch des Fêtes D’USSÉ

Ingrédients:

750 ML D’USSÉ VSOP Cognac

Cidre de pomme nuageux 32 OZ

12 oz de jus de grenade

Sirop simple à la cannelle 12 OZ

Verre & Garniture : Grand bol à punch, bâtonnets de vin et de cannelle sans pied, roues orange

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de rondelles d’orange et de bâtons de cannelle. La recette donne 4 à 6 portions.

Espresso Martini des Fêtes

Ingrédients:

1 ½ oz Cognac D’USSÉ VSOP

1 oz d’espresso

¾ oz de liqueur de café Mr. Black

½ oz de sirop d’érable

Verre & Garniture : Coupé, 3 grains de café

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter et verser dans un verre coupe. Garnir de 3 grains de café.

Le Coqui Cocktail Hennessy

Ingrédients:

1 Tasse Hennessy VSOP Privilège

0,5 tasse de rhum

2 onces de Frangelico™

0,75 tasse de lait évaporé

0,25 tasse de crème de noix de coco

2 jaunes d’œufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Méthode: Combiner les ingrédients dans un mélangeur. Mélanger légèrement pour éviter la mousse. Laisser refroidir au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures et servir pur ou sur glace dans des verres Punch ou Rocks. Garnir de noix de muscade râpée.

Le cocktail au miel Hennessy

Ingrédients:

1,5 oz de Hennessy VSOP Privilège

0,15 oz de miel d’acacia

1,5 oz d’eau chaude

1 tranche de citron

Méthode: Dans un verre, mélanger le Hennessy, le miel et l’eau chaude mais non bouillante. Remuer pour dissoudre le miel. Garnir d’une tranche de citron.

Le cocktail Jerry Thomas Brandy Punch

Ingrédients:

12,5 onces Hennessy VS

5 onces d’eau

5 oz de rhum légèrement vieilli

2 tasses de sirop simple ou 3 tasses de sucre

9 onces de jus de citron

0,5 oz de Grand Marnier™

4 oz d’hibiscus grenadine

0,5 A Ananas tranché

2 oranges coupées en rondelles

1 Paquet de Framboises

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol. Remuer pour dissoudre au maximum le sucre. Ajouter un gros bloc de glace pour refroidir le punch avant de servir.

Douze Propre Moka

Ingrédients:

1 oz Propre n° 12

0,75 oz de crème de cacao

0,25 oz de liqueur de café

4 onces de café

Méthode: Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un verre à pied. Garnir de crème fouettée et garnir de cacao en poudre.

CAZADORES Domaine 100 Ans Cazadores MARGARITA

Ingrédients:

1 1/2 OZ TEQUILA CAZADORES BLANCO

1/2 OZ LIQUEUR DE SUREAU ST-GERMAIN

1/2 OZ NECTAR D’AGAVE

3/4 OZ JUS DE CITRON FRAIS

Méthode: Placer dans un shaker, bien agiter et verser sur de la glace.

Cocktail “Hightide Hot Toddy” de Natural Light

Ingrédients:

1½ oz de vodka limonade légère naturelle

½ oz de jus de citron frais

¾ oz de sirop de miel épicé

2 bâtons de cannelle

6 clous de girofle entiers

Mon chéri

4-6 onces d’eau chaude

Méthode: Préparez le sirop de miel épicé. Ajouter le sirop de miel épicé, le jus de citron et la vodka dans une tasse et remuer pour incorporer. Ajouter de l’eau chaude, remuer doucement et garnir d’une rondelle de citron cloutée de clou de girofle.

CÎROC Français Automne 75

Ingrédients:

1,2 oz de vodka CÎROC

0,5 oz de jus de citron

0,25 oz de sirop de vanille

Compléter avec du champagne

Méthode: Secouez les trois premiers ingrédients avec de la glace et complétez avec du champagne glacé. Servir dans une flûte à champagne. Garnir de raisins noirs.

CÎROC Appletini

Ingrédients:

1,5 oz de pomme CÎROC

0,75 oz de jus de citron frais

0,75 oz de sirop simple

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Bien agiter et filtrer dans un verre coupé refroidi. Garnir de tranches de pomme.

Crème de la crème très spéciale

Ingrédients:

1,5 oz CÎROC VS Brandy français

1 oz de crème de cacao blanche

1 oz de crème épaisse

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker, ajouter de la glace et bien agiter. Double filtrer dans un verre coupé. Garnir de noix de muscade râpée.

Don Muerte

Ingrédients:

1 1/2 oz Tequila Don Julio Blanco

3/4 oz de jus d’ananas frais

3/4 oz de jus de citron vert frais

1/4 once de nectar d’agave

1/2 c. Poudre de charbon actif

Méthode: Mélangez la Tequila Don Julio Blanco, le jus d’ananas frais, le jus de citron vert frais, le nectar d’agave et la poudre de charbon actif dans un shaker avec de la glace. Bien agiter. Filtrer le contenu dans un verre à roche double sur de la glace fraîche. Garnir d’une rondelle de citron vert.

Baileys S’mores Shot

Ingrédients:

1 oz Baileys S’mores

1 Guimauve(s)

Méthode: Ajouter Baileys S’mores dans un verre à liqueur. Ajoutez une grande ou plusieurs petites guimauves pour une délicieuse gâterie.

Johnnie Walker épicé à l’ancienne

Ingrédients:

1,5 oz de scotch mélangé noir Johnnie Walker

0,25 oz de sirop épicé*

5 gouttes d’amers aromatiques Bittered Sling

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un récipient à agitation rempli de glace et remuer environ 40 fois pour que le cocktail soit refroidi et correctement dilué. Passer au-dessus d’un gros cube dans un verre à whisky double et garnir d’huile d’orange et de zeste.

* Sirop épicé : combiner 2 écorces d’orange, 8 clous de girofle entiers, 5 bâtons de cannelle, 1 noix de muscade entière (écrasée) et 4 pouces de gingembre frais (tranché) dans une petite casserole et ajouter 1 tasse plus 2 onces d’eau. Porter à légère ébullition pendant 10 min. Réduire le feu et ajouter 1 tasse de sucre cristallisé. Chauffez à feu doux pendant 20 minutes en remuant fréquemment. Retirer du feu, ajouter 3 traits de piment de la Jamaïque et laisser refroidir pendant 10 minutes, puis filtrer finement et conserver au frais

Équinoxe d’automne de Tanqueray Créé par : Mixologue Danny Louie

Ingrédients:

1,5 oz Tanqueray Londres sec

0,75 oz de sirop d’amande

0,75 oz de citron vert

0,25 oz de fruit de la passion (nourriture pour petites mains)

Méthode: Mettre tous les ingrédients dans un shaker et secouer. Filtrer finement dans un verre à punch. Garnir de noix de muscade râpée.