Peu importe comment vous prévoyez dépenser Halloween nous avons le guide des boissons parfait pour célébrer l’occasion, quels que soient vos goûts.

C’est officiellement la deuxième moitié de l’année avec Halloween approche et avant que nous le sachions, 2024 sera là. Avant que les choses ne nous dépassent, ralentissons et profitons d’Halloween avec de délicieux cocktails. Quel que soit le type de buveur que vous êtes ou aurez, il y en a pour tous les goûts.

N’oubliez pas qu’Halloween a lieu pendant la semaine et que vous devrez probablement travailler le lendemain, alors buvez de manière responsable.

Guide ultime des boissons d’Halloween 2023 de BOSSIP

Belvédère Floral Vodka Spritz

Ingrédients:

1 once de vodka biologique Belvedere

1 once de vin rosé

1 once d’eau gazeuse

1 once d’eau tonique

Liqueur de Pamplemousse Dash

Petite pincée de sel

Méthode: Mettez tous les ingrédients dans un verre à vin sur des glaçons et remuez doucement pour combiner. Garnir d’une tranche de pamplemousse et d’un brin de thym.

Martini de lune de récolte

Ingrédients:

2 parts de gin baleine grise

0,5 partie de xérès Oloroso

0,5 partie de vermouth blanc

Méthode: Bien mélanger tous les ingrédients sur de la glace et filtrer dans la coupe. Garnir d’un zeste d’olive et de citron.

Punch croustillant aux pommes argentées de Nolet

Ingrédients du punch :

26 onces. Gin Argenté NOLET’S

13 onces. Jus de pomme ou cidre

6,5 onces. Jus de citron vert

6,5 onces. Chéri

2 citrons verts frais

Pommes (vertes et rouges)

Bâtons de cannelle, thym et agrumes pour la garniture

Ingrédients du cocktail unique :

2,5 onces. Gin Argenté NOLET’S

1,5 once. Jus de pomme

1/2 once. Jus de citron vert

1/2 once. Chéri

Citrons verts, pommes, bâtons de cannelle, thym et/ou agrumes pour la garniture.

Méthode: Mélangez tous les ingrédients dans un pot à infusion (ou un bol à punch) et remuez bien pour dissoudre le miel. Coupez les citrons verts en rondelles et ajoutez-les au mélange. Servir sur de la glace, garni de citron vert, de tranches ou d’allumettes de pomme, de bâtons de cannelle et/ou de thym.

Mezcal Union « Limonade Mojito »

Ingrédients:

1,5 once de Mezcal UNIÓN Uno

3 onces de soda club

1,5 once de sirop simple

1 once de jus de citron

1 tranche de citron vert

1 tranche de concombre

2 brins de menthe

Méthode: Mélanger les ingrédients et verser sur de la glace dans un verre highball. Garnir d’une tranche de citron vert et de concombre et de 2 brins de menthe. Apprécier!

Jus de Coléoptère Grand Marnier

Ingrédients:

1,5 once de tequila Espolon Blanco

0,75 once de Grand Marnier Cordon Rouge

0,75 once de jus d’orange

0,5 once de jus de citron vert

0,5 once de sirop de betterave

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans le moule et secouer avec de la glace. Filtrer dans un double verre old fashioned sur de la glace fraîche. Décorer d’une demi-lune orange.

LA MAGIE NOIRE-RITA DE Heidi Klum AVEC PATRÓN EL ALTO

Ingrédients:

2 onces PATRÓN EL ALTO

1 once de sirop de mûre

1 once de jus de citron vert frais

2 gouttes de teinture d’eau de feu de Scrappy

Sel de lave noir

Méthode:Dans un shaker, mélanger le PATRÓN EL ALTO, le sirop de mûre, le jus de citron vert et la glace et secouer. Filtrer et verser sur de la glace dans un verre à whisky bordé de sel noir. Garnir de deux gouttes de teinture d’eau de feu et d’une garniture en toile d’araignée en sucre.

Sirop de Mûre :

Dans une petite casserole, mélangez une tasse de sucre, une tasse d’eau avec cinq grosses mûres. Laisser mijoter et laisser fondre le sucre. Une fois les mûres tendres, écrasez-les avec le dos d’une cuillère. Passer au tamis fin et laisser refroidir.

Garniture de toile d’araignée en sucre :

Mélangez 1 ¼ tasse de sucre, ¼ tasse de sirop de maïs léger et ¼ tasse d’eau avec les mûres écrasées dans une petite casserole. Commencez à feu doux et fouettez périodiquement pour augmenter la température. À l’aide d’un thermomètre à bonbons, portez le mélange à 300 degrés. Placez la casserole dans un bain de glace et descendez-la à 275 degrés. À l’aide d’une fourchette, faites tourner votre motif de toile d’araignée en versant le mélange sur le parchemin dans la forme souhaitée.

MARGARITA TARTE À LA CITROUILLE

Ingrédients

2 OZ MEZCAL CAMPANTE

1 OZ DE COINTREAU

0,25 OZ DE JUS DE LIME

2 cuillères à soupe de purée de potiron

1 cuillère à café d’épices pour tarte à la citrouille

1 cuillère à soupe de miel

ET UN BÂTON DE CANNELLE

Méthode: AJOUTER TOUS LES INGRÉDIENTS DANS UN SHAKER. AJOUTER DE LA GLACE ET SECOUER. PASSER SUR GLACE DANS UN VERRE. GARNIR DE TRANCHES DE POMME ET D’UN BÂTON DE CANNELLE.

Bacardi « Le Zombie »

Ingrédients

:

1 once de rhum BACARDÍ supérieur

¾ Oz de Rhum Noir BACARDÍ

½ once de triple sec

1 once de jus d’orange

½ once de jus de citron vert

½ once de sirop simple

¼ once de grenadine

Méthode: Versez les ingrédients dans un shaker et secouez avec de la glace. Filtrer dans un verre highball rempli de glace pilée et remuer. Garnir d’une tranche de cerise et d’orange.

Élixir de zone d’extrémité de pomme

Ingrédients:

2 parts de whisky irlandais Teeling Small Batch

4 parts de cidre de pomme

½ partie de miel

Méthode: Ajoutez tous les ingrédients dans un shaker en utilisant deux fois une cuillère de bar pour récupérer le miel. Agiter jusqu’à refroidissement et filtrer finement dans un verre Highball avec de la glace. Garnir d’une tranche de pomme.

Mélangez des cocktails en conserve

Mingle est la marque de spiritueux sans alcool qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché et parfaite pour les amis qui ne boivent pas. N’oubliez pas que certaines personnes travaillent le matin. Versez et dégustez.

Vibrante Negroni Sbagliato

Ingrédients:

1 once. Martini & Rossi Vibrante

1 once. Martini & Rossi Rosso

1 once. Martini & Rossi DOC Prosecco

Méthode: Mélangez le Vibrante et le Rosso dans un verre à whisky avec de la glace. Remuer et garnir de Prosecco. Garnir d’une tranche d’orange et déguster !

Hibiscus aigre

Ingrédients:

Vodka IslandJon 2 onces

1 once de sirop d’hibiscus

2 oz d’aigre frais

1 portion de blanc d’oeuf

Méthode: Mélanger, verser et garnir de feuilles d’hibiscus sèches.

La divagation de Dracula

Ingrédients:

2 ½ oz Dewar’s 12 ans

1 – oz de jus de citron

â…” once de sirop de sucre

½ once de crème de mure

Méthode: Ajouter tous les ingrédients (sans la crème de mure) dans le verre. Remplissez de glace pilée, remuez et faites tourner. Garnir de glace pilée, puis arroser de crème de mure.

Krak-O-Lanterne

Ingrédients:

1 partie de rhum épicé noir Kraken®

1/2 partie de sirop de cassonade

1/4 partie de Dram au piment de la Jamaïque

1 cuillère à soupe. Garniture pour tarte à la citrouille ou au beurre de citrouille en conserve

Compléter avec de l’eau chaude

Méthode: Mélanger les ingrédients dans une tasse à café en verre. Compléter avec de l’eau chaude. Remuer jusqu’à ce que le beurre de citrouille soit incorporé. Garnir de cannelle râpée.

Hornitos Cafécito

Ingrédients:

Je me sépare de Hornitos Cristalino

1 dose de Licor 43

2 parts d’espresso ou de café noir fort

Méthode: Versez Hornitos et Licor 43 dans un verre à cocktail sur de la glace et complétez de café.

Garnir de zeste d’orange ou de cannelle râpée.